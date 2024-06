Werbung

Moderne PCs sind mit großen Glasflächen und synchronisierten ARGB-Beleuchtungen sind wahre Eye-Catcher. Wenn da nur nicht die Kabel wären. Genau diesem Thema hat sich MSI mit dem Project Zero angenommen. Ein ambitioniertes Projekt, um deutlich sichtbaren Kabeln in der Mainboard-Kammer den Kampf anzusagen. Was für dieses Unterfangen notwendig ist, hat MSI ausgetüftelt und unter dem Label PROJECT ZERO zusammengefasst. Dazu gehören neben dem Mainboard ein passendes Gehäuse, ein Netzteil und auch eine optimierte AIO-Wasserkühlung. MSI PROJECT ZERO deckt also alle relevanten Komponenten ab.

Allgemein betrachtet sind die Kabel auf der Gehäuse-Vorderseite mit Blick auf die verbauten Komponenten nicht nur unschön anzusehen und verdecken die Sicht auf die Hardware, sondern können auch die Gehäuse-Belüftung negativ beeinflussen. Die Lösung von MSI hört auf den Namen PROJECT ZERO. Das Ziel hierbei ist ganz klar, dass so gut wie keine Kabel zu sehen sein sollen. Hierfür muss der Großteil der Verkabelung natürlich weichen. Diese erfolgt mit MSI PROJECT ZERO auf der Rückseite bzw. auf der rechten Gehäuse-Seite hinter dem Mainboard-Tray.

Passendes Mainboard: MSI B760M PROJECT ZERO

Das Herzstück eines PROJECT-ZERO-Builds ist natürlich das Mainboard. Bei den klassischen Platinen sind Strom-, Lüfter-, USB- und sonstige Anschlüsse auf der Mainboard-Vorderseite platziert. Bei den PROJECT-ZERO-Mainboards von MSI wurden sämtliche Anschlussmöglichkeiten bis auf die PCIe-Erweiterungssteckplätze auf die PCB-Rückseite verfrachtet. Insgesamt bietet MSI drei Boards mit versteckten Anschlüssen an. Neben dem B650M PROJECT ZERO und dem Z790 PROJECT ZERO hat MSI auch das B760M PROJECT ZERO ins Sortiment aufgenommen.

Basierend auf dem Micro-ATX-Format stellt das B760M PROJECT ZERO dennoch jede Menge an Ausstattungsmerkmalen zur Verfügung. Der eingesetzt LGA1700-Prozessor wird von einem tatkräftigen 12+1+1-Phasendesign mit 75-A-Spannungswandlern angetrieben und bekommt somit genügend elektrische Energie, um seine volle Leistung zu entfalten. Dem Prozessor zur Seite gestellt werden kann ein bis zu 256 GB großer Arbeitsspeicher. Dabei verträgt das B760M PROJECT ZERO eine effektive RAM-Taktfrequenz von 7.800 MHz ohne große Probleme.

Die Daten der drei PROJECT-ZERO-Mainboards in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung MSI

B760M PROJECT ZERO MSI

Z790 PROJECT ZERO MSI

B650M PROJECT ZERO Mainboard-Format Micro-ATX ATX Micro-ATX CPU-Sockel LGA1700 (für Core i-12000, Core i-13000 und Core i-14000) AM5 (für Ryzen 7000/8000) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V VRM-Ausstattung 14 Phasen (12+1+1)



Spannungswandler:

12x VCore, 75A

1x GT, 75A

1x AUX, 80A

16 Phasen (14+1+1)



Spannungswandler:

14x VCore, 55A

1x GT, 55A

1x AUX, 80A

13 Phasen (10+2+1)



Spannungswandler:

10x VCore, 80A

2x SoC, 80A

1x Misc, 30A

Preis

ab 220 Euro ab 275 Euro ab 229 Euro Webseite MSI B760M PROJECT ZERO

MSI Z790 PROJECT ZERO

MSI B650M PROJECT ZERO

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung Intel B760 Chipsatz, passiv Intel Z790 Chipsatz, passiv AMD B650 Chipsatz, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 7.800 MHz (1 DPC, 1 Rank) 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 7.800 MHz (1 DPC, 1 Rank) 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 7.600 MHz (1 DPC, 1 Rank) Speicherausbau max. 256 GB (mit 64-GB-UDIMMs) Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU

1x PCIe 4.0 x16 (x4) über B760

1x PCIe 3.0 x1 (x1) über B760

1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU

1x PCIe 4.0 x16 (x4) über Z790

2x PCIe 3.0 x1 (x1) über Z790

1x PCIe 4.0 x16 (x16) über CPU

1x PCIe 3.0 x1 (x1) über B650

Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über Intel B760

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel B760 6x SATA 6GBit/s über Intel Z790

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU

3x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel Z790 4x SATA 6GBit/s über Intel B650

