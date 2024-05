Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur dem Seasonic FOCUS GX-1000 ATX 3.0 oder dem Sharkoon Rebel C60 RGB einen umfangreichen Testbericht spendiert, sondern uns auch den neuen Corsair One i500 näher angesehen. Das MSI B760M GAMING PLUS WIFI, das SanDisk Desk Drive und das Sharkoon Rebel C70G RGB standen in dieser Woche bei uns ebenfalls auf dem Testprogramm. Zu guter Letzt prüften unsere kritischen Blicke das Corsair MP700 PRO SE und die 4K Capture Card mit HDMI 2.1 auf ihre Praxistauglichkeit.

Donnerstag, 02.05.2024: Seasonic FOCUS GX-1000 ATX 3.0 im Test

Seasonic hat mittlerweile seiner erfolgreichen Mittelklasse-Serie "FOCUS GX" ein Upgrade auf ATX-3.0-Kompatibilität verpasst. Die neuen FOCUS-GX-ATX-3.0-Modelle bringen im Prinzip die gleichen Ausstattungsmerkmale wie ihre Vorgänger mit, aber bieten nun ATX-3.0-Kompatibilität samt 12VHPWR-Stecker sowie eine geänderte Optik. Wir haben einmal einen Blick auf das Topmodell FOCUS GX-1000 ATX 3.0 geworfen... [weiterlesen]

Freitag, 03.05.2024: Sharkoon Rebel C60 RGB im Test

Das Sharkoon Rebel C60 RGB soll die verbaute Hardware in den Fokus rücken. Dafür ist der Midi-Tower als Showgehäuse mit Glasseitenteil und Glasfront ausgelegt. Vier A-RGB-Lüfter lassen gleichzeitig auf eine angemessene Kühlleistung hoffen... [weiterlesen]

Sonntag, 05.05.2024: MSI B760M GAMING PLUS WIFI im Test

So langsam, aber sicher wollen auch wir uns von Intels Sockel LGA1700 verabschieden, denn mit dem LGA1851-Sockel und den Arrow-Lake-S-Prozessoren wurde Intels neue Generation bereits in Aussicht gestellt. Von MSI hat uns dann aber doch noch eine Micro-ATX-Platine erreicht, die durchaus interessant sein dürfte. Mit dem B760M GAMING PLUS WIFI gibt MSI auch den genügsamen Anwendern ohne große Overclocking-Ansprüche eine Basis aus dem unteren Preisbereich. Was die Platine drauf hat, klären wir in diesem Test... [weiterlesen]

Montag, 06.05.2024: Corsair One i500 im Test

Ein überarbeitetes Design mit Holzelementen, leistungsfähigeren Hardware-Komponenten und ein komplett neuer Innenaufbau: Für das Modelljahr 2024 hat Corsair seine One-Familie von Grund auf neu entwickelt und technisch auf den neuesten Stand gebracht, bleibt den Grundsätzen der Serie jedoch treu. Im Gegenteil: Hinzu kommt ein Nachhaltigkeitsaspekt, der sehr gut in das aktuelle Zeitgeschehen passt. Wir stellen den neuen Corsair One i500 ausführlich vor und konnten pünktlich zum heutigen Marktstart einen ersten Ableger durch unseren altbekannten Benchmark-Parcours schicken... [weiterlesen]

Dienstag, 07.05.2024: SanDisk Desk Drive im Kurztest

Externer Speicher mit Netzteil auf dem Schreibtisch? In Zeiten von klassischen Festplatten war das ein gewohnter Anblick. SanDisk bringt nun auch die SSD wieder auf den Tisch, ans Wechselspannungsnetz. Mit einer Speicherkapazität von bis zu 8 TB und einem Gehäuse, kaum größer als das einer PC-Maus, kann das SanDisk Desk Drive jeden Arbeitsplatz erweitern. Mehr dazu in unserem Artikel... [weiterlesen]

Mittwoch, 08.05.2024: Sharkoon Rebel C70G RGB im Test

Sharkoon wagt beim Rebel C70G RGB einen besonderen Stilmix: Der Midi-Tower ist im Kern ein Airflow-Gehäuse mit vier A-RGB-Lüftern. Doch vor den Frontlüftern sitzen Holzstreifen, die für eine ganz eigene Optik sorgen sollen... [weiterlesen]

Donnerstag, 09.05.2024: Corsair MP700 PRO SE im Test

Mit der neuen Corsair MP700 PRO SE testen wir heute eine neue Vertreterin der aktuellen PCIe5-Generation. Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 14 GB/s verspricht Corsair maximale Performance bei gleichzeitig optimierter Hitzeentwicklung. Wie gut das im Alltag klappt und ob die MP700 PRO SE die Spitze unserer Vergleichslisten erklimmen kann, prüfen wir mit unserem Test... [weiterlesen]

Freitag, 10.05.2024: 4K Capture Card mit HDMI 2.1 im Test

Wer streamt oder YouTube-Videos erstellt, der ist auf Hilfsmittel angewiesen, wenn es beispielsweise um Spielkonsolen geht. Um das Bild von Playstation, Xbox und Co aufzunehmen, muss man auf Capture Cards zurückgreifen. Die AVerMedia Live Gamer 4K 2.1 ist eine interne Lösung, die wir ausprobiert haben... [weiterlesen]