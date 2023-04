Werbung

Das Honor Magic 5 Pro wurde als absolutes Oberklasse-Smartphone entwickelt. Honor verbaut Qualcomms High-End-SoC Snapdragon 8 Gen2, einen Quad-Curved-Bildschirm mit enormer Helligkeit und gleich drei 50-MP-Kameras. Dafür liegt die UVP allerdings auch jenseits der 1.000-Euro-Marke.

Honor konzentriert sich längst nicht mehr nur auf Smartphones mit möglichst attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Magic 5 Pro macht das besonders drastisch deutlich: Es wurde als absolutes Oberklasse-Smartphone konzipiert, das zu den Top-Modellen anderer Marken konkurrenzfähig sein soll. Es ist das erste Smartphone mit Snapdragon 8 Gen2, das wir testen können. Mit Blick auf unsere Eindrücke vom Referenzmodell darf ein klarer Performancesprung erwartet werden - aber natürlich werden wir auch das Magic 5 Pro entsprechend testen.

Besonderen Wert hat Honor aber auch auf die Kameras gelegt. Man stattet nicht nur die Haupt- und die Ultraweitwinkelkamera, sondern auch noch die Telekamera mit hochauflösenden 50-MP-Sensoren aus. Ein 6,81-Zoll-Quad-Curved-OLED-Bildschirm mit einer maximalen Helligkeit von 1.800 cd/m² und 120 Hz Bildwiederholrate soll nicht nur beim Anzeigen der eigenen Aufnahmen eine gute Figur machen. Tatsächlich belegt das Magic 5 Pro aktuell sowohl bei der Kamera als auch beim Display den ersten Platz in den DXOMARK-Ranglisten.

Das Magic 5 Pro gibt es in genau einer Speichervariante: Mit 12 GB RAM und 512 GB internem Speicher. Käufer haben aber zumindest die Wahl zwischen zwei Farbvarianten. Meadow Green soll an das Grün von Frühlingsknospen erinnern - und Black an die "Tiefe des Alls". Die UVP liegt unabhängig von der persönlichen Farbvorliebe bei 1.199,90 Euro.

Ausgeliefert wird das Magic 5 Pro mit einem 66-W-Ladegerät, einem Ladekabel, dem SIM-Kartentool und einer durchsichtigen TPU-Schutzhülle. Bei der Verkaufsversion liegen noch eine Kurzanleitung und je nach Markt eine Garantiekarte bei.