2x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU

USB PCH:

1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern)

1x USB 3.2 Gen2 (1x intern)

2x USB 3.2 Gen1 (2x extern)

8x USB 2.0 (4x extern,4x intern)



Genesys GL3590:

3x USB 3.2 Gen2 (3x extern) PCH:

1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern)

2x USB 3.2 Gen2 (1x extern, 1x intern)

6x USB 3.2 Gen1 (2x extern, 4x intern)

8x USB 2.0 (4x extern,4x intern)



2x Genesys GL850G:

6x USB 3.2 Gen2 (2x extern, 4x intern) PCH:

1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern)

5x USB 3.2 Gen2 (4x extern, 1x intern)

2x USB 3.2 Gen1 (2x intern)

6x USB 2.0 (2x extern,4x intern)



CPU:

2x USB 3.2 Gen2 (2x extern)

2x USB 3.2 Gen1 (2x extern) Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1 out

1x DisplayPort 1.4 out 1x HDMI 2.1 out

1x DisplayPort 1.4 out 1x HDMI 2.1 out

1x DisplayPort 1.4 out WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6E AX211, Tri-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.3 WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be,

WiFi 7, max. 5,8 GBit/s WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6E (AMD), Tri-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.3 Thunderbolt - - - LAN 1x Realtek RTL8125BG 2,5-GBit/s-LAN

1x Intel I226-V 2,5-GBit/s-LAN

1x Realtek RTL8125BG 2,5-GBit/s-LAN

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC897 Codec

5x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink 8-Channel Realtek ALC897 Codec

6x 3,5 mm Audio-Jacks

8-Channel Realtek ALC897 Codec

3x 3,5 mm Audio-Jacks

LED-Beleuchtung 2x 4-Pin RGB-Header

2x 3-Pin ARGB-Header 2x 4-Pin RGB-Header

2x 3-Pin ARGB-Header 3x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin AIO-Pump-Header

4x 4-Pin Chassis-FAN-Header

1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin AIO-Pump-Header

4x 4-Pin Chassis-FAN-Header

1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin AIO-Pump-Header

3x 4-Pin Chassis-FAN-Header

Onboard-Komfort Status-LEDs Status-LEDs, Flash-BIOS-Button Status-LEDs, Flash-BIOS-Button, Clear-CMOS-Button Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler) 3 Jahre (nur über Händler) 3 Jahre (nur über Händler)

Für künftige Grafikkarten mit PCIe-5.0-Unterstützung ist das MSI B760M PROJECT ZERO natürlich vorbereitet. Der PEG-Steckplatz wurde natürlich metallisch verstärkt und kann es auch mit den schwersten Grafikkarten aufnehmen. Mit zwei M.2-M-Key-Schnittstellen mit jeweils bis zu PCIe 4.0 x4 für schnelle SSDs und auch vier SATA-6GBit/s-Ports können einige Storage-Geräte angeschlossen werden. Extern am I/O-Panel bringt das B760M PROJECT ZERO einen extrem schnellen USB-3.2-Gen2x2-Anschluss mit und kommt bis auf 20 GBit/s. Hinzu kommen viermal USB 3.2 Gen2, zweimal USB 3.2 Gen1 und achtmal USB 2.0

Für die Nutzung der integrierten Grafikeinheit hat MSI am B760M PROJECT ZERO einen DisplayPort-1.4- und HDMI-2.1-Grafikausgang berücksichtigt, sodass auch bis zu zwei Monitore angeschlossen werden können, wenn keine dedizierte Grafikkarte verbaut wurde. Einen LAN-Port bis 2,5 GBit/s sowie ein WiFi-6E-Modul inklusive Bluetooth-5.3-Unterstützung bringt das Mainboard ebenfalls mit.

Das große Alleinstellungsmerkmal von MSI PROJECT ZERO besteht natürlich darin, dass sämtliche Anschlüsse vom Mainboard auf der PCB-Rückseite verbaut wurden, damit keinerlei Kabel sichtbar sind, wenn der Blick in das Gehäuse erfolgt. Dies gilt für den 24-poligen ATX-Stromanschluss, für die beiden 8-Pin-EPS-Buchsen, für die USB-Header, für die SATA-Buchsen aber natürlich auch für die Lüfter-Header und den Frontpanel-Anschluss.

Z790 PROJECT ZERO und B650M PROJECT ZERO

Abseits des B760M PROJECT ZERO befinden sich zwei weitere Mainboards mit den rückseitig angebrachten Anschlüssen im Portfolio von MSI. Einerseits das Z790 PROJECT ZERO im ATX-Format für Intels LGA1700-Prozessoren, das neben dem RAM-Overclocking auch die CPU-Übertaktung erlaubt, sofern sich im Sockel ein Prozessor mit K-Suffix aufhält. Durch das größere Mainboard-Format kann MSI natürlich mehr an Ausstattung verbauen. So bietet das Z790 PROJECT ZERO weitere M.2-M-Key-Schnittstellen und zwei zusätzliche SATA-6GBit/s-Ports. Ein Highlight ist natürlich auch WiFi 7, das bei den kleineren Modellen nicht von Werk aus vorhanden ist.

