Im vergangenen Jahr schauten wir uns die Kombination aus AX1800 WLAN-USB-Stick und RadiX AXE6600 WLAN-Router von MSI an. Der RadiX AXE6600 kann dabei auch ein WLAN-Netz mit Wi-Fi 6E aufspannen, was der AX1800 aber nicht nutzen konnte, da dieser nur Wi-Fi 6 unterstützt. Nun wurde mit dem AXE5400 der Nachfolger vorgestellt, den wir in der Praxis getestet haben.

Getestet haben wir den AXE5400 wieder in Kombination mit dem RadiX AXE6600. Dies werden wir nun wiederholen und uns anschauen, welche Übertragungsraten in dieser Kombination möglich sind. Gedacht ist der AXE5400 für den Einsatz dort, wo keine kabelgebundene Ethernet-Verbindung möglich ist und das Mainboard über keinerlei WLAN-Funktionalität verfügt. Die meisten Notebooks dürften inzwischen über eine ausreichend schnelle WLAN-Verbindung verfügen. Theoretisch ist auch hier der AXE5400 in der Lage höhere Übertragungsraten zu erreichen, dies kommt aber sicherlich auf die jeweilige Ausstattung des Notebooks an.

Gegenüberstellung des MSI AX1800 und AXE5400

AX1800 AXE5400 Abmessungen 102 × 30 × 19 mm 102 × 30 × 19 mm

Gewicht 37 g 37 g Anschluss USB 3.0 USB 3.2 Gen 1 WLAN-Standards Wi-Fi 6 (802.11ax)

Wi-Fi 5 (802.11ac)

Wi-Fi 4 (802.11n)

802.11g

802.11b

802.11a Wi-Fi 6E (802.11ax)

Wi-Fi 6 (802.11ax)

Wi-Fi 5 (802.11ac)

Wi-Fi 4 (802.11n)

802.11g

802.11b

802.11a Übertragungsraten 2,4 GHz (2x2): 574 MBit/s

5 GHz (2x2): 1.201 MBit/s 2,4 GHz (2x2): 574 MBit/s

5 GHz (2x2): 2.402 MBit/s

6 GHz (2x2): 2.402 MBit/s Preis 55 Euro

-

Der AXE5400 ist ein WLAN-USB-Stick, der die Wi-Fi-Standards 802.11a bis 802.11ax unterstützt. In 2,4-GHz-Netzen wird in einem 2x2-MIMO in 20 oder 40 MHz breiten Freqzenzbändern gearbeitet und so eine Datenrate von 574 MBit/s ermöglicht. Das Update gegenüber dem Vorgänger erfolgt in den 5- und 6-GHz-Netzen. Ebenfalls in einer 2x2-MIMO-Konfiguration sind die möglichen Frequenzbänder aber bis zu 80 MHz breit und die theoretische Übertragungsrate wird auf 2.402 MBit/s verdoppelt.

Die Abmessungen mit 102 × 30 × 19 mm und das Gewicht von 37 g ist zum Vorgänger identisch. Besonders kompakt ist der USB-Stick nicht, aber irgendwo müssen die Antennen auch untergebracht werden. In Längsrichtung kann die Antenne ausgeklappt werden, was die Empfangsstärke verbessern soll.

MSI nennt USB 3.2 Gen 1 als Mindestvoraussetzungen für die Anbindung des USB-Sticks, damit dieser die ideale Leistung erreichen kann. Die theoretischen 5 GBit/s in der Anbindung sind für den WLAN-Stick mehr als ausreichend.

Im Lieferumfang befindet sich auch ein Ständer, sodass der Stick nicht hinten am Rechner betrieben werden muss, was je nach Aufstellort des Systems einen negativen Einfluss auf die Reichweite und Übertragungsraten haben kann. Der Aufsteller verfügt über ein USB-Kabel, welches dann bis auf den Tisch reichen sollte.

Zur Installation des WLAN-USB-Sticks muss dieser nur in einen USB-Anschluss gesteckt werden. Die Hardware meldet sich dann entsprechend bei Windows an und automatisch wird die notwendige Software bereitgestellt. Nachdem diese installiert ist, kann die WLAN-Verbindung hergestellt werden.

Ist die Verbindung erfolgreich hergestellt worden, leuchtet eine blaue LED am USB-Stick.

WLAN-Messungen

Für den Test haben wir den RadiX AXE6600 an gewohnter Position aufgestellt, diesen ans Netzwerk angebunden und sind dann mit dem AXE5400 an einem Notebook unsere Testpositionen abgelaufen. Einmal mehr weisen wir daraufhin, dass solche WLAN-Messungen nur schwer zu reproduzieren sind. Spannt der Nachbar ein WLAN auf, können sich die Bedingungen schon verändern. Bisher konnten wir die Rahmenbedingungen weitestgehend stabil halten und haben unsere festen Positionen und Ausrichtungen, die gut reproduzierbare Ergebnisse liefern.

Von einem Abstand von nur 5 m mit einer Mauer dazwischen gehen wir auf bis zu drei Etagen und messen einen sowie bis zu sieben gleichzeitige IP-Steams.

