Vor rund einem Jahr wurde das Corsair HS65 Surround von uns getestet, ab sofort gibt es auch eine Wireless-Variante. Wie gut sich das HS65 als kabellose Variante schlägt - und was sich verändert hat, klärt unser Review.

Am Markt für Gaming-Zubehör, besonders im Bereich der Headsets, herrscht ein Kampf der Hersteller um jedes Prozent Marktanteil. Es gibt kaum einen Hersteller, der keine Headsets im Angebot hat. Corsair ist bereits seit längerem vertreten und erneuert bzw. erweitert sein Sortiment ständig. Die HS-Reihe, die traditionell etwas unter den Void-Modellen platziert ist, wird nun mit der Wireless-Variante des HS65 erweitert.



Das Corsair HS65 und HS65 Wireless stellen die neuen Modell der gehobenen Mittelklasse dar. Mit der gleichen Optik, nur ohne Kabel will das HS65 Wireless an das HS65 Surround (Test) anknüpfen. Es kommen Custom-Treiber im 50-mm-Format zum Einsatz, genau wie Dolby-Audio. In die bekannte iCue-Umgebung kann das Headset natürlich auch wieder eingebunden werden.

Das Corsair HS65 Wireless besitzt genau wie die kabelgebundene Variante das Feature "SoundID" von Sonarworks. Eine Lösung, die es über den Abgleich mehrerer Tonausschnitte ermöglichen soll, eine individuelle Soundanpassung vorzunehmen. Preislich ordnet sich das Corsair HS65 Wireless bei ca. 139,90 Euro ein. Zum Vergleich: Das Corsair HS65 Surround kostet aktuell zwischen 80 und 84 Euro, je nach Farbwahl.