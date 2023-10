Werbung

Advertorial / Anzeige:

Das Fundament für einen neuen Gaming-PC bilden Gehäuse, Netzteil und Kühlung. MSI bietet in allen drei Segmenten attraktive Produkte an, die eine ideale Basis für ein neues Spielesystem bilden können. Dabei werden unterschiedliche Preissegmente abgedeckt, sodass sich je nach Budget passende Produkte finden lassen.

Bei der Zusammenstellung eines neuen Gaming-PCs stehen oft die Komponenten im Fokus, die besonders für die Leistung ausschlaggebend sind - also vor allem Grafikkarte und Prozessor. Dabei sollten aber auch die Komponenten nicht vergessen werden, die Grundlage für die Unterbringung, Kühlung und Stromversorgung des Systems sind. Denn Gehäuse, Kühler und Netzteil sind wichtig, um die anderen Komponenten auch vollumfänglich und ohne Drosselung, Lärmbelästigung und übermäßige Hitzeentwicklung nutzen zu können. Sie können zudem in der Regel länger genutzt werden und beispielsweise gut mehrere Grafikkartenwechsel überdauern. Mit stimmig und zukunftsfähig ausgewählten Komponenten steigt die Chance auf eine lange Nutzungsdauer.

MSI bietet längst nicht mehr nur Mainboards und Grafikkarten an, sondern deckt auch alle möglichen anderen Segmente ab. Die Verankerung im Gamingbereich merkt man aber auch den Gehäusen, Kühllösungen und Netzteilen von MSI an. Damit können sie eine stimmige Grundlage für ein neues Gaming-System bilden.

Gelungenes Gaminggehäuse mit Zukunft: MSI MPG Gungnir 300R Airflow

Ein gelungenes Beispiel für ein solches Produkt ist MSIs Gaminggehäuse MPG Gungnir 300R Airflow. Der Midi-Tower wurde als Airflow-Gehäuse ausgelegt. Eine luftige Meshfront erleichtert den drei vormontierten Frontlüftern das Einsaugen kühler Frischluft. Die erwärmte Luft wird von einem weiteren Lüfter an der Rückwand aus dem Gehäuse geblasen und kann zudem durch den offen gestalteten Deckel entweichen. Auch an die Nutzer von AiO-Kühlungen und Eigenbau-Wasserkühlungen wurde gedacht. Radiatoren bis hin zum 360- bzw. 280-mm-Format finden sowohl hinter der Front als auch unter dem Deckel Platz.

Das geradlinige Design des MPG Gungnir 300R Airflow wird im Betrieb vor allem von der A-RGB-Beleuchtung geprägt. Die erstreckt sich nicht nur über die vier vormontierten 120-mm-Lüfter, sondern sogar auch über die Grafikkartenstütze. Während solche Stützen üblicherweise unscheinbar und schlicht gestaltet werden, ist die Grafikkartenstütze des MSI-Gehäuses ein richtiger Hingucker. Sie besteht großteils aus gehärtetem Glas, in das der MSI-Drache eingraviert wurde. Die Stütze kann flexibel ausgerichtet und durch eine Schiene verschoben und somit an unterschiedliche Grafikkartenlängen angepasst werden. Sie lässt sich sowohl für horizontal als auch vertikal ausgerichtete Grafikkarten nutzen. Wer seine Gaming-Grafikkarte in ganzer Pracht zeigen möchte, der kann sie dank eines einfach austauschbaren Slotblenden-Rahmens sehr komfortabel montieren. Benötigt wird zusätzlich nur noch ein Riserkabel. Zusatzlüfter am Slotblenden-Rahmen und der Kabelabdeckung können die Grafikkarte gezielt kühlen.

MSI ruft für das schwarze MPG Gungnir 300R Airflow eine UVP von 169 Euro auf. Alternativ gibt es auch eine weiße Variante, die 179 Euro kosten soll.

Die großzügige Premium-Option: MSI MEG Prospect 700R

Mit der Wahl des Gehäuses kann man ein Statement setzen: MSIs MEG Prospect 700R ist ein üppig ausgestattetes Premiummodell, das sich gerade für richtige High-End-PCs anbietet. Mit seinem 4,3-Zoll-Touchpanel zeigt es Systeminformationen und Bilder an. Hinter der aufwändig gestalteten Front arbeiten ab Werk drei 140-mm-A-RGB-Lüfter, die von einem weiteren 140-mm-A-RGB-Lüfter an der Rückwand unterstützt werden. Maximal finden zehn Systemlüfter Platz.

MSI hat das Gehäuse zusammen mit EK Water Blocks entwickelt. Es kann deshalb eine EK-Distribution Plate aufnehmen und bietet sich damit bestens für eine Eigenbau-Wasserkühlung an. Dabei werden bis zu zwei 360-mm-Radiatoren unterstützt.

Das MEG Prospect 700R wird im Handel für rund 380 Euro angeboten. Die passgenaue EK-Distribution Plate mit Pumpe (EK Water Blocks Quantum Line EK-Quantum Reflection² MEG Prospect 700R D-RGB) kostet aktuell rund 253 Euro.

Die Alternativen für Preisbewusste: MSI MPG Velox 100R und MPG Velox 100P Airflow

Auch deutlich günstigere MSI-Gehäuse können zum einen eine stimmungsvolle RGB-Beleuchtung bieten, zum anderen aber auch eine stimmige Grundlage für das nächste Gamingsystem bilden. Das MPG Velox 100R zeigt sich von Haus aus gleich mit vier A-RGB-Lüftern und einem A-RGB-Leuchtstreifen. Durch Glasfront und Glasseitenteil kommt die Beleuchtung des Gehäuses und der verbauten Komponenten besonders gut zur Geltung.

Das MPG Velox 100R überzeugt aber auch funktional: Eine lange High-End-Grafikkarte findet genauso Platz wie ein hoher Towerkühler. Dazu kann sowohl hinter der Front als auch unter dem Deckel ein 360- oder 280-mm-Radiator montiert werden.

Wer Wert auf besonders guten Airflow legt, der kann alternativ zum MPG Velox 100P Airflow mit offener Gitterfront greifen. Bei ihm wird ein beleuchteter Hecklüfter um drei unbeleuchtete 120-mm-Frontlüfter ergänzt. Dafür integriert MSI zusätzlich zum seitlichen A-RGB-Streifen noch zwei A-RGB-Streifen in die Front.

Das MPG Velox 100P Airflow wird ab rund 118 Euro angeboten. Das intensiv beleuchtete MPG Velox 100R kostet rund 135 Euro. Damit sind beide Gehäuse bestens für preisbewusste Käufer geeignet.

Advertorial / Anzeige: