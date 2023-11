Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Unsere Redakteure stellten nicht nur das NZXT H6 Flow RGB oder die Kingston XS1000 External SSD auf den Prüfstand, sondern testeten außerdem die Lian Li Galahad II Trinity Performance 360 und die be quiet! Pure Wings 3. Die Western Digital WD Blue SN580 stand in diesen Tagen ebenso auf dem Testprogramm wie die Epomaker Shadow-X und das Phanteks NV5. Zu guter Letzt hatten wir Marvel's Spider-Man 2 angespielt.

Donnerstag, 02.22.2023: NZXT H6 Flow RGB im Test

NZXT will mit dem H6 Flow RGB ein Showgehäuse anbieten, das ein häufiges Problem vergleichbarer Modelle löst. Die Kombination aus Panoramaglas und drei schräg ausgerichteten Frontlüftern soll gleichermaßen für Showwert und effektive Luftkühlung sorgen. Die Frontschräge sorgt zudem auch für ein ungewöhnliches Design... [weiterlesen]

Freitag, 03.11.2023: Kingston XS1000 External SSD im Test

Kingston bringt mit der XS1000-Serie eine besonders kleine externe SSD unterhalb der XS2000-Serie. Die XS1000 muss sich mit USB-3.2-Gen2 begnügen und kommt nur mit Speicherkapazitäten bis 2 TB auf den Markt. Dafür liegt sie preislich deutlich unter den Modellen der XS2000-Serie. Was in dieser kleinen SSD steckt und welche Leistungen sie abrufen klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Sonntag, 05.11.2023: Marvel's Spider-Man 2 angespielt

Bereits seit September 2021 warten nicht nur Marvel-Fans sehnsüchtig auf die Veröffentlichung der Fortsetzung von Marvel’s Spider-Man. Ob Insomniac Games mit dem Sequel an die Erfolge des Vorgängers anknüpfen kann, klären wir in diesem Hardwareluxx-Angespielt... [weiterlesen]

Montag, 06.11.2023: Lian Li Galahad II Trinity Performance 360

Lian Li hat die AiO-Kühlung Galahad II Trinity Performance 360 vor allem als besonders leistungsstarkes Modell entwickelt. Sie hat sowohl eine besonders leistungsstarke Pumpe als auch Lüfter mit 3.000 U/min Maximaldrehzahl erhalten. Dazu werden aber auch eine raffinierte Detaillösungen geboten... [weiterlesen]

Dienstag, 07.11.2023: be quiet! Pure Wings 3 im Test

Die Lüfter aus der be quiet! Pure Wings-Serie sollen vor allem mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen. Nach vielen Jahren kommt nun eine neue Generation auf den Markt. Im Doppeltest von Pure Wings 3 120mm PWM high-speed und Pure Wings 3 140mm PWM wollen wir klären, ob die Pure Wings 3 eine gute Wahl für preisbewusste Käufer sind... [weiterlesen]

Mittwoch, 08.11.2023: Western Digital WD Blue SN580 im Test

Mit der WD Blue SN580 aktualisiert Western Digital das hauseigene SSD-Portfolio um eine neue Mittelklasse. Treu dem bekannten Farbschema von Schwarz bis Grün soll die WD_Blue dabei besonders preisbewusste Käufer ansprechen, die nicht die letzten Prozentpunkte Leistung suchen, jedoch vor allem viel für das Geld bekommen wollen. Ob also die WD Blue nun einfach nur "billig" ist oder doch eher "günstig" für das Gebotene, klären wir mit unserem Test. .. [weiterlesen]

Donnerstag, 09.11.2023: Epomaker Shadow-X im Test

Epomaker ist ein Hersteller der in der Custom-Szene bereits etwas bekannter ist, aber im deutschsprachigen Raum noch nicht unbedingt im Mainstream angekommen ist. Jedoch kann Epomaker mit seinem Portfolio bereits einen großen Bereich abdecken und mit der Shadow-X haben wir einen Kandidaten im Test, der auch noch ein Display mitbringt... [weiterlesen]

Freitag, 10.11.2023: Phanteks NV5 im Test

Die Auswahl an Showgehäusen ist groß - meist sind Gehäuse mit mehreren Glasflächen aber auch teurer. Das Phanteks NV5 wird hingegen für einen moderaten Preis von rund 100 Euro angeboten. Es soll nicht nur die verbaute Hardware bestens präsentieren, sondern darüber hinaus auch für höherklassige Komponenten geeignet sein... [weiterlesen]