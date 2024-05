Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur dem Gigabyte AORUS 17X kräftig auf den Zahn gefühlt oder dem SilverStone Sugo 17 einen umfangreichen Praxistest unterzogen, sondern auch das QNAP TBS-h574TX, die Thermaltake The Tower 300 Bumblebee Edition und das TerraMaster D8 Hybrid getestet. Zu guter Letzt stand bei uns das Cooler Master NR200P V2 auf dem Testprogramm.

Donnerstag, 16.06.2024: Gigabyte AORUS 17X im Test

Während viele Hersteller bei ihren Desktop-Replacements auf ein größeres 18-Zoll-Format umgeschwenkt haben, bleibt es bei Gigabyte bei 17,3 Zoll. Trotzdem zeigt sich das neueste Flaggschiffmodell weiterhin recht kompakt und ist voll gepackt mit der neusten und schnellsten Technik. Dazu gehören ein HX-Prozessor, eine NVIDIA GeForce RTX 40 der High-End-Klasse und reichlich Speicher. Wie sich die neueste Modellgeneration des Gigabyte AORUS 17X im Praxis- und Spielealltag schlägt, das klärt unser heutiger Test... [weiterlesen]

Freitag, 17.05.2024: SilverStone Sugo 17 im Test

Für ein Micro-ATX-Gehäuse fällt SilverStones Sugo 17 eher kompakt aus. Trotzdem bietet das geradlinig gestaltete Gehäuse beachtliches Nutzungspotenzial. Egal ob große Grafikkarte, Towerkühler oder zwei 360-mm-Radiatoren - alles soll Platz finden. Das alles hat allerdings auch einen stattlichen Preis... [weiterlesen]

Montag, 20.05.2024: QNAP TBS-h574TX im Test

Zuerst berichteten wir vom TBS-h574TX im letzten Jahr zur Computex. Bereits bei der Erstellung des Videos war dies unser Highlight auf dem QNAP-Stand, und gerade für unser Videoteam sah das TBS-h574TX als ideales Gerät für ein mobiles Schnittstudio aus. Hohe Performance, schnelle Zugriffe, und das gleich für mehrere Personen auch über Thunderbolt - so etwas ist ideal, wenn man im Team Zugriff auf große Datenmengen benötigt - wie beispielsweise nach einem Videodreh. Nun endlich ist das TBS-h574TX am Markt: Wir bauen SSDs ein und zeigen, was das NAS kann... [weiterlesen]

Dienstag, 21.05.2024: Thermaltake The Tower 300 Bumblebee Edition im Test

Das Thermaltake The Tower 300 ist ein absolut ungewöhnliches Micro-ATX-Gehäuse. Es wurde als großes Showmodell gestaltet, das die Hardware durch drei Frontglaselemente präsentiert. Das Gehäuse selbst fällt durch seine achteckige Prismenform und mehrere Farbvarianten auf. Dazu kann es sowohl stehend als auch liegend genutzt werden... [weiterlesen]

Donnerstag, 23.05.2024: TerraMaster D8 Hybrid im Test

Mit dem D8 Hybrid DAS (Direct Attached Storage) bietet TerraMaster ein schnelles USB-C-Hybrid-RAID-Gehäuse mit bis zu acht Laufwerken an - je vier HDDS und vier M.2-SSDs. So soll sowohl für Hot- als auch für Cold-Data die richtige Lösung geboten werden. Wie gut die Lösung im Alltag ist, wollen wir uns in diesem Test genauer anschauen... [weiterlesen]

Freitag, 24.05.2024: Cooler Master NR200P V2 im Test

Das Cooler Master MasterBox NR200P V2 soll so etwas wie die eierlegende Wollmilchsau unter den Mini-ITX-Gehäusen sein. Das elegant gestaltete Modell ist kompakt, kann aber trotzdem eine Wasserkühlung mit 240- oder 280-mm-Radiator aufnehmen. Je nach Vorliebe montiert man entweder ein Glas- oder ein Gitterseitenteil. Und das alles wird auch noch zu einem moderaten Preis angeboten... [weiterlesen]