Und MSI vergisst bei dem gesamten PROJECT ZERO natürlich auch die AMD-Nutzer nicht. Mit dem B650M PROJECT ZERO kann ein AM5-Prozessor auf Basis von Ryzen 7000/8000 genutzt werden und schließt auch die Ryzen-7000X3D-Modelle mit ein. Genau wie beim B760M PROJECT ZERO setzt MSI beim B650M PROJECT ZERO auf den Realtek-RTL8125BG-Controller und kann Netzwerkpakete bis 2,5 GBit/s übertragen. Sowohl für die dedizierte Grafikkarte als auch für bis zu zwei M.2-M-Key-SSDs wurde von MSI der PCIe-4.0-Standard berücksichtigt.

Passendes Case: MSI MAG PANO M100R PZ

Um das PROJECT ZERO überhaupt zu ermöglichen, hat MSI mit dem MAG PANO M100R PZ ein vollständig kompatibles Gehäuse entwickelt. Ein gewöhnliches Gehäuse ist für diesen Einsatz schlicht unbrauchbar. MSI konnte eine breite Unterstützung in der Industrie gewinnen, sodass zahlreiche große Case-Hersteller in der Zwischenzeit ein entsprechendes Modell anbieten. Natürlich bietet MSI aber auch ein eigenes Gehäuse für PROJECT ZERO an: das MSI MAG PANO M100R PZ.

Eckdaten Bezeichnung: MSI MAG PANO M100R PZ Material: Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff Maße: 235 x 405 x 440mm (B x H x T) Formfaktor: Micro-ATX, Mini-ITX Laufwerke: 1x 3,5/2,5 Zoll (intern)

1x 2,5 Zoll (intern) Lüfter: 3x 120 mm (rechts, 3x 120 mm vorinstalliert), 1x 120 mm (Rückwand, vorinstalliert), 1x 120 mm (Boden, optional), 3x 120/2x 140 mm (Deckel, optional) Radiatoren (maximal laut Hersteller): Deckel: 360/240/120mm, Hinten: 120/140mm CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 17,5 cm Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 39 cm Gewicht: etwa 8,66 kg Preis: 120 Euro (schwarz)

120 Euro (weiß)

MSI bietet das MAG PANO M100R PZ in den Farben Weiß und Schwarz an, sodass der Käufer für sein PROJECT-ZERO-Build die passende Farbe aussuchen kann. Der umfangreiche Sichtbereich mit 270-Grad-Panaroma aus gehärtetem Glas stellt beim MAG PANO M100R PZ natürlich das Highlight dar - und passt ideal zum PROJECT ZERO. Der Nutzer hat mit dieser großen Glasscheibe die Möglichkeit, seine gesamte verbaute Hardware vollumfänglich zu bestaunen und das natürlich möglichst ohne sichtbare Kabel. Hierfür wurde das Mainboard-Tray entsprechend mit Öffnungen versehen, damit die rückseitigen Anschlüsse vom B760M PROJECT ZERO absolut passend von der rechten Gehäuseseite erreichbar sind.

An Gewicht bringt das MAG PANO M100R PZ zirka 8,66 kg auf die Waage und bringt die Abmessungen 235 x 405 x 440mm (B x H x T) mit. Zum Lieferumfang gehören an der rechten Seite drei ARGB-Lüfter mit 120-mm-Durchmesser. Auch an der Rückseite ist ein solcher Lüfter bereits vorinstalliert. Mit dem ebenfalls vorhandenen 1-zu-4-ARGB-FAN-Controller-Hub lassen sich vier weitere Lüfter anklemmen und nutzen. Dabei ist auch der LED-Switch sehr nützlich, denn mit ihm kann der Anwender jederzeit die Art der LED-Beleuchtung ändern. Mit enthalten ist eine Grafikkarten-Halterung, um GPU-Sagging zu verhindern.

Wenn das MSI-PROJECT-ZERO-System zusammengebaut ist, sind lediglich das 12VHPWR- und die AIO-Kabel übrig. Alle anderen wurden unsichtbar auf der Rückseite des Mainboards verstaut und das cleane PC-System ist vervollständigt. Ob dabei ein helles oder dunkles Build favorisiert wird, kann der Käufer der MSI-PROJECT-ZERO-Komponenten frei entscheiden. Ein Hingucker, der sich sehr gut auf dem Gaming-Tisch macht, ist in beiden Fällen garantiert.

