Bereits seit September 2021 warten nicht nur Marvel-Fans sehnsüchtig auf die Veröffentlichung der Fortsetzung von Marvel’s Spider-Man. Ob Insomniac Games mit dem Sequel an die Erfolge des Vorgängers anknüpfen kann, klären wir in diesem Hardwareluxx-Angespielt.

Marvel's Spider-Man 2 wurde laut Angaben der Verantwortlichen von Grund auf für Sonys PlayStation 5 entwickelt und bringt zahlreiche neue Features mit. Die USK hat den Titel ab 16 Jahren eingestuft. Bereits kurze Zeit nach der Veröffentlichung vermeldete Sony, dass sich das neue Abenteuer von Peter Parker und Miles Morales in den ersten 24 Stunden mehr als 2,5 Millionen Mal verkauft hat. Dies stellt ein Novum dar, denn bislang ist kein anderes First-Party-Spiel in solch kurzer Zeit öfter über die Ladentheke gegangen.

Der Senior Creative Director Bryan Intihar gab in einem Interview bekannt, dass die Entwickler bereits früh wussten, dass Marvel‘s Spider-Man 2 auf der PS5-Konsole veröffentlicht wird. Zusätzlich war allen Beteiligten klar, was die Sony-Konsole alles leisten kann. “Wir haben lange an der Mission gearbeitet. Sehr, sehr lange. Es war auch technisch eine Herausforderung, sich durch die Gebäude zu bewegen und nahtlos zwischen den Helden zu wechseln. Wir wollten es gleich zu Beginn krachen lassen. Ich mache immer Witze darüber, dass das Spiel deshalb Marvel‘s Spider-Man 2 heißt, weil es zwei Spider-Men gibt. Aber natürlich wollten wir den Spielern auch gleich in den ersten 20 bis 30 Minuten zeigen, dass wir eine Schippe draufgelegt haben.”

Marvel’s Spider-Man 2 ist seit dem 20. Oktober 2023 exklusiv für die Playstation 5 im Handel erhältlich. Die Digital-Deluxe-Edition enthält neben dem Hauptspiel fünf einzigartige Anzüge für Peter und Miles. Außerdem sind extra Gegenstände für den Foto-Modus sowie fünf Fertigkeitspunkte und eine Vorab-Freischaltung (Anzüge + Gerät) mit von der Partie. Die unverbindliche Preisempfehlung ist mit rund 90 Euro angegeben.

Gameplay

Nachdem Peter Parker und Miles Morales beide jeweils im Fokus eines eigenen Spiels standen, sind sie in Marvel‘s Spider-Man 2 nun absolut gleichgestellt. Außerhalb der Hauptstory ist es möglich, beliebig zwischen den beiden Helden zu wechseln. Hinzu kommen einige lustige “Charaktermomente”, bei denen entweder Miles oder Peter plötzlich zur Unterstützung auf dem Schlachtfeld auftauchen.

Das Herzstück des Spiels ist zweifellos das Kampfsystem. Die direkten Konfrontationen mit Feinden sind wie auch schon bei den Vorgängern intensiv und actiongeladen. Schläge, Ausweichmanöver und spektakuläre Akrobatik verschmelzen zu einem Spektakel. Eine bemerkenswerte Neuerung ist der dedizierte Parieren-Button. Mithilfe von L1 können Peter und Miles schwere Attacken ihrer Gegner abwehren und sofort einen Gegenangriff starten. Dies verleiht dem Kampfsystem eine zusätzliche taktische Dimension, die besonders in intensiven Kämpfen mit vielen Gegnern zur Geltung kommt.

Weitere Pluspunkte sind die einzigartigen Fähigkeiten und Gadgets der beiden Helden. Während Miles seine “Elektrofähigkeiten” einsetzt, verlässt sich Peter auf seine metallenen Spinnenarme. Im Enthüllungstrailer des Spiels kämpfte Peter Parker mit seinen vier mechanischen Spider-Armen, um seine Gegner zu besiegen. Im ursprünglichen Marvel‘s Spider-Man waren diese nur Teil der vielen anpassbaren Anzugskräfte, jetzt gehören sie aber zur Standardausrüstung.

Die mechanischen und elektrischen Kräfte haben separate Fertigkeitenbäume. Es gibt neben den standardmäßigen Kampfoptionen noch eine Vielzahl an zusätzlichen Optionen. Mit insgesamt 65 verschiedenen Anzügen für Peter und Miles können die Spieler ihrer “Spinne” einen ganz eigenen Look verpassen.

