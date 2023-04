Werbung

Auch am Ostersonntag werfen wir einen Blick zurück auf die vergangene Woche während der auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online gingen. Wir haben nicht nur der Sapphire Pulse Radeon RX 7900 XT oder dem Honor Magic 5 Pro kräftig auf den Zahn gefühlt, sondern auch das Antec Performance 1, den LG UltraGear 27GR95QE, den Xilence M906, den Intel Xeon w9-3495X und das XMG NEO 16 E23 mit NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop getestet. Schöne Ostern!

Freitag, 31.03.2023: Sapphire Pulse Radeon RX 7900 XT im Test

Der Start der Radeon-RX-7900-Serie verlief nicht ganz reibungslos. Vor allem die Referenzmodelle hatten kurz nach dem Start mit einem eher schlechten Ruf zu kämpfen, da es hier offenbar ein paar Temperaturprobleme gab. Bei den Custom-Karten war die Liefersituation eher dünn gesät und viele Hersteller konnten erst Wochen nach dem offiziellen Start signifikante Stückzahlen liefern. Fallende Preise und damit attraktive Angebote findet man aber inzwischen. Die Sapphire Pulse Radeon RX 7900 XT hat das Potential eben ein solches, attraktives Angebote zu sein und daher haben wir uns die Karte einmal etwas genauer angeschaut... [weiterlesen]

Samstag, 01.04.2023: Honor Magic 5 Pro im Test

Das Honor Magic 5 Pro wurde als absolutes Oberklasse-Smartphone entwickelt. Honor verbaut Qualcomms High-End-SoC Snapdragon 8 Gen2, einen Quad-Curved-Bildschirm mit enormer Helligkeit und gleich drei 50-MP-Kameras. Dafür liegt die UVP allerdings auch jenseits der 1.000-Euro-Marke... [weiterlesen]

Montag, 03.04.2023: Antec Performance 1 im Test

Antec bringt das Performance 1 als sein Flaggschiff-Gehäuse für das Jahr 2023 auf den Markt. Der Full-Tower wird ab Werk mit drei 140- und einem 120-mm-Lüfter ausgeliefert und verspricht eine leistungsstarke Kühlung. Als Besonderheit bietet er ein integriertes Temperaturdisplay, das in Kombination mit einer speziellen Software genutzt werden kann... [weiterlesen]

Dienstag, 04.04.2023: LG UltraGear 27GR95QE im Test

Der LG UltraGear 27GR95QE bietet ein Feature-Set, das für alle Gaming-Fans äußerst interessant ist, die nicht zwingend einen XXL-Monitor auf den Schreibtisch stellen möchten. Die Kombination aus der OLED-Technik, einer maximalen Wiederholfrequenz von 240 Hz und diversen Gaming-Optionen verspricht viel, im Detail gibt es aber doch die eine oder andere Einschränkung... [weiterlesen]

Mittwoch, 05.04.2023: Xilence M906 im Test

Der Xilence M906 ist ein Towerkühler, der sich ganz in Schwarz präsentiert. Er soll aber nicht nur schick aussehen, sondern dank seiner sechs Heatpipes auch mit einer hohen Kühlleistung überzeugen... [weiterlesen]

Donnerstag, 06.04.2023: Intel Xeon w9-3495X im Test

Intel möchte wieder eine größere Rolle am Workstation-Markt spielen und sich hier nicht von AMD die Butter vom Brot nehmen lassen. Letzteren Eindruck konnte man über die vergangenen 2-3 Jahre durchaus gewinnen, wenngleich Intel dieses Segment nicht vollständig ignoriert hat. Mit der Sapphire-Rapids-Generation alias Xeon-W-3400- und Xeon-W-2400-Serie will man hier nun aber wieder verstärkt aktiv werden. Auch die Enthusiasten sollen sich angesprochen fühlen, wenngleich die Plattform extrem teuer ist. Wir haben den Xeon w9-3495X in all seinen Aspekten getestet – Standard-CPU-Tests, gesonderte Workstation-Anwendungen und natürlich auch das Overclocking... [weiterlesen]

Freitag, 07.04.2023: XMG NEO 16 E23 im Test

Bei der neuesten Modellgeneration der XMG-NEO-Familie packt Schenker Technologies nicht einfach nur die aktuellsten Hardware-Komponenten von Intel und NVIDIA in bestehende Gehäuse, sondern hat letztere grundlegend überarbeitet. Das XMG NEO 16 E23 ist der erste 16-Zoll-Vertreter der Serie und kann somit bei den meisten Ausstattungspunkten mit seinem großen Schwestermodell mithalten. Dazu gehört ein schneller HX-Prozessor, der mit einer GeForce RTX 40 kombiniert und mit den höchsten TGP-Werten konfiguriert wird, aber auch ein schnelles, hochauflösendes IPS-Panel, viel Speicher, ein kapazitätsstarker Akku, neueste Schnittstellen und eine mechanische Gamer-Tastatur. Auf Wunsch kann sogar eine externe Wasserkühlung angeschlossen werden. Wie sich das XMG NEO 16 E23 in der Praxis schlägt, haben wir uns näher angesehen... [weiterlesen]