Die neue Luna-White-Reihe von PCSpecialist will nicht nur in Sachen individueller Konfigurierbarkeit punkten, sondern vor allem auch durch leistungsstarke Komponenten und ein edles Design. Die Serie baut auf schneeweiße Komponenten und setzt diese durch eine aufwendige RGB-Beleuchtung und viel Glas eindrucksvoll in Szene. Wie sich das PCSpecialist Luna Pro White in der Praxis schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Test. Wir haben eine rund 3.220 Euro teure Konfiguration auf den Prüfstand gestellt.

Mit dem Titan Nova oder dem Zircon Nova R hatten wir in den vergangenen Monaten zwei Komplettsysteme von PCSpecialist im Test, die vom Hersteller speziell für uns und unsere Leser zusammengestellt wurden, um sie so ohne Durchklicken durch den Konfigurator einfacher nachkaufen zu können. Die Luna-Reihe lässt sich prinzipiell ebenfalls frei konfigurieren und damit theoretisch einfach nachbauen und bestellen, ist jedoch eine Serie, die nicht speziell auf Initiative von Medienvertretern entwickelt wurde, sondern ein eigenständiges Projekt seitens des britischen Build-to-Order-Anbieters ist. Die Grundidee sieht eine weiße Optik vor, lässt sich jedoch weiterhin individuell aufrüsten oder mit anderen Komponenten versehen.

Die Luna-Serie von PCSpecialist umfasst drei verschiedene Basismodelle, die sich zunächst an unterschiedliche Leistungsansprüche und Geldbeutel richten, allesamt aber mit einer schicken, schneeweißen Optik aufwarten können. Dabei setzt PCSpezialist nicht nur auf weiße Gehäuse, sondern legt auch bei den Innereien wert auf entsprechend, eingefärbte Bauteile, die sogar die Schläuche der Wasserkühlung, die Heatspreader des Arbeitsspeichers oder die Kühlsysteme der verbauten Grafikkarten umfassen. Je nach Modell dient ein AMD- oder Intel-Prozessor als Untersatz, die mit schnellen GeForce-RTX-40-Grafikkarten kombiniert werden und so zwischen etwa 1.500, über 3.200 bis hin zu 4.100 Euro kosten.

Natürlich können die Systeme trotzdem über einen Konfigurator individuell angepasst werden. So lässt sich theoretisch die komplette Hardware tauschen und damit das System performanter, langsamer, teurer oder günstiger machen. Die Auswahl an möglichen Konfigurationen ist riesig, wobei PCSpezialist ausschließlich auf die Hardware namhafter Hersteller setzt und auf die Verwendung von OEM-Produkten verzichtet. Alle Systeme werden dann auf Kundenbestellung zusammengebaut.

Für unseren Test der Luna-White-Reihe von PCSpezialist haben wir uns für die mittlere Variante entschieden, die ab 3.220 Euro zu haben ist. Hier dient ein weißes Hyte-Gehäuse mit viel Glas als Grundlage, in das richtig schnelle High-End-Hardware verbaut wird. Konkret kombiniert man einen AMD Ryzen 9 7900X3D mit einer NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti und fährt auf Seiten des Arbeits- und Massenspeichers mit standardmäßigen 64 GB und 2 TB recht dick auf. Die speziell für Gamer entwickelte CPU wird sogar wassergekühlt, ein schickes RGB-Beleuchtungssystem gibt es obendrauf.

Der PCSpecialist LUNA PRO WHITE Hardware Prozessor: AMD Ryzen 9 7900X3D Mainboard: ASUS ROG Strix X670E-A Gaming WiFi Arbeitsspeicher: 2x 32 GB Corsair Dominator Platinum RGB White, DDR5-5600 Grafikkarte: Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Aero OC White Massenspeicher: 1x 2 TB Solidigm P41 Plus NVMe-SSD Optisches Laufwerk: - Soundkarte: Onboard Netzteil: Corsair RMx Series 750W Kühlung und Gehäuse Gehäuse: Hyte Y40 White CPU-Kühler: Corsair iCUE H100i Elite Capellix XT RGB White Lüfter: Gehäuse Sonstiges Sonstiges:

Software Software: Windows 11 Home Preis Gesamtpreis: 3.220 Euro

Wie sich der Luna Pro White Gaming-PC von PCSpezialist im Alltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben den Midi-Tower durch unseren angepassten Notebook-Benchmark-Parcours geschickt und ihn in Sachen Performance, Lautstärke und Energieverhalten ausführlich auf den Zahn gefühlt.