2,4-GHz-Band - 1 IP-Stream Nebenraum (5 m) ASUS RT-AX89X 461XX ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 457XX AVM FRITZ!Box 6690 Cable 448XX ASUS ZenWiFi Pro ET12 442XX ASUS ZenWiFi XD6 384XX MSI AXE5400 355XX Synology RT6600ax 352XX TP-Link Deco AXE5400 342XX Netgear Orbi WiFi 6 RBR760 331XX AVM FRITZ!Box 5590 Fiber 328XX AVM FRITZ!Box 7590 AX 322XX MSI MRadiX AXE6600 318XX AVM FRITZ!Repeater 6000 306XX Netgear Nighthawk AX12 266XX Netgear Nighthawk AX5400 255XX AVM FRITZ!Box 6660 248XX AVM FRITZ!Box 7530 AX 236XX ASUS ZenWiFi AX 228XX Netgear Orbi WiFi 6 223XX Netgear Orbi Wi-Fi 6 AX4200 221XX AVM FRITZ!Repeater 3000 206XX Tenda Nova MW12 186XX AVM AVM FRITZ!WLAN Repeater 1750E 185XX Netgear Orbi 184XX Google Wifi 172XX Netgear Nighthawk X6S EX8000 171XX Devolo Gigagate 149XX ASUS Lyra 112XX MBit/s Mehr ist besser

5/6-GHz-Band - 1 IP-Stream Nebenraum (5 m) ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 (WiFi 6E) 1139XX ASUS ZenWiFi Pro ET12 (WiFi 6E) 1080XX ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 1063XX MSI MRadiX AXE6600 (WiFi 6E) 1052XX ASUS ZenWiFi Pro ET12 1031XX MSI AXE5400 (WiFi 6E) 1020XX ASUS ZenWiFi XD6 983XX TP-Link Deco AXE5400 (WiFi 6E) 920XX Synology RT6600ax 830XX AVM FRITZ!Box 6690 Cable 830XX ASUS RT-AX89X 825XX Netgear Orbi WiFi 6 RBR760 812XX TP-Link Deco AXE5400 794XX Netgear Nighthawk AX5400 761XX MSI MRadiX AXE6600 667XX AVM FRITZ!Box 5590 Fiber 655XX AVM FRITZ!Box 7590 AX 636XX AVM FRITZ!Repeater 6000 611XX MSI AXE5400 591XX Netgear Nighthawk AX12 541XX AVM FRITZ!Box 6660 535XX AVM FRITZ!Repeater 3000 530XX AVM FRITZ!Box 7530 AX 516XX Netgear Orbi WiFi 6 511XX Netgear Nighthawk X6S EX8000 511XX Netgear Orbi Wi-Fi 6 AX4200 505XX ASUS ZenWiFi AX 504XX Netgear Orbi 467XX Tenda Nova MW12 442XX Google Wifi 384XX AVM AVM FRITZ!WLAN Repeater 1750E 314XX Devolo Gigagate 270XX ASUS Lyra 255XX MBit/s Mehr ist besser

5/6-GHz-Band - 7 IP-Streams Nebenraum (5 m) ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 (WiFi 6E) 2105XX MSI MRadiX AXE6600 (WiFi 6E) 2080XX ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 (WiFi 6E) 2037XX ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 1716XX ASUS ZenWiFi Pro ET12 1658XX MSI AXE5400 (WiFi 6E) 1571XX ASUS RT-AX89X 1542XX TP-Link Deco AXE5400 (WiFi 6E) 1368XX Synology RT6600ax 1152XX AVM FRITZ!Box 6690 Cable 1084XX AVM FRITZ!Box 7590 AX 1070XX Netgear Orbi WiFi 6 RBR760 1008XX TP-Link Deco AXE5400 948XX AVM FRITZ!Repeater 6000 928XX Netgear Nighthawk AX12 913XX Netgear Nighthawk AX5400 887XX MSI MRadiX AXE6600 869XX Netgear Orbi WiFi 6 863XX AVM FRITZ!Box 5590 Fiber 854XX MSI AXE5400 842XX ASUS ZenWiFi XD6 837XX AVM FRITZ!Box 6660 832XX AVM FRITZ!Box 7530 AX 802XX Netgear Nighthawk X6S EX8000 785XX ASUS ZenWiFi AX 783XX AVM FRITZ!Repeater 3000 718XX Netgear Orbi Wi-Fi 6 AX4200 635XX Netgear Orbi 558XX AVM AVM FRITZ!WLAN Repeater 1750E 540XX Tenda Nova MW12 508XX Google Wifi 428XX ASUS Lyra 408XX Devolo Gigagate 384XX MBit/s Mehr ist besser

