Werbung

Das Sharkoon Rebel C60 RGB soll die verbaute Hardware in den Fokus rücken. Dafür ist der Midi-Tower als Showgehäuse mit Glasseitenteil und Glasfront ausgelegt. Vier A-RGB-Lüfter lassen gleichzeitig auf eine angemessene Kühlleistung hoffen.

Aktuell kommen vor allem Gehäuse auf den Markt, die auf maximalen Airflow getrimmt werden. Doch mancher Nutzer sucht eher nach einem Midi-Tower, mit dem die verbaute Hardware bestmöglich präsentiert werden kann. Das Rebel C60 RGB verspricht sowohl Showqualitäten als auch eine effektive Kühlung. Dafür verbaut Sharkoon werkseitig vier A-RGB-Lüfter im 120-mm-Format: Zwei an der rechten Gehäuseseite, einen in Bodennähe und einen an der Rückwand.

Das Rebel C60 RGB soll genug Platz für lange High-End-Grafikkarten bieten. Eine Grafikkartenstütze beugt einem Durchbiegen der Grafikkarte vor. Unter dem Gehäusedeckel kann ein 360- oder 280-mm-Radiator montiert werden. Ein großer Laufwerksträger hinter dem Mainboardtray nimmt drei Festplatten oder SSDs auf.

Im Handel wird das Rebel C60 RGB in Schwarz und in Weiß angeboten. Aktuell kostet es rund 106 Euro und ist damit ein Gehäuse der mittleren Preisklasse.

Dem Midi-Tower liegen Montagematerial, Kabelbinder, Klettverschlüsse, ein System-Speaker, ein Dreifach-PWM-Verteiler (für die vier Gehäuselüfter benötigt also zwei freie PWM-Anschlüsse am Mainboard) sowie Sicherheitshinweise und ein Hinweis auf die Online-Anleitung bei.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: