Das Thermaltake The Tower 300 ist ein absolut ungewöhnliches Micro-ATX-Gehäuse. Es wurde als großes Showmodell gestaltet, das die Hardware durch drei Frontglaselemente präsentiert. Das Gehäuse selbst fällt durch seine achteckige Prismenform und mehrere Farbvarianten auf. Dazu kann es sowohl stehend als auch liegend genutzt werden.

Die The Tower-Serie umfasst bei Thermaltake wuchtige Gehäuse mit meist enormen Nutzungsmöglichkeiten und mit hohem Showwert. Schon das erste Modell, The Tower 900 von 2016, war ein Extremmodell. The Tower 500 ist ein großes E-ATX-Modell, das aber immerhin etwas handlicher wurde. Und mit The Tower 100 haben wir auch das erste Mini-ITX-Modell und den kleinsten Serienableger getestet.

The Tower 300 ist nun eine etwas größere und flexiblere Micro-ATX-Alternative zu The Tower 100. Thermaltake gestaltet dieses Gehäuse aber doch anders als die bisherigen Serienmodelle. Auffällig ist vor allem die achteckige Prismenform mit einer zentralen Frontglasscheibe, an die zwei schräge Glasflächen anschließen. Das Micro-ATX-Modell wurde so großzügig gestaltet, dass man sich weder um die CPU-Kühlerhöhe noch um die Grafikkartenlänge Gedanken machen muss. Und auch ein 360- oder gar 420-mm-Radiator findet Platz.

Thermaltake bietet The Tower 300 nicht nur in Schwarz und Weiß, sondern auch in bunten Farbtönen an. Wir haben zum Test die leuchtend gelbe Bumblebee Edition erhalten. Alternativ gibt es das Gehäuse noch in Hydrangea Blue, Matcha Green, Racing Green und Turquoise, also verschiedenenen Blau- und Grüntönen bzw. in Türkis. Der Preis variiert je nach Farbvariante - und zwar aktuell zwischen 135 und 160 Euro. Das optionale Chassis Stand Kit wird passend zu den einzelnen Farbvarianten angeboten, die Bumblebee-Variante kostet etwa 34 Euro. Mit diesem Chassis-Ständer kann das Gehäuse vertikal aufgestellt werden. Wir werden im Test noch näher auf das Chassis Stand Kit eingehen.

Thermaltake liefert das Gehäuse mit Anleitung, Garantiehinweisen, Montagematerial, schwarzen Kabelbindern, Clips, einem Systemspeaker und einer Blende für die Montage eines optionalen LCD-Displays aus.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: