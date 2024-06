Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur dem MSI MPG 271QRXDE QD-OLED ausführlich auf den Prüfstand gestellt oder die Synology BeeStation getestet, sondern auch die Netac Portable SSD ZX10, die Sparkle Arc A770 ROC Luna White, das NZXT H7 Flow RGB (2024) und die Kingston Fury Beast RGB DDR5-6400. Senua's Saga Hellblade 2 haben wir ebenso angespielt, wie uns ausführlich mit dem MSI B760M PROJECT ZERO beschäftigt. Zu guter Letzt prüften unsere kritischen Blicke die Hyte THICC Q60 auf ihre Praxistauglichkeit.

Mittwoch, 19.06.2024: MSI MPG 271QRXDE QD-OLED im Test

Der MSI MPG 271QRXDE QD-OLED gehört zur großen OLED-Offensive des Herstellers im Jahr 2024. Nachdem uns bereits das 32-Zoll-Modell überzeugen konnte, muss nun der 27-Zöller zeigen, was er kann. Mit einer niedrigeren Auflösung und einer kleineren Diagonalen, dafür aber 360 Hz sollen auch eSport-Fans angesprochen werden. Ob das Gerät überzeugt, klärt unser Test... [weiterlesen]

Donnerstag, 20.06.2024: Synology BeeStation mit 4 TB im Test

Nach Synologys Vorstoß in die Welt der weniger bewanderten Computer-Nutzer mit dem BeeDrive, folgt nun die Multi-PC-Lösung in Form eines abgespeckten NAS mit einer Festplatte. Die BeeStation soll sich mit reduziertem Leistungsumfang - verglichen mit einem klassischen Synology NAS - bei der einfachen Datensicherung bewähren. Wie gut das funktioniert haben wir uns angeschaut... [weiterlesen]

Sonntag, 23.06.2024: Netac Portable SSD ZX10 mit 2 TB im Test

Mit der Portable SSD ZX10 bringt Hersteller Netac eine schlanke SSD im Aluminium-Gehäuse mit einem Speicherplatz von bis zu 2 TB. Wie sich die USB-3.2-Gen-2 SSD in unserem Testparcours schlägt und ob das dunkle Gehäuse überzeugen kann, lässt sich in unserem Artikel nachlesen... [weiterlesen]

Montag, 24.06.2024: Sparkle Arc A770 ROC Luna White im Test

Mit der Sparkle Arc A770 ROC Luna White schauen wir uns heute ein weiteres Custom-Modell der Arc A770 mit Alchemist-GPU an. Für FHD oder QHD müssen die sich Intel-Karten nicht mehr zwangsläufig hinter der etablierten Konkurrenz verstecken, was auch daran liegt, dass die Karten mit 16 GB an Grafikspeicher zu einem Preis ab knapp über 300 Euro doch so einiges zu bieten haben. Wir befinden uns aktuell aber auch in einer Übergangsphase für die nächsten Generationen von AMD, Intel und auch NVIDIA. Von daher lohnt sich ein genauer Blick auf die Sparkle Arc A770 ROC Luna White, die nicht nur mit ihrer Optik punkten möchte... [weiterlesen]

Dienstag, 25.06.2024: Senua's Saga Hellblade 2 angespielt

Mit Hellblade 2 führt Entwickler Ninja Theory die Geschichte rund um die Keltin Senua fort. Am 21. Mai 2024 erschien Senua’s Saga Hellblade 2 für PC und Xbox Series X/S. Wir haben Senua's Saga Hellblade 2 angespielt... [weiterlesen]

Dienstag, 25.06.2024: NZXT H7 Flow RGB (2024) im Test

Für das neue H7 Flow RGB hat NZXT den Innenraum überarbeitet. Ein vertikal orientiertes Netzteil schafft Platz für Bodenlüfter und sorgt so für mehr Spielraum bei der Grafikkartenkühlung. Eine Besonderheit ist zudem der vormontierte F360 RGB Core Single-Frame-Lüfter, also drei 120-mm-Lüfter, die sich einen Lüfterrahmen teilen... [weiterlesen]

Mittwoch, 26.06.2024: MSI B760M PROJECT ZERO und MAG PANO M100R [Anzeige]

Moderne PCs sind mit großen Glasflächen und synchronisierten ARGB-Beleuchtungen sind wahre Eye-Catcher. Wenn da nur nicht die Kabel wären. Genau diesem Thema hat sich MSI mit dem Project Zero angenommen. Ein ambitioniertes Projekt, um deutlich sichtbaren Kabeln in der Mainboard-Kammer den Kampf anzusagen. Was für dieses Unterfangen notwendig ist, hat MSI ausgetüftelt und unter dem Label PROJECT ZERO zusammengefasst. Dazu gehören neben dem Mainboard ein passendes Gehäuse, ein Netzteil und auch eine optimierte AIO-Wasserkühlung. MSI PROJECT ZERO deckt also alle relevanten Komponenten ab... [weiterlesen]

Donnerstag, 27.06.2024: Kingston Fury Beast RGB DDR5-6400 im Kurztest

Nach und nach erreichen uns von zahlreichen Herstellern diverse Speicherkits für die modernen Systeme von Intel und AMD. In beiden Fällen sind DDR5-Geschwindigkeiten zwischen 6.000 und 6.400 MT/s (DDR5-6000 und DDR5-6400) als Sweetspot zu bezeichnen. Sowohl der Anschaffungspreis als auch die gebotene Performance ist ausgewogen, sodass bei einer Neuanschaffung zu solch einem schnellen Kit gegriffen werden sollte. In diesem Kurztest werden wir uns die Kingston Fury Beast RGB in der 32-GB-Ausführung mit garantierten DDR5-6400 und CL32 anschauen... [weiterlesen]

Freitag, 28.06.2024: Hyte THICC Q60 im Test

Die Hyte THICC Q60 ist eine extreme AiO-Kühlung: Sie kombiniert einen extrem dicken Radiator mit überdicken Lüftern - und bietet dazu ein schwenkbares Display, das vergleichbare Lösungen winzig wirken lässt... [weiterlesen]