So langsam, aber sicher wollen auch wir uns von Intels Sockel LGA1700 verabschieden, denn mit dem LGA1851-Sockel und den Arrow-Lake-S-Prozessoren wurde Intels neue Generation bereits in Aussicht gestellt. Von MSI hat uns dann aber doch noch eine Micro-ATX-Platine erreicht, die durchaus interessant sein dürfte. Mit dem B760M GAMING PLUS WIFI gibt MSI auch den genügsamen Anwendern ohne große Overclocking-Ansprüche eine Basis aus dem unteren Preisbereich. Was die Platine drauf hat, klären wir in diesem Test.

Für das MSI B760M GAMING PLUS WIFI wäre eine CPU, wie der Core i5-14500 mit den sechs Performance und acht Effizienz-Kernen eine ideale Wahl. CPU-Overclocking wäre in dieser Kombination aufgrund des B760-PCHs und des fehlenden K-Suffix sowieso kein Thema und dennoch ist es dem Anwender möglich, den Arbeitsspeicher zu übertakten. Aufgrund des quadratischen Micro-ATX-Formats ist das MSI B760M GAMING PLUS WIFI auch kompakter als die längeren ATX-Bretter.

Auf der Platine wurden neben dem LGA1700-Sockel auch vier DDR5-UDIMM-Speicherbänke verlötet, die kombiniert bis zu 256 GB RAM aufnehmen können. Zweimal M.2 M-Key und vier SATA-6GBit/s-Buchsen ermöglichen die Anbindung von Storage-Geräten und neben dem 2,5-GBit/s-LAN-Port ist auch WiFi 6E mit an Bord. Hinzu kommen einige USB-Schnittstellen. Der Preis für das MSI B760M GAMING PLUS WIFI geht ab 150 Euro los.

Das schwarze PCB und die selbergefärbten Kühlkörper ergeben einen sehr sehenswerten Kontrast. Die beiden einzelnen VRM-Kühler sind verschraubt, der (kleine) PCH-Kühler wurde hingegen mit Push-Pins befestigt.

Die technischen Eigenschaften

Das MSI B760M GAMING PLUS WIFI wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des MSI B760M GAMING PLUS WIFI in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung MSI

B760M GAMING PLUS WIFI Mainboard-Format Micro-ATX CPU-Sockel LGA1700 (für Core i-12000, Core i-13000 und Core i-14000) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

1x 8-Pin EPS12V

1x 4-Pin +12V VRM-Ausstattung 14 Phasen (12+1+1)



Spannungswandler:

24x Alpha & Omega AONS36303 (VCore, 30A)

1x Alpha & Omega AONS36303 (GT, 30A)

1x Alpha & Omega AONS36303 (AUX, 30A)



PWM-Controller:

1x Richtek RT3628AE (maximal 9 Phasen) Preis

ab 150 Euro Webseite MSI B760M GAMING PLUS WIFI

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung Intel B760 Chipsatz, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 6.800 MHz (1 DPC, 1 Rank) Speicherausbau max. 256 GB (mit 64-GB-UDIMMs) Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 4.0 x16 (x16) über CPU

1x PCIe 4.0 x16 (x4) über B760

1x PCIe 3.0 x1 (x1) über B760

Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über Intel B760

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel B760 USB PCH:

2x USB 3.2 Gen2 (2x extern)

3x USB 3.2 Gen1 (2x extern, 1x intern (USB-C))

6x USB 2.0 (2x extern,4x intern)



Genesys GL3523: 4x USB 3.2 Gen1 (4x intern) Grafikschnittstellen 2x HDMI 2.1 out

2x DisplayPort 1.4 out WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6E AX211, Tri-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.3 Thunderbolt - LAN 1x Realtek RTL8125BG 2,5-GBit/s-LAN

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC897 Codec

3x 3,5 mm Audio-Jacks

LED-Beleuchtung 1x 4-Pin RGB-Header

2x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin AIO-Pump-Header

2x 4-Pin Chassis-FAN-Header

Onboard-Komfort Status-LEDs Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

I/O-Blende

Quick-Installation-Guide

EU-Regulierungshinweise

ein SATA-Kabel

zwei WLAN-Antennen

ein M.2-Clip

Seit langer Zeit haben wir in unserer Redaktion mal wieder ein Mainboard, das eine separate I/O-Blende mitbringt. Bei dem Großteil der kostenintensiveren Mainboards ist die I/O-Blende bereits vorinstalliert und verhindert das versehentliche Vergessen der I/O-Blende-Montage. Außerdem in der Verpackung konnten wir einen Quick-Start-Guide, EU-Regulierungshinweise, ein SATA-Kabel, ein M.2-Clip sowie die beiden WLAN-Antennen auffinden.