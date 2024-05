Werbung

Sharkoon wagt beim Rebel C70G RGB einen besonderen Stilmix: Der Midi-Tower ist im Kern ein Airflow-Gehäuse mit vier A-RGB-Lüftern. Doch vor den Frontlüftern sitzen Holzstreifen, die für eine ganz eigene Optik sorgen sollen.

Holz an PC-Gehäusen ist nach wie vor eine Besonderheit. Doch mittlerweile gibt es immerhin einzelne Modelle, bei denen das Naturmaterial Verwendung findet. Von Fractal Design kommen das Mini-ITX-Modell Terra und die größeren Gehäuse North und North XL. Sharkoons Rebel C70G RGB ist in erster Linie eine Alternative zum North. Bei beiden Gehäusen wird eine luftig gestaltete Front mit Zierstreifen aus Holz kombiniert. Fractal Design setzt beim North unbeleuchtete Lüfter ein und bietet eine Variante mit Stahlseitenteil an, gibt dem Gehäuse also einen ziemlich seriösen Anstrich.

Auch das Sharkoon-Modell gibt es mit Glas- (Rebel C70G RGB) oder Stahlseitenteil (Rebel C70M RGB). Sharkoon bestückt es aber immer mit vier A-RGB-Lüftern. Beide Gehäusevarianten zeigen sich in Schwarz und mit dem gleichen braunen Holzton. Das Fractal Design North kann hingegen wahlweise in Schwarz ("Charcoal Black") mit Walnussfront oder Weiß ("Chalk White") mit Eichenfront geordert werden.

Für das von uns getestete Rebel C70G RGB wird aktuell ein Preis von rund 120 Euro fällig. Das Rebel C70M RGB (mit Stahlseitenteil) kostet hingegen 114 Euro. Im Vergleich zum etwa 140 Euro teuren Fractal Design North ist das Sharkoon-Modell also eine günstigere Option.

Zum Lieferumfang des Gehäuses gehören Montagematerial, System-Speaker, Kabelbinder, Klettverschlüsse, ein Dreifach-PWM-Verteiler sowie Sicherheitshinweise und ein Hinweis auf die Online-Anleitung.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: