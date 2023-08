Werbung

Cooler Masters Hyper 622 Halo White ist ein Luftkühler mit bemerkenswerter Optik: Das Dual-Towermodell zeigt sich in strahlendem Weiß. Dazu wird es mit zwei Halo²-Lüftern bestückt, die auf Wunsch für eine besonders intensive Beleuchtung sorgen sollen.

Während AiO-Kühlungen gehäuft in Schwarz und in Weiß angeboten werden, hat man bei Luftkühlern noch seltener die Wahl zwischen mehreren Farbvarianten. Ein Modell, das sowohl in Schwarz als auch in Weiß angeboten wird, ist beispielsweise NZXTs T120 RGB. Während der NZXT-Kühler ein schlankes Single-Towermodell mit einem einzigen Lüfter ist, fährt Cooler Master beim neuen Hyper 622 Halo White andere Geschütze auf.

Dieser Kühler wurde als Dual-Towerkühler mit sechs Heatpipes und mit zwei 120-mm-Lüftern entwickelt. Cooler Master bietet ihn sowohl als Hyper 622 Halo Black als auch Hyper 622 Halo White an. Beide Farbvarianten werden mit den neuen Halo²-Lüftern ausgeliefert. Diese 120-mm-Lüfter beleuchten sowohl den Rotor als auch Teile des Lüfterrahmens.

Im Handel werden die beiden Farbvarianten des Cooler Master Hyper 622 Halo White für je rund 80 Euro angeboten.

Cooler Master liefert den Hyper 622 Halo White mit Montagematerial, Anleitung, Garantiehinweisen, einer Dosierspritze mit der Wärmeleitpaste CryoFuze, einem Y-Adapter für die PWM-Anschlüsse und einem A-RGB-Adapter aus. Letztgenannter adaptiert die kleinen A-RGB-Anschlüsse der beiden Lüfter auf einen größeren Standard-A-RGB-Anschluss.