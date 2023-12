Werbung

Auch am Silvestermorgen werfen wir einen Blick zurück auf die vergangene Woche, während der auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online gingen. Wir haben nicht nur schnellen DDR5-Arbeitsspeicher mit 8.000 MHz und Timing von CL40 ausführlich auf den Prüfstand gestellt oder den Valkyrie X12 getestet, sondern auch den EIZO FlexScan EV2740X, das MSI Immerse GH50 Wireless und die Bluetti Power Station AC60 auf dem Testprogramm gehabt.

Freitag, 22.12.2023: MSIs Ausblick für 2024

Im Rahmen einer EHA Tech-Tour zu diversen taiwanesischen Unternehmen haben wir Mitte Dezember auch das Hauptquartier von MSI besucht. So konnten wir einen frühen Blick auf verschiedene neue Produkte und Trends des Jahres 2024 werfen. Zu den jüngsten und wohl meistdiskutiertesten Innovationen von MSI zählt vor allen Dingen das Project Zero. Sämtliche Anschlüsse auf dem Mainboard befinden sich auf der PCB-Rückseite, auf der Vorderseite sieht man keine störenden Kabel mehr. Weitere Trends: USB4 und ATX12VO... [weiterlesen]

Freitag, 22.12.2023: DDR5-8000 mit CL40 im Test

Bei AMD hat die Entwicklung der AEGSA in den vergangenen Monaten große Fortschritte gemacht und dementsprechend ist schneller DDR5 nicht mehr nur für Nutzer der aktuellen Intel-Plattform interessant, sondern auch für Besitzer eines Ryzen-Prozessors. Im Rahmen unserer Tests von Arbeitsspeicher haben wir uns auch schon zahlreiche Kits angeschaut, die 7.000+ MT/s erreichen, einige wenige auch schon mit 8.000 MT/s. In diesem Test schauen wir uns die Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8000 CL38 und G.Skill Trident Z5 RGB 48GB DDR5-8000 CL40 genauer an... [weiterlesen]

Montag, 25.12.2023: Valkyrie X12 im Test

Valkyrie setzt seinen 120-mm-Lüfter X12 nicht nur bei diversen Kühlern ein, sondern bietet ihn auch separat zum Kauf an. Markante Leuchtstreifen an den Ecken sorgen für einen eigenständigen Look. Und dazu soll der X12 auch mit seiner Performance überzeugen... [weiterlesen]

Mittwoch, 27.12.2023: EIZO FlexScan EV2740X im Test

Mit dem FlexScan EV2740X haben wir das aktuelle EIZO-Top-Modell der Büro-Geräte mit 27 Zoll im Test, das ein kontrastreiches IPS-Panel samt UHD-Auflösung besitzt. Auch die Docking-Funktionen sollen bei dem Gerät nicht zu kurz kommen. Was das Luxus-Display alles kann, klären wir im Test... [weiterlesen]

Freitag, 29.12.2023: MSI Immerse GH50 Wireless im Test

Das IMMERSE GH50 Wireless ist das erste kabellose Headset aus dem Hause MSI mit einer 2,4-GHz-Wireless-Verbindung. Damit will sich MSI einen Platz im Segment der kabellosen Audiogeräte sichern. Wie gut sich das neue IMMERSE GH50 Wireless schlägt und mit welchen Platzhirschen es in direkte Konkurrenz tritt, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Samstag, 30.12.2023: Bluetti Power Station AC60

Das Unternehmen Bluetti aus Kalifornien ist noch recht jung und hat sich unter anderem im Themenbereich der tragbaren Power-Stations bereits einen Namen gemacht. Ob man sich in der Wildnis ein Abenteuer erlauben möchte oder auch der nächste Camping-Urlaub ansteht: Es kann nie schaden, wenn man etwas elektrische Energie dabei hat. Natürlich kann eine solche Power Station ebenfalls sinnvoll sein, wenn der Strom im eigenen Zuhause ausfallen sollte. Von Bluetti haben wir uns die vielseitige AC60 als Portable Power Station angesehen und angetestet... [weiterlesen]