Die Verfolgungshilfe ist eine Funktion, die erstmals in Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales und Marvel‘s Spider-Man Remastered eingeführt wurde, da einige Spieler bei der ursprünglichen Veröffentlichung 2018 Schwierigkeiten hatten, die Story zu beenden. Die Funktion ist in Marvel‘s Spider-Man 2 ebenfalls verfügbar, wurde jedoch angepasst. Die Höchstgeschwindigkeit des Ziels wird reduziert, das Zeitfenster bis zur Flucht verlängert, ein Ziel in Reichweite wird automatisch anvisiert und die Kamera wird auf das Ziel fixiert, wenn R3 gedrückt wird.

Automatische Quick-Time-Events bieten die Möglichkeit, beim wiederholten Drücken von Tasten diese gedrückt zu halten. Die Netzschießer-Salve feiert ebenfalls ein Comeback, um motorische Ermüdung zu verringern.

Zudem finden sich bei Marvel’s Spider-Man 2 diverse Minispiele wieder. Spieler können beispielsweise in die Rolle von Mary Jane Watson schlüpfen, die als Reporterin hinter den feindlichen Linien zu finden ist. Die Stealth-Missionen wurden im Vergleich zum Vorgänger verbessert und verfügen nun über mehr Spielraum für taktische Entscheidungen. Die offene Spielwelt von "Marvel's Spider-Man 2" bietet eine Vielzahl von Aktivitäten. Neben den Hauptmissionen können Hobby-Abenteuer wieder Verbrechen verhindern und weitere Geheimnisse in New York City lüften. Die Musik von "Marvel's Spider-Man 2" wurde von John Paesano komponiert und fügt sich nahtlos in das Spiel ein.

Wer alle Geheimnisse in New York entdecken möchte, sollte rund 25 Stunden Spielzeit einplanen.

Story

***Da die Geschichte von Marvel’s Spider-Man 2 direkt zu Beginn rasant losgeht und sich zahlreiche Spoiler nicht vermeiden lassen, haben wir uns dazu entschieden, den Anfang der Story spoilerfrei zusammenzufassen.***

Sowohl Peter als auch Miles sind zum Start von Marvel’s Spider-Man 2 auf einer Höhe was ihre Kräfte betrifft. Allerdings haben beide Helden Probleme in ihrem Privatleben. Miles versucht Zeit für seine Bewerbungsschreiben fürs College zu finden. Gleichzeitig geht Peter in den Zahlungen für Tante May’s Haus unter, aber kann es auch nicht verkaufen, weil es ihm so viel bedeutet. Und genau wie Miles versucht Peter (vergeblich) eine Balance zwischen all den Verantwortungen zu finden. MJ will Peter mit den Hypothekenzahlungen helfen, aber ihr Job steht genauso auf der Kippe, weil J. Jonah Jameson zurück im Bugle ist und den Laden aufräumen will. Unsere Helden sind an einem Punkt angekommen, an dem eine unsichere Zukunft auf sie wartet und einige harte Entscheidungen getroffen werden müssen.

Fazit

Insomniacs hat mit Marvel's Spider-Man 2 definitiv einen würdigen Nachfolger des Prequels sowie des Spin Offs abgeliefert. Insbesondere die Anpassungen am Gameplay sorgen dafür, dass sich Spider-Man 2 nicht nur wie ein kostenpflichtiger DLC anfühlt, wie dies bei Marvel’s Spider-Man: Miles Morales noch der Fall war.

Wer bereits mit dem ersten Teil und dem Spin Off sehr viel Freude hatte, wird auch bei Marvel’s Spider-Man 2 voll und ganz auf seine Kosten kommen. Spieler, die bislang noch keine Gelegenheit hatten, in die Welt des Netzschwingers abzutauchen, können problemlos mit Teil 2 starten. Ein gewisses Vorwissen bei der Story ist sicherlich nicht verkehrt, aber keinesfalls notwendig. Diverse Rückblenden beantworten mögliche offene Fragen zur Geschichte von Marvel’s Spider-Man 2.

Dank der Open-World, des aktualisierten Gameplays und den vielen unterschiedlichen Charakteren, die im Spiel auftauchen, ist es Insomniac Games mal wieder gelungen, ein Spider-Man-Spiel zu veröffentlichen, das nicht nur Marvel-Fans in seinen Bann ziehen wird.

Abschließend lässt sich festhalten, dass Marvel’s Spider-Man 2 in die Spielesammlung eines jeden Superhelden-Fans gehört und zu den besten Action-Adventures zählt, die in diesem Jahr veröffentlicht wurden. Auch wenn der Story-Modus mit knapp 15 Stunden für den ein oder anderen Spieler etwas zu kurz ausfällt, werden zukünftige DLCs für weitere Geschichten rund um New York City sorgen. Wobei diese jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit mit zusätzlichen Kosten verbunden sein werden.

