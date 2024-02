Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. So testeten unsere Redakteure den Corsair A115, die Samsung SSD 990 EVO, die ECS Liva Z5 Plus, das AYANEO Slide und die be quiet! Pure Wings 3 White. Aber auch der DeepCool Assassin IV, der MSI AXE5400 und das Thermaltake CTE E600 MX standen in diesen Tagen bei uns auf dem Testprogramm. Zu guter Letzt prüften unsere kritischen Blicke das ASUS ROG Crosshair X670E Gene auf seine Praxistauglichkeit.

Donnerstag, 08.02.2024: Corsair A115 im Test

Corsair bringt mit dem A115 einen ehrgeizigen Kühler auf den Markt: Das Dual-Towermodell mit zwei 140-mm-Lüftern soll besonders leistungsstark sein und im Luftkühlerbereich nach der Performancekrone greifen. Wir haben das neue Top-Modell im ausführlichen Test... [weiterlesen]

Freitag, 09.02.2024: Samsung SSD 990 EVO im Test

Die aktuelle Generation von PCIe5-SSDs kennen wir von den Eckdaten bislang sehr genau, setzen doch alle Modelle auf eine Kombination aus Micron-NAND und Phison-Controller. Während die Geschwindigkeiten auch überzeugen, sind es jedoch vor allem preisliche und thermische Faktoren, die viele von einem Kauf abschrecken und daher auf alternative Modelle der Platzhirsche warten. Samsung bringt daher nun mit der neuen 990 EVO den ersten Entwurf einer PCIe5-SSD, der allerdings bereits im Vorfeld durchaus heiß diskutiert wurde. Ob Samsung unter dem beliebten EVO-Namen eine weitere gelungene SSD bietet, klären wir mit unserem Test... [weiterlesen]

Sonntag, 11.02.2024: ECS Liva Z5 Plus im Test

Der ECS Liva Z5 Plus ist ein leistungsstarker Mini-PC, welcher nicht nur mit normalen Office-Arbeiten zurechtkommt, sondern auch als Multimedia-Zentrale und als Home-Server eingesetzt werden kann und sich dank des eigentlich mobilen Ultrabook-Prozessors obendrein als sehr sparsam erweist. Dabei ist er nicht viel größer als ein Taschenbuch und lässt sich somit platzsparend auf dem Schreibtisch oder gar versteckt hinter dem Display unterbringen. Wie sich der rund 750 Euro teure Mini-PC mit Intel Core i5-1335U, 16 GB Arbeitsspeicher und 256 GB großer NVMe-SSD schlägt, das zeigt dieser Test... [weiterlesen]

Montag, 12.02.2024: AYANEO Slide im Test

Steam Deck, ROG Ally, Legion Go und bald auch MSI Claw – die Auswahl bei den Gaming-Handhelds wird immer größer und mehr und mehr versuchen sich auch die etablierten Hersteller am Markt breit zu machen. AYANEO gehört als Hersteller aus Asien auch immer wieder zu den genannten Unternehmen, zumal man unter den ersten war, die immer die neueste Hardware in Form der Prozessoren in diese Handhelds brachte. Heute werfen wir einen kurzen Blick auf den AYANEO Slide, der sich im Besonderen damit auszeichnet, dass sich unter dem Display eine Tastatur verbirgt... [weiterlesen]

Dienstag, 13.02.2024: be quiet! Pure Wings 3 White im Test

Die be quiet! Pure Wings 3 sind überzeugende Lüfter für preisbewusste Käufer - doch bisher gab es sie nur in Schwarz. Dass be quiet! nun auch weiße Varianten nachlegt, nehmen wir zum Anlass, um den Pure Wings 3 120mm PWM White und den Pure Wings 140mm PWM high-speed White zu testen... [weiterlesen]

Mittwoch, 14.02.2024: DeepCool Assassin IV im Test

Dual-Towerkühler sehen oft zerklüftet aus - doch nicht so DeepCools Assassin IV. Dieses Modell wirkt optisch wie ein schwarzer Würfel, bei dem die Lüfter integriert werden. Und auch mit Blick auf den Aufbau gibt es Besonderheiten. Doch sorgen die dafür, dass der Assassin IV die Konkurrenz aussticht... [weiterlesen]

Mittwoch, 14.02.2024: MSI AXE5400 im Kurztest

Im vergangenen Jahr schauten wir uns die Kombination aus AX1800 WLAN-USB-Stick und RadiX AXE6600 WLAN-Router von MSI an. Der RadiX AXE6600 kann dabei auch ein WLAN-Netz mit Wi-Fi 6E aufspannen, was der AX1800 aber nicht nutzen konnte, da dieser nur Wi-Fi 6 unterstützt. Nun wurde mit dem AXE5400 der Nachfolger vorgestellt, den wir in der Praxis getestet haben... [weiterlesen]

Donnerstag, 15.02.2024: Thermaltake CTE E600 MX im Test

Das Thermaltake CTE E600 MX ist nicht einfach nur ein weiteres Showgehäuse, sondern eines, das besonders flexibel sein soll. So hat der Nutzer die Wahl, ob er eine Glasfront oder eine luftige Gitterfront montiert. Für die Grafikkarte stehen sogar gleich drei verschiedene Installationsoptionen zur Auswahl. Und auch bei den Farben sorgt Thermaltake für Abwechslung. Das CTE E600 MX gibt es nicht nur in Schwarz und Weiß, sondern auch in der Jubiläumsfarbe Hydrangea Blue... [weiterlesen]

Freitag, 16.02.2024: ASUS ROG Crosshair X670E Gene im Test

In unserer Redaktion hatten wir bisher noch nicht das Vergnügen, ein ROG-Crosshair-Mainboard mit dem X670-Chipsatz testen zu dürfen. In vielerlei Hinsicht ist dabei gerade das ROG Crosshair X670E Gene eines der interessantesten Modelle aus dem Hause ASUS. Verteilt auf dem Micro-ATX-PCB findet sich eine üppige Ausstattung wieder und ist geradezu für das ambitionierte RAM-Overclocking prädestiniert. Wir haben das ASUS ROG Crosshair X670E Gene daher durch unseren Mainboard-Parcours geschickt... [weiterlesen]