5/6-GHz-Band - 1 IP-Stream über drei Etagen ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 (WiFi 6E) 328XX MSI MRadiX AXE6600 (WiFi 6E) 320XX ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 (WiFi 6E) 319XX ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 257XX TP-Link Deco AXE5400 (WiFi 6E) 254XX ASUS ZenWiFi Pro ET12 251XX ASUS RT-AX89X 236XX Synology RT6600ax 230XX MSI AXE5400 (WiFi 6E) 225XX AVM FRITZ!Box 6690 Cable 222XX Netgear Orbi WiFi 6 RBR760 220XX AVM FRITZ!Box 5590 Fiber 212XX TP-Link Deco AXE5400 212XX MSI MRadiX AXE6600 210XX AVM FRITZ!Box 7590 AX 197XX AVM FRITZ!Repeater 6000 181XX Netgear Nighthawk AX5400 180XX ASUS ZenWiFi XD6 176XX Netgear Orbi Wi-Fi 6 AX4200 166XX Netgear Orbi WiFi 6 165XX MSI AXE5400 161XX Netgear Nighthawk AX12 160XX AVM FRITZ!Box 6660 158XX AVM FRITZ!Repeater 3000 152XX AVM FRITZ!Box 7530 AX 150XX ASUS ZenWiFi AX 148XX Netgear Orbi 145XX Netgear Nighthawk X6S EX8000 131XX AVM AVM FRITZ!WLAN Repeater 1750E 115XX ASUS Lyra 87XX Tenda Nova MW12 78XX Google Wifi 41XX Devolo Gigagate 32XX MBit/s Mehr ist besser

5/6-GHz-Band - 7 IP-Streams über drei Etagen ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 (WiFi 6E) 389XX ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 (WiFi 6E) 383XX MSI MRadiX AXE6600 (WiFi 6E) 375XX TP-Link Deco AXE5400 (WiFi 6E) 288XX ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 273XX ASUS ZenWiFi Pro ET12 270XX ASUS RT-AX89X 264XX AVM FRITZ!Box 6690 Cable 246XX Netgear Orbi WiFi 6 RBR760 241XX AVM FRITZ!Box 5590 Fiber 239XX AVM FRITZ!Box 7590 AX 234XX MSI AXE5400 (WiFi 6E) 232XX Synology RT6600ax 228XX MSI MRadiX AXE6600 227XX TP-Link Deco AXE5400 213XX AVM FRITZ!Repeater 6000 208XX Netgear Nighthawk AX5400 206XX Netgear Nighthawk AX12 202XX AVM FRITZ!Box 6660 198XX Netgear Orbi WiFi 6 193XX MSI AXE5400 186XX AVM FRITZ!Repeater 3000 185XX ASUS ZenWiFi XD6 182XX AVM FRITZ!Box 7530 AX 181XX ASUS ZenWiFi AX 173XX Netgear Orbi Wi-Fi 6 AX4200 171XX Netgear Orbi 163XX Netgear Nighthawk X6S EX8000 162XX AVM FRITZ!WLAN Repeater 1750E 148XX Tenda Nova MW12 110XX ASUS Lyra 107XX Google Wifi 41XX Devolo Gigagate 36XX MBit/s Mehr ist besser

Fazit

Im damaligen Test des AX1800 sagten wir:

"Es mutet etwas seltsam an, einen Wi-Fi-6E-Router auf den Markt zu bringen und zugleich einen USB-Adapter anzubieten, der diesen Standard noch nicht unterstützt."

Diesem Thema hat sich MSI nun angenommen. Zusammen mit den Notebooks aus eigenem Hause sowie den Mainboards mit optionalem WLAN hat MSI nun eine komplette Wi-Fi-6E-Ausstattung anzubieten. Viele USB-Adapter mit Wi-Fi 6E gibt es noch nicht am Markt. Insofern bietet sich MSI hier die Gelegenheit früh am Markt mit dabei zu sein.

Irgendwo hinten am Mainboard versteckt, spielen die Abmessungen des AXE5400 sicherlich weniger eine Rolle. Am Notebook ist er aber etwas klobig. Die Antennen müssen aber auch eine gewisse Länge und Ausrichtung einhalten, damit sie die Signale bestmöglich empfangen können. Immerhin lässt er teilweise zusammengeklappt werden. Für den stationären Betrieb ist auch ein Ständer mit einem langen USB-Kabel dabei.

Die Übertragungsraten können überzeugen und wo eben keine kabelgebundene Ethernet-Lösung möglich ist, ist der AXE5400 eine sinnvolle und kompakte Alternative. Preislich aber wird er etwas über dem Vorgänger AX1800 liegen, der aktuell gerade einmal 55 Euro kostet. Der Netgear AXE3000 ist als zweiter WLAN-USB-Adapter mit Wi-Fi 6E aktuell für 85 Euro zu finden.

Ein Wi-Fi 7 muss es heutzutage sicherlich noch nicht sein, auch wenn MSI dies für seine High-End-Mainboards bereits anbietet. In den ersten Notebooks wird der nächste Standard ab diesem Jahr zu finden sein, aber zunächst einmal wird es die Clients in einer gewissen Stückzahl benötigen, dann die entsprechenden Router. Aktuell ist man mit einem schnellen Wi-Fi 6E gut bedient und das zeigt sich beim MSI AXE5400 auch gut.