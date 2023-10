Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur das Huawei MatePad 11.5 oder die Corsair iCUE XC7 RGB Elite LCD ausführlich getestet, sondern auch die be quiet! Pure Loop 2 360mm, die Corsair K70 Core und die Sparkle Intel Arc A580 Orc OC Edition auf den Prüfstand gestellt. Außerdem standen in den letzten Tagen die Corsair M75 Air und die Enermax Liqmaxflo 360 bei uns auf dem Testprogramm.

Mittwoch, 04.10.2023: Huawei MatePad 11.5 im Test

Huawei kann mit dem MatePad 11.5 ein großes und schlankes Tablet anbieten, für das optional sowohl eine Tastaturhülle als auch ein Stylus angeboten werden. Doch kann das schicke Tablet auch in der Praxis überzeugen... [weiterlesen]

Freitag, 06.10.2023: Corsair iCUE XC7 RGB Elite LCD im Test

Der zuletzt vorgestellte und von uns getesteten Core 1 von Alphacool (Test) präsentierte sich pünktlich zu den Sommermonaten mit guten Testergebnissen. Corsair hat den eigenen XC7-Kühler in einer überarbeiteten Fassung vorgestellt, die wir nun im Test haben. Neben der Tatsache, dass wir hier über einen Custom-Wasserkühler sprechen, verbaut Corsair auch noch ein LCD, welches einen internen Temperatursensor auslesen kann und optisch ein Highlight sein könnte. Einen genauen Blick auf die Temperaturen und das Display werfen wir im Rahmen des Artikels... [weiterlesen]

Sonntag, 08.10.2023: Jetzt aufrüsten Die MSI-Basis für dein neues Gaming-System

Das Fundament für einen neuen Gaming-PC bilden Gehäuse, Netzteil und Kühlung. MSI bietet in allen drei Segmenten attraktive Produkte an, die eine ideale Basis für ein neues Spielesystem bilden können. Dabei werden unterschiedliche Preissegmente abgedeckt, sodass sich je nach Budget passende Produkte finden lassen... [weiterlesen]

Dienstag, 10.10.2023: be quiet! Pure Loop 2 360mm im Test

Mit der Pure Loop 2-Serie bringt be quiet! neue AiO-Kühlungen für preisbewusste Käufer auf den Markt. Dabei gibt es Verbesserungen bei der Pumpe, dem LED-Ring um den Kühlblock und auch den Lüftern. Wir haben das neue Modell im ausführlichen Test... [weiterlesen]

Dienstag, 10.10.2023: Corsair K70 Core im Test

Die Corsair K70 Core kostet rund 100 Euro und greift damit in einem heiß umkämpften Segment an. Die mechanische Full-Size-Tastatur soll sich mit Corsairs eigenen Switches und guter Ausstattung gegen die reichhaltig vorhandene Konkurrenz durchsetzen... [weiterlesen]

Donnerstag, 12.10.2023: Sparkle Intel Arc A580 Orc OC Edition im Test

Intels Start-Strategie rund um die erste Arc-Generation war bereits vor einem Jahr eine mit vielen Fragezeichen. In Asien verfügbar, zeigte man sich verwirrt, dass internationale Testberichte erschienen sind. Offiziell verfügbare Notebooks mit Mittelklasse-Lösungen sorgten bei den Produktmanagern in den USA für helle Aufregung – so als ob man nicht aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung wissen sollte, wie der Markt funktioniert. Heute nun schreibt die Arc A580 ein weiteres Kapitel der Intel-GPU-Geschichte: Dass eine einstige Mittelklasse-Lösung derart spät dem Markt hinzugefügt wird, ist wohl ein Novum. Wir haben uns den Neuling in Form der Sparkle Intel Arc A580 Orc OC Edition genauer angeschaut... [weiterlesen]

Donnerstag, 12.10.2023: Corsair M75 Air im Test

60 g leicht, kabellos, ausdauernd und dazu auch noch mit High-End-Sensor und langlebigen optischen Switches ausgestattet: Die Corsair M75 Air richtet sich an anspruchsvolle bis professionelle Spieler. Dabei hat Corsair sie regelrecht als Stealth-Maus gestaltet. Was das neue Modell kann, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Freitag, 13.01.2023: Enermax Liqmaxflo 360 im Test

Die Enermax Liqmaxflo 360 unterscheidet sich deutlich von den meisten anderen AiO-Kühlungen: Ihr Radiator fällt dicker aus und verspricht damit eine hohe Kühlleistung. Auf der Kühler-Pumpen-Einheit thront ein 60-mm-VRM-Lüfter. Und schließlich kann auch Kühlflüssigkeit nachgefüllt werden... [weiterlesen]