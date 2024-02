Werbung

Die be quiet! Pure Wings 3 sind überzeugende Lüfter für preisbewusste Käufer - doch bisher gab es sie nur in Schwarz. Dass be quiet! nun auch weiße Varianten nachlegt, nehmen wir zum Anlass, um den Pure Wings 3 120mm PWM White und den Pure Wings 140mm PWM high-speed White zu testen.

Aktuell sind eine ganze Reihe von PC-Gehäuse auch in einer weißen Farbvariante erhältlich. Die üblichen schwarzen Gehäuselüfter wollen dazu optisch aber nicht so recht passen. Entsprechend ist auch die Nachfrage nach weißen Lüftern gestiegen. Die Hersteller haben darauf bereits reagiert und so gibt es mittlerweile auch eine größere Auswahl an weißen Lüftern. Viele davon sind allerdings RGB-Modelle und/oder weniger für preisbewusste Käufer geeignet.

Mit den Pure Wings 3 White bietet be quiet! nun Lüfter für die Nutzer an, die unbeleuchtete, weiße Lüfter zu einem attraktiven Preis suchen. Dabei greift be quiet! einfach auf die regulären Pure Wings 3 zurück und bringt eine neue Farbvariante heraus. Das ist aber auch eine sinnvolle Entscheidung - schließlich sind diese Lüfter in ihrer Preisklasse auch sehr überzeugende Modelle. Von den schwarzen Pure Wings 3 haben wir bereits die Modelle Pure Wings 3 120mm PWM high-speed und Pure Wings 3 140mm PWM getestet. Den Launch der neuen White-Modelle nutzen wir nun, um den Pure Wings 3 120mm PWM White und den Pure Wings 140mm PWM high-speed White zu testen - also das Standard-120-mm-Modell und das 140-mm-Modell mit höherer Maximaldrehzahl.

Aktuell wird für die weißen Varianten ein moderater Aufpreis gegenüber den schwarzen Varianten fällig. Der Pure Wings 3 120mm PWM White kostet so 13,90 Euro statt knapp 11 Euro. Für den Pure Wings 140mm PWM high-speed White ruft der Handel 14,90 Euro statt knapp 12 Euro auf.

Der Lieferumfang bleibt auch bei den Pure Wings 3 White minimalistisch: Jedem Lüfter liegt nur ein Tütchen mit vier schwarzen Lüfterschrauben bei.

Die wichtigsten Eckdaten in der Übersicht: