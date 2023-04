Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur der MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio pünktlich zu ihrem Marktstart auf den Prüfstand gestellt, sondern auch den Xilence LQ240PRO und die ADATA Legend 960 MAX getestet. Aber auch das MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR4, die NZXT Kraken 280 RGB und die Gigabyte Aorus 10000 standen bei uns in diesen Tagen auf dem Testprogramm.

Donnerstag, 13.04.2023: Die MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio im Test

In der gestaffelten Veröffentlichung der Testergebnisse zur GeForce RTX 4070 folgt auf den gestrigen Test der Founders Edition sowie eines UVP-Modells heute der Test ein erstes teureren Custom-Designs. Die MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio muss zeigen, was sie für den aufgerufenen Aufpreis zu bieten hat. Ob über die Leistung, die Kühlung oder sonstige Funktionen – der Aufpreis muss sich in irgendeiner Form zeigen. Wir gehen dem nun auf den Grund... [weiterlesen]

Freitag, 14.04.2023: Xilence LQ240PRO im Test

Xilence bietet mit der LQ240PRO eine 240-mm-AiO-Kühlung an, die leistungsstark und zugleich günstig sein soll. Optisch gehört sie zu den dezenteren Modellen und beleuchtet zwar den Pumpendeckel, verzichtet aber auf LED-Lüfter... [weiterlesen]

Montag, 17.04.2023: Unser neues SSD-Testsystem

Mit dem Aufkommen der aktuellen Plattformen AM5 und Sockel-1700 für AMD und Intel hat letztlich auch PCIe5 den Einzug in die Consumer-Systeme für Enthusiasten geschafft. Und auch wenn erste Massenspeicher erst langsam relevant werden, haben wir bei Hardwareluxx bereits unsere Testplattform aufgerüstet und die aktuelle PCIe4-Elite nochmals zum Test eingeladen... [weiterlesen]

Montag, 17.04.2023: ADATA Legend 960 MAX im Test

Auch wenn aktuell die Blicke bereits in Richtung PCIe5 gerichtet sind, stellt PCIe4 voraussichtlich noch lange die Gegenwart dar. Aus diesem Grund entwickelte SiliconMotion mit dem neuen SM2264 seinen wohl letzten HighEnd-Controller dieser Generation, den wir nun mit der ADATA Legend 960 MAX zum ersten Mal selbst testen dürfen. Als direkte Konkurrenz gegen den weit verbreiteten Phison E18 sind die Erwartungen hoch. Inwiefern ADATA und SiliconMotion diese erfüllen können, klären wir mit unserem Review... [weiterlesen]

Dienstag, 18.04.2023: MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR4 im Test

Intel hält auch mit den 700er Chipsätzen an dem DDR4-Standard fest und erlaubt es den Mainboard-Herstellern, nicht nur DDR5-, sondern auch DDR4-Platinen anzubieten, was für viele Umrüstwillige gern angenommen wird. Von MSI haben wir für ein Review das MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR4 bekommen, das in schlichter Erscheinung in Schwarz designt wurde und sicherlich für viele Anwendungsfälle ausreichen dürfte... [weiterlesen]

Mittwoch, 19.04.2023: NZXT Kraken 280 RGB im Test

NZXT erweitert seine Kraken-Serie um neue AiO-Kühlungen. Mit der Kraken 280 RGB haben wir das 280-mm-Modell zum Test erhalten. Die elegant gestaltete AiO-Kühlung gibt es wahlweise in Schwarz oder Weiß. Unabhängig davon fällt sie immer mit ihren RGB-Lüftern und einem Display auf dem Pumpendeckel auf... [weiterlesen]

Freitag, 21.04.2023: Gigabyte Aorus 10000 im Test

Es ist so weit: Mit der Gigabyte Aorus 10000 erreicht uns die erste SSD mit dem neuen PCIe5-Interface, die wir auf unserem neuen Testsystem auf Herz und Nieren testen dürfen. Die Erwartungshaltung ist dabei entsprechend groß, denn den vielen Ankündigungen in den letzten Monaten war bislang wenig handfestes gefolgt. Gigabyte benennt die neue Aorus-SSD daher auch passend kurz, denn die "10000" steht dabei für nicht weniger als die versprochene Transferrate von 10.000 Megabyte pro Sekunde... [weiterlesen]