Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur das Honor 90 oder das AYANEO 2S Windows-Handheld ausführlich auf den Prüfstand gestellt, sondern auch den PCSpecialist Luna Pro, den Cooler Master Hyper 622 Halo White und die Toshiba X300 mit 18 TB getestet. Aber auch die Aorus RTX 4060 Elite 8G und die Dockcase Smart USB-C Hub 10-in-1 Explorer Edition standen während der letzten Tage bei uns auf den Prüfstand.

Donnerstag, 27.03.2023: Honor 90 im Test

Das neue Honor 90 lockt vor allem mit beachtlichen Kameraspezifikationen. Es soll von einer 200-MP-Hauptkamera profitieren. Doch was ist von einer derart hochauflösenden Kamera wirklich zu halten? Und ist das Honor 90 insgesamt ein überzeugendes Modell der gehobenen Mittelklasse? Unser Test gibt Aufschluss... [weiterlesen]

Freitag, 28.07.2023: AYANEO 2S Windows-Handheld im Test

Ob sie sich letztendlich auch in größeren Stückzahlen durchsetzen werden, ist noch gar nicht so ganz klar, aber in den vergangenen Monaten tauchten immer wieder neue Windows-Handhelds auf. Diese wollen dem Steam Deck von Valve folgen und ein mobiler Gaming-Begleiter sein, sich aber alleine schon durch die Bedienung von den Gaming-Notebooks absetzen. Heute werfen wir einen Blick auf den AYANEO 2S. Mit einem Ryzen 7 7840U ausgestattet besitzt es den aktuell schnellen mobilen Prozessor am Markt. Wie gut sich der Handheld schlägt, schauen wir uns im Vergleich zum ROG Ally von ASUS und dem Steam Deck von Valve an... [weiterlesen]

Montag, 31.07.2023: PCSpecialist Luna Pro im Test

Die neue Luna-White-Reihe von PCSpecialist will nicht nur in Sachen individueller Konfigurierbarkeit punkten, sondern vor allem auch durch leistungsstarke Komponenten und ein edles Design. Die Serie baut auf schneeweiße Komponenten und setzt diese durch eine aufwendige RGB-Beleuchtung und viel Glas eindrucksvoll in Szene. Wie sich das PCSpecialist Luna Pro White in der Praxis schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Test. Wir haben eine rund 3.220 Euro teure Konfiguration auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Dienstag, 01.08.2023: Cooler Master Hyper 622 Halo White im Test

Cooler Masters Hyper 622 Halo White ist ein Luftkühler mit bemerkenswerter Optik: Das Dual-Towermodell zeigt sich in strahlendem Weiß. Dazu wird es mit zwei Halo²-Lüftern bestückt, die auf Wunsch für eine besonders intensive Beleuchtung sorgen sollen... [weiterlesen]

Mittwoch, 02.08.2023: Toshiba X300 mit 18 TB im Test

Die Toshiba X300 mit 18 TB bietet viel Speicherplatz für die leistungsfähige Workstation. Als letzte Überlebende der Desktop-High-Performance-Festplatten besitzt sie eine Kapazität, welche mit SSDs zu aktuellen Preisen so nicht umsetzbar ist. Inwiefern die X300 heute noch Sinn macht, klären wir in unserem Artikel... [weiterlesen]

Donnerstag, 03.08.2023: Aorus RTX 4060 Elite 8G im Test

Mit dem Blick auf die ersten Custom-Modelle der GeForce RTX 4060 hatten wir auch ein solches von Gigabyte im Test. Zwar konnten wir der Windforce-Variante eine für die GeForce RTX 4060 typische Leistung attestieren, leider aber ging dies auf Kosten der Lautstärke und Temperatur. Heute nun wagen wir einen zweiten Anlauf, allerdings mit einem anderen Modell, welches auch nicht zur unverbindlichen Preisempfehlung (und inzwischen darunter) angeboten wird. Die Gigabyte Aorus GeForce RTX 4060 Elite 8G muss zeigen, ob sie besser als ihre kleine Schwester ist – auch wenn sie deutlich teurer ist... [weiterlesen]

Freitag, 04.08.2023: Dockcase Smart USB-C Hub 10-in-1 Explorer Edition

Da wir uns gerade einige Windows-Handhelds anschauen und dabei auch hin und wieder auf den Einsatz eines Docks angewiesen sind, haben wir uns dahingehend etwas umgeschaut und sind auf das Dockcase Smart USB-C Hub 10-in-1 gestoßen. Viele schnelle Schnittstellen, Power Delivery mit bis zu 100 W und sogar ein kleines Display ist verbaut. Mit einer Glasabdeckung und dem Blick auf die verbauten Komponenten soll auch das Design einzigartig sein. Es folgt weniger ein Test, als vielmehr ein Praxisbericht zum Dockcase Smart USB-C Hub 10-in-1... [weiterlesen]