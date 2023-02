Werbung

Mit der IronWolf-Pro-Reihe richtete sich Seagate bisher an die Nachfrage für größere NAS mit bis zu 24 Einschüben und einer maximalen jährlichen Transferrate von bis zu 300 TB. Mit der Aktualisierung der Serie von den NE-Modellen hin zu den NT-Modellen erreichen die Angaben im Datenblatt nun Enterprise-Niveau. Damit einher geht auch das neue IronWolf Health Management 3.0, welches noch mehr Diagnosemöglichkeiten zur vorbeugenden Fehlererkennung bietet.

Das 20-TB-Modell der IronWolf-Pro-Reihe von Seagate hatten wir bereits im Test. Da Seagate aber die IronWolf-Pro-Reihe das erste Mal - seit der Einführung der Guardian-Aufteilung im Jahr 2016 – umfassend überarbeitet hat, bietet sich die Möglichkeit für einen Vergleich der beiden Modelle an.

Die ST20000NT001 ist auf den ersten Blick von ihrem Vorgänger, der ST20000NE000, zu unterscheiden, nämlich durch die neue Kennung NT. Wie wir bereits in einer News berichteten, verfügen die neuen Festplatten über eine maximale jährliche Transferrate von 550 TB, analog zu den Modellen aus der Enterprise-Serie Exos X. Auffällig ist auch, dass die NT-Modelle, beginnend mit der 12-TB-Variante, über eine Mean-Time-Between-failure von 2,5 Millionen Stunden verfügen. Die Modelle unterhalb der vorgenannten Ausführungen weisen immerhin 2 Millionen Stunden auf. Auch eine zu den Exos-X-Festplatten identische Angabe, ebenso wie die Möglichkeit, die Festplatten in unbegrenzter Stückzahl in einem Gerät zu verbauen. Vorher waren die IronWolf-Pro-Modelle auf maximal 24 Schächte limitiert. Ob diese Festplatten jetzt sogar auf derselben Produktionslinie produziert werden und demselben Qualitätsniveau entsprechen, wollte uns Seagate nicht mitteilen. Aus Sicht des Verbrauchers führt jede Reduzierung der Maschinenstandzeit und somit eine höhere Ausbeute zu einem größeren Angebot und so am Ende zu sinkenden Preisen. Genau diese Reduktion des Preises einer NAS-Pro-Serie wäre wünschenswert, da der Aufpreis von Exos X zu IronWolf Pro doch sehr deutlich ist.

Grundsätzlich ist die Aufwertung einer Produktserie aber immer ein positiver Aspekt. Die Kombination aus Verbrauchs- und Geräuschoptimierungen und trotzdem maximaler Geschwindigkeit sowie Enterprise-Klasse-Qualität ist ideal. Seagate hat die gesamte Pro-Serie bis hinab zu ST2000NT001 mit 2 TB Speicherkapazität aktualisiert, was nicht nur der Vollständigkeit zuträglich ist, einige Modelle wurden auch verbessert. Die ST6000NT001 z.B. erhält gegenüber der ST6000NE000 eine um 30 MB/s gesteigerte maximale sequenzielle Transferrate.

Die Garantiezeit von 5 Jahren und die 3 Jahre Rescue Service (bei NE-Festplatten ab 01.01.2020) bleiben gleich.



Da wir von Seagate gleich zwei Exemplare erhalten haben, werden wir wieder wie zuvor beim Artikel der Toshiba MG10, 20 TB, MG10ACA20TE das zweite Muster vergleichsweise mit messen.



Hersteller Seagate Serie IronWolf

Typ IronWolf Pro

Kapazität 20 TB Anzahl Schächte unbegrenzt Nicht korrigierbare Lesefehler pro gelesenem Bit, max.

1 Sektor pro 10E15

Zuverlässigkeit bei Dauerbetrieb (AFR)

0,35 %

Hot-Plug Unterstützung

Ja Rescue-Dienste Ja Maximaler jährlicher Workload 550 TB Cache 256 MB U/min 7200 U/min Übertragungsgeschwindigkeit 285 MB/s

Übertragungsstandard SATA III 6G Energieverbrauch Last/Leerlauf/Standby 7,7 W / 5,5 W / 1,0 W

Geräusch (dB(A)) Leerlauf /Last 20 / 26 MTBF 2.500.000 h Garantie 5 Jahre Modell ST20000NT001

Die AFR ist zwar nicht direkt angegeben, lässt sich aber aus den 2,5 Millionen Stunden MTBF leicht errechnen.