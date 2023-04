Werbung

Intel hält auch mit den 700er Chipsätzen an dem DDR4-Standard fest und erlaubt es den Mainboard-Herstellern, nicht nur DDR5-, sondern auch DDR4-Platinen anzubieten, was für viele Umrüstwillige gern angenommen wird. Von MSI haben wir für ein Review das MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR4 bekommen, das in schlichter Erscheinung in Schwarz designt wurde und sicherlich für viele Anwendungsfälle ausreichen dürfte.

Die schwarze Erscheinung ist uns nicht ganz neu, denn vor nicht all zu langer Zeit hatten wir bereits das MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI (Hardwareluxx-Test) getestet. So ist es absolut logisch, dass MSI auch die Z790-Variante, die es mit DDR4- und DDR5-DIMM-Slots gibt, eben genauso designt hat. Große Extras bietet die Platine zwar nicht - soviel sei bereits vorab erwähnt - doch für den Großteil der Anwender dürften die Ausstattungsmerkmale sicherlich genügen.

Neben dem LGA1700-Sockel für Intels 12. und 13. Core-Generation und den vier DDR4-Steckplätzen bietet das MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR4 einen PEG-Slot mit PCIe-5.0-x16-Anbindung, vier M.2-M-Key-Schnittstellen inklusive Kühlkörper und dazu eine ungewöhnliche Anzahl an SATA-6GBit/s-Buchsen von sieben Stück. Hinzu kommen einige USB-Anschlüsse, WiFi 6E, 2,5 GBit/s LAN und dazu ein guter Audio-Codec.

Das grundlegend schwarze Design haben wir bereits angesprochen. Dadurch könnte es rein von der Optik her auch ein Teil der MSI-MEG-UNIFY-Reihe sein. Als Formfaktor kommt klassisch ATX zum Einsatz.

Die technischen Eigenschaften

Das MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR4 wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR4 in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung MSI

MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR4 Mainboard-Format ATX CPU-Sockel LGA1700 (für Core i-12000 und Core i-13000) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

VRM-Ausstattung 18 Stück (16+1+1)

16x Renesas ISL99390 (VCore, 90A)

1x Renesas RAA220075R0 (GT, 75A)

1x Monolithic Power Systems MP87670 (AUX, 80A) Preis

ab 287 Euro Webseite MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR4

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung Intel Z790 Chipsatz, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR4 (Dual-Channel), max. 5.333 MHz (1DPC und 1R) Speicherausbau max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs) Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU

1x PCIe 4.0 x16 (x4) über Intel Z790

1x PCIe 3.0 x1 über Intel Z790

Storage-Schnittstellen 5x SATA 6GBit/s über Intel Z790

2x SATA 6GBit/s über ASMedia ASM1061

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU

3x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel Z790 USB 1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern)

6x USB 3.2 Gen2 (5x extern, 1x intern)

6x USB 3.2 Gen1 (4x extern, 2x intern)

4x USB 2.0 (4x intern)

Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1 out

1x DisplayPort 1.4 out WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6E AX210, Tri-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.3 Thunderbolt - LAN 1x Intel I226-V 2,5-GBit/s-LAN

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC4080 Codec

5x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung 1x 4-Pin RGB-Header

3x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin AIO-Pump-Header

6x 4-Pin Chassis-FAN-Header

Onboard-Komfort Status-LEDs, Flash-BIOS-Button (extern), Clear-CMOS-Button (extern) Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Quick-Installation-Guide

EU-Regulierungshinweise

zwei SATA-Kabel

zwei WLAN-Antennen

zwei M.2-Clip

diverse MSI-Sticker

Das Zubehör fällt auch beim MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR4 übersichtlich aus. Nicht enthalten sind das Handbuch und ein Support-Datenträger, was in der modernen Zeit nicht allzu kritisch ist, denn auch MSI bietet entsprechendes Material auf der eigenen Webseite an. Finden konnten wir dafür ein paar EU-Regulierungshinweise, ein paar MSI-Sticker, die beiden WLAN-Antennen, zwei SATA-Kabel sowie zwei M.2-Clips.