Werbung

Auch während der Gamescom-Woche gingen auf Hardwareluxx.de einige spannende Artikel online. Wir haben nicht nur der MSI Spatium M480 Pro ausführlich auf den Zahn gefühlt, sondern auch die Seagate FireCuda 540 und die Synology HAT3300 mit 4 TB getestet. Auf ein paar Angebots-Laptops mit NVIDIA GeForce RTX 40 haben wir ebenso hingewiesen wie eine Rückschau auf die Kölner Spielemesse veröffentlicht.

Donnerstag, 17.08.2023: MSI Spatium M480 Pro im Test

Mit der Spatium M480 Pro testen wir heute die neueste Iteration der HighEnd-SSD von MSI. Aufbauend von der Spatium M480 ohne Namenszusatz aktualisiert der bekannte Hardwareanbieter sein Top-Modell mit neuen Speichermodulen und verzichtet dabei auf den imposanten Kühlkörper. Ob die Speicher-Frischzellenkur dabei ein sinnvolles Upgrade darstellt und MSI bei den HighEnd-Massenspeichern mithalten kann, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Freitag, 18.08.2023: Seagate FireCuda 540 im Test:

Schon bei Ankündigung der ersten PCIe5-SSDs wurde kaum ein Thema so heiß diskutiert, wie die Frage nach der Kühlung. Einige Prototypen wurden dabei sogar mit aktiver Kühlung präsentiert, anschließende Serienprodukte mit teilweise monströsen Kühlkörpern, welche die Kompatibilität auf modernen Mainboards hart auf die Probe stellen. Seagate geht mit der FireCuda 540 einen anderen Weg und präsentiert die SSD wahlweise mit lediglich einem Etikett auf dem PCB. Ob das gut geht oder ob die SSD ihrem Namen alle Ehre macht, klären wir mit unserem Review... [weiterlesen]

Dienstag, 22.08.2023: Synology HAT3300 mit 4 TB im Test

Synology stellt eine neue Reihe von Festplatten für die eigenen NAS-Systeme vor, welche sich unterhalb der Enterprise-HDDs auf Höhe der 18-TB-NAS-HDD-Klasse einordnen sollen. Die HAT3300 sind mit 4 TB bis 12 TB erhältlich und werden nicht mehr bei Toshiba gefertigt, sondern basieren auf Seagates IronWolf. In unserem Artikel schauen wir uns das kleinste Modell mit 4 TB an und prüfen, ob es sich um eine geeignete Alternative zu den normalen NAS-Festplatten handelt... [weiterlesen]

Donnerstag, 24.08.2023: Viele RTX-Laptops bei Alternate erheblich rabattiert

Während in manchen Bundesländern die Sommerferien erst begonnen haben, neigen sie sich in anderen bereits dem Ende zu. Die Sommerpause dürfte gerade von Schülern und Studenten, die in der Regel sogar erst Anfang Oktober bzw. Anfang November ins nächste Semester starten, dazu genutzt werden, um einmal die eigene technische Ausstattung zu überprüfen und eventuell Ausschau nach einem neuen Laptop zu halten. NVIDIA hat hierfür mit GeForce RTX und Studio nicht nur die passenden Geräte am Start, sondern außerdem eine neue Back-to-School-Aktion mit vielen Rabatten gestartet... [weiterlesen]

Freitag, 25.08.2023: Das bietet die gamescom 2023

Was wäre 2023 ohne die gamescom in der Domstadt Köln? Aus diesem Grund hat sich Hardwareluxx wie schon im vergangenen Jahr erneut aufgemacht und das weltgrößte Event rund um Computer- und Videospiele besucht. Dieses Jahr zählt unter anderem auch Nintendo wieder zu den Ausstellern. Blizzard zeigt zwar Flagge, ist jedoch lediglich in der Merchandise Area sowie mit einer Diabolo-4-Fotostation auf dem Microsoft-Stand in Halle 8 vertreten. Bethesda ist ebenfalls bei Microsoft angesiedelt und nicht mit einem eigenen Messestand vertreten... [weiterlesen]