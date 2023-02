Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Harwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Unsere Redakteure testeten nicht nur den Noctua NH-L9i-17xx oder die Seagate IronWolf Pro Refresh, sondern stellten außerdem das neue Razer Blade 16 mit NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop ausführlich auf den Prüfstand. Aber auch das Corsair HS65 Wireless, der AMD Ryzen 5 7600 und Ryzen 7 7700 sowie der Noctua NH-L9x65 standen in dieser Woche bei uns auf dem Testprogramm. Auch den ersten WLAN-Router von MSI hatten wir im Test.

Donnerstag, 09.02.2023: Die TS-x64 von QNAP im Überblick [Advertorial]

Von QNAP hatten wir über die letzten Jahre vielfältige NAS-Lösungen im Test. Die wohl beliebteste NAS-Reihe für kleine und mittlere Unternehmen hat jetzt ein bedeutendes Update bekommen. Die TS-x64 können jetzt auf neue Prozessoren und schnellere Netzwerkanschlüsse zugreifen. Aber nicht nur für Profis und Firmen sind die NAS empfehlenswert: Auch Privatanwender, die mit großen Datenmengen arbeiten, kommen bei den neuen Geräten voll auf ihre Kosten. Die neue Serie umfasst insgesamt drei Geräte mit zwei (TS-264), vier (TS-464) und neuerdings auch sechs (TS-664) Laufwerksschächten. Damit wird für jeden eine passende Lösung geboten... [weiterlesen]

Freitag, 10.02.2023: Noctua NH-L9i-17xx im Test

Wie flach kann ein CPU-Kühler sein? Noctuas Antwort sind 37 mm. Diese Höhe erreicht der NH-L9, den wir in der Variante NH-L9i-17xx für Intel LGA1700 testen. Spannend ist dieser Kühler vor allem für besonders kleine Systeme mit minimalem Platz für den CPU-Kühler... [weiterlesen]

Sonntag, 12.02.2023: Seagate IronWolf Pro Refresh im Test

Mit der IronWolf-Pro-Reihe richtete sich Seagate bisher an die Nachfrage für größere NAS mit bis zu 24 Einschüben und einer maximalen jährlichen Transferrate von bis zu 300 TB. Mit der Aktualisierung der Serie von den NE-Modellen hin zu den NT-Modellen erreichen die Angaben im Datenblatt nun Enterprise-Niveau. Damit einher geht auch das neue IronWolf Health Management 3.0, welches noch mehr Diagnosemöglichkeiten zur vorbeugenden Fehlererkennung bietet... [weiterlesen]

Montag, 13.02.2023: Razer Blade 16 Early 2023 im Test

Mit dem Razer Blade 16 wechselt die beliebte Notebookserie nicht nur auf die neueste Prozessoren- und Grafikkarten-Generation von Intel und NVIDIA, sondern stellt sich auch mit einem komplett neuen Modell auf. Dieses soll alle Vorteile des bisherigen Blade 15 und Blade 17 und damit schnelle Hardware ohne angezogene Handbremse sowie einen recht schlanken Formfaktor miteinander vereinen. Außerdem gibt es ein umschaltbares Display, dessen Werte dann speziell für den Kreativ-Anwender oder den Spieler angepasst werden können. Wie sich der neue Blade-Bolide mit Intel Core i9-13950HX und NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop mit 32 GB RAM und 2 TB großer SSD schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel... [weiterlesen]

Montag, 13.02.2023: Corsair HS65 Wireless im Test

Vor rund einem Jahr wurde das Corsair HS65 Surround von uns getestet, ab sofort gibt es auch eine Wireless-Variante. Wie gut sich das HS65 als kabellose Variante schlägt - und was sich verändert hat, klärt unser Review... [weiterlesen]

Dienstag, 14.02.2023: Ryzen 5 7600 und Ryzen 7 7700 im Test

Nachdem die X-Modelle der Ryzen-7000-Serie lange alleine ausharren mussten und die 65-W-Modelle weiterhin aus der Vorgänger-Generation bedient wurden, stellte AMD Anfang des Jahres die sparsameren Modelle der aktuellen Generation vor. Mit dem Ryzen 9 7900 hatten wir uns zum Start auch das Spitzenmodell mit 12 Kernen angeschaut und urteilten damals, dass dieser bereits mit dem Eco-Mode daherkommt und sich nicht vor der X-Variante verstecken muss. Nun werfen wir einen Blick auf die übrigen beiden Modelle: Den Ryzen 5 7600 und Ryzen 7 7600... [weiterlesen]

Mittwoch, 15.02.2023: Noctua NH-L9x65 im Test

Noctuas NH-L9x65 soll der Spagat zwischen geringer Bauhöhe und Kühlleistung gelingen. Der 65 mm hohe Top-Blow-Kühler ist zwar höher als die flachen NH-L9-Modelle, verspricht dafür aber auch ein Performanceplus... [weiterlesen]

Mittwoch, 15.02.2023: Returnal für PC

Im Frühjahr 2021 erschien Returnal als Exklusivtitel für die PlayStation 5 von Sony. Ab heute ist der Titel auch für den PC verfügbar und kann auf Steam oder im Epic Games Store erstanden werden. Wir haben uns den Third-Person-Shooter mit Rogue-like-Anteilen auf Basis der Unreal Engine 4 auf dem PC angeschaut und beleuchten dabei die Leistung einiger aktueller Grafikkarten sowie den Einfluss der verschiedenen Grafikeinstellungen... [weiterlesen]

Freitag, 17.02.2023: MSI AX1800 und RadiX AXE6600 im ersten Test

MSI hat nun auch WLAN-Hardware im Angebot. Mit dem RadiX AXE6600 hat man einen WLAN-Router vorgestellt, der auf 2,4, 5 und 6 GHz funken kann und dabei keinerlei Wünsche offen lassen soll. So bietet er auch noch 2.5GbE und Gigabit-Schnittstellen, eine RGB-Beleuchtung sowie spezielle Software-Funktionen, welche die Datenraten und Latenzen kurz halten sollen. Im Rahmen des Tests schauen wir uns an, was der RadiX AXE6600 nun wirklich zu bieten hat... [weiterlesen]