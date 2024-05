Werbung

Wer streamt oder YouTube-Videos erstellt, der ist auf Hilfsmittel angewiesen, wenn es beispielsweise um Spielkonsolen geht. Um das Bild von Playstation, Xbox und Co aufzunehmen, muss man auf Capture Cards zurückgreifen. Die AVerMedia Live Gamer 4K 2.1 ist eine interne Lösung, die wir ausprobiert haben.

Besonders Content-Creator dürften sich also für die Karte interessieren. Durch einen einfachen Einbau ist sie schnell ins Heim-Setup zu integrieren. Eine schnelle Übertragung von externen Signalen an den Heimrechner wird gewährleistet. Über Programme wie OBS kann das Bild dann live in den Stream eingebunden werden. Wie es der Name schon vermuten lässt, die Besonderheit der Karte lieft in den beiden HDMI-2.1-Anschlüssen: je ein Ein- und Ausgang sind vorhanden. So wird es möglich Videos mit UHD-Auflösung und 60 fps aufzunehmen und gleichzeitig mit bis zu 144 Hz am Bildschirm zu zocken. Aktuelle Konsolen können mit 120 Hz laufen.

Der Preis liegt bei 269 Euro, wirklich günstig ist die Karte also nicht, dafür wird aber eben auch eine umfangreiche Ausstattung geboten.

Die Umverpackung der Live Gamer 4K ist in schlichtem Rot/Weiß gehalten. Die Herstellerangaben sind in Englisch angegeben. Auf der Packungsrückseite finden sich die technischen Spezifikationen zusätzlich auf Französisch. Im Einschubkarton integriert, findet sich die illustrierte Kurzanleitung zur Installation. Drei einfache Bilder zeigen den Anschluss und den Einbau der Karte. Ein Link und dazugehöriger QR-Code führen zum Download der passenden Software auf AVerMedia.

Technische Details

Schnittstelle PCIe Gen 3 x4 Videoeingang HDMI 2.1 Videoausgang / Pass-Through HDMI 2.1 Maximale Auflösungen für den Durchgang 2160p144 HDR/VRR, 3440x1440p120 HDR/VRR, 1440p240 HDR/VRR, 1080p360 HDR/VRR Maximale Erfassungsauflösung 2160p60 Videoformat YUY2, NV12, RGB24, P010 (HDR) Abmessungen (B x T x H) 121 x 160,5 x 21,5 mm (4,76 x 6,32 x 0,85 Zoll) Gewicht 150,5 g

Systemanforderungen

Laut Hersteller wird mindestens Windows 10 x64 / 11 x64 oder neuer benötigt. In unserem Test wurde Windows 11 x64 genutzt. Als Prozessor sollte mindestens ein Intel Core i5-6XXX / AMD Ryzen 3XXX oder höher verbaut sein. Als GPU werden NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD RX 5700 oder höher empfohlen. Ebenso sollten 8 GB RAM im Dual-Channel verfügbar sein.

Sowohl der Bildschirm als auch die Konsole müssen eine HDMI 2.1-Verbindung unterstützen. Sollte der genutzte Monitor integrierte DSC (Display Stream Compression) unterstützen, beträgt die maximal unterstützte Video-Pass-Through-Auflösung 4K120.