Die Toshiba X300 mit 18 TB bietet viel Speicherplatz für die leistungsfähige Workstation. Als letzte Überlebende der Desktop-High-Performance-Festplatten besitzt sie eine Kapazität, welche mit SSDs zu aktuellen Preisen so nicht umsetzbar ist. Inwiefern die X300 heute noch Sinn macht, klären wir in unserem Artikel.

Auf diesen Test freute sich unser Redakteur bereits seit längerer Zeit. Mit der Toshiba X300 mit 18 TB haben wir einen echten Klassiker im Test. Der letzte Vertreter der sogenannten Performance-Festplatten. Während vor 20 Jahren leistungsgesteigerte SATA-Festplatten, wie z.B. die WD-Raptor, in jeden ernst zu nehmenden Hochleistungs-Desktop-PC gehörten, ist diese Festplattengattung heute fast ausgestorben. Bei der Toshiba X300 handelt es sich um eine normale Desktop-Festplatte, die aber aufgrund ihrer 7.200 rpm und der Auslegung auf hohe Leistung für den Einsatz in Workstations gedacht war.

Einst hatten alle drei Firmen ihre schnellen Desktop-Festplatten. Neben der X300 gab es von Seagate die BarraCuda-Pro-Serie und von Western Digital die Modelle der Black-Serie (zuletzt WD_BLACK "Performance Desktop Hard Drive"). Dass diese Ära zu Ende ist, zeigt auch, dass wir zuletzt mit den Modellen mit 6 TB an Speicherkapazität einen Marktstand erreicht hatten, in dem alle drei Hersteller jeweils ein Modell derselben Kapazität angeboten haben. Während Seagate die BarraCuda Pro paralell zu den anderen Serien bis 14 TB fortführte und dann einstellte, gab es - zumindest theoretisch - immer ein aktuelles X300-Modell bis zur 18-TB-Variante. Western Digital blieb lange Zeit bei 6 TB, jedoch wurden mit der Auslagerung der Serie zu WD_Black noch ein 8-TB- und 10 TB-Modell nachgeschoben. Eine größere Ausführung von WD_BLACK gibt es bis heute nicht. Den Ausflug in die 2,5-Zoll-Baugröße mit Performance-HDDs von Seagate und Western Digital ging Toshiba mit der X300-Serie nicht mit.

Seit der Existenz von SSDs und dem immer weiter fallenden Preis-pro-Terabyte im Besonderen, ist das Ende der Hochleistungsfestplatten absehbar und besiegelt. Selbst eine SATA-SSD mit 4 TB ist mittlerweile bereits für um 200 Euro erhältlich. Sollte diese Kapazität nicht ausreichend sein, könnte tatsächlich unsere Toshiba X300 ins Spiel kommen. Mit einem Speicherplatz von 18 TB bietet sie erheblich mehr Platz für jegliche Anforderungen. Natürlich kann auch eine aktuelle Hochleistungs-Helium-Festplatte nicht mit der Leistung einer SATA-SSD konkurrieren, jedoch sind SSDs gleicher Größe immer noch teuer.

Die HDWR51J, wie Toshiba die X300 in dieser Kapazität bezeichnet, ist eine Helium-Festplatte mit CMR als Aufnahmemethode und dreht mit 7.200 rpm. Es handelt sich also bis auf die fehlenden RAID-Sensoren um eine schnelle aktuelle Festplatte, ähnlich der Toshiba-N300-Serie. Einen dezenten Hinweis auf die Abstammung der Festplatte gibt das Etikett auf der Vorderseite: Am unteren Rand steht ganz klein gedruckt MG09ACA18TE. Dies könnte den Schluss zulassen, dass es sich bei der X300 um eine Festplatte handelt, die auf derselben Produktionslinie hergestellt wird, wie die Enterprise-Schwester. Dennoch sollte unserer Meinung nach nicht die volle Funktionalität einer Enterprise-HDD erwartet werden. Auch die Zahl der nicht korrigierbaren Fehler je gelesenem Bit ist mit 1 je 10^14 geringer angegeben als bei der MG09A.

Hersteller Toshiba Serie X300

Typ X300 Kapazität 18 TB Anzahl Schächte keine RAID-Unterstützung Nicht korrigierbare Lesefehler pro gelesenem Bit, max.

1 Sektor pro 10E14

Zuverlässigkeit bei Dauerbetrieb (AFR)

keine Angabe

Hot-Plug Unterstützung

Ja Latenz 4,17 Maximaler jährlicher Workload 300 TB Cache 512 MB U/min 7200 U/min Übertragungsgeschwindigkeit 247 MB/s (260 MB/s max.)

Übertragungsstandard SATA III 6G Energieverbrauch Last/Leerlauf/Standby 7,48 W / 4,14 W / keine Angabe

Geräusch (dB(A)) Leerlauf /Last 20 / keine Angabe MTTF 600.000 Garantie 2 Jahre Modell HDWR51JUZSVA

Die Angaben zur MTTF und den nicht korrigierbaren Fehlern passen so eigentlich nicht zu den anderen Helium-Festplatten-Modellen von Toshiba. Die genannten Werte stammen aus dem Dokument TOSHIBA_16046_DS_X300_GB_Screen.pdf von der Produktseite X300 am 17.06.2023.