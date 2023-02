Werbung

Noctuas NH-L9x65 soll der Spagat zwischen geringer Bauhöhe und Kühlleistung gelingen. Der 65 mm hohe Top-Blow-Kühler ist zwar höher als die flachen NH-L9-Modelle, verspricht dafür aber auch ein Performanceplus.

Mit dem Noctua NH-L9i-17xx haben wir gerade einen nur 37 mm hohen Top-Blow-Kühler für Small-Form-Factor-Systeme (SFF) getestet. Der ultra-flache Kühler konnte zeigen, dass er einen geeigneten Prozessor trotz seiner geringen Größe adäquat kühlen kann. Gleichzeitig überzeugt der hochwertige Kühler auch mit geringer Lautstärke und hoher Nutzerfreundlichkeit. Doch selbst im SFF-Bereich steht oft mehr Platz zur Verfügung, als die NH-L9-Modelle benötigen.

Hier setzt der NH-L9x65 an, der bei 65 mm Bauhöhe so hoch wie Low-Profile Erweiterungskarten ist. Dadurch steigt gegenüber den regulären NH-L9-Modellen nicht nur die Kühlfläche, sondern es steht auch genug Platz für die doppelte Anzahl an Heatpipes (vier statt zwei) zur Verfügung. Noctua selbst beschreibt den NH-L9x65 dann auch einfach als "leistungsgesteigerte Version" des NH-L9. Gedacht ist auch dieses Modell vor allem für kompakte HTPCs und platzsparende Small-Form-Factor-Systeme. Noctua kommuniziert direkt, dass der Kühler nicht für die hitzigsten Prozessoren und für Overclocking gedacht ist. Genauere Informationen zur Kompatibilität bietet Noctuas CPU-Kompatibilitätsliste.

Als kompakter Top-Blow-Kühler fällt der NH-L9x65 nicht nur relativ flach aus, sondern soll auch mit guter Speicherkompatibilität glänzen. Als Lüfter wird mit dem NF-A9x14 ein flaches 92-mm-Modell mit breitem Drehzahlbereich eingesetzt.

Im Handel kostet der Noctua NH-L9x65 aktuell rund 60 Euro. Er ist damit rund 10 Euro teurer als der NH-L9i-17xx und auch als die kompakte be quiet!-Alternative Pure Rock LP, die wir ebenfalls erst kürzlich getestet haben.

Im Gegensatz zum NH-L9i-17xx liefert Noctua den NH-L9x65 mit Montagematerial für AMD und Intel, Anleitungen, einer Dosierspritze mit NT-H1-Wärmeleitpaste, einem einfachen Kreuzschlitzschraubendreher, einem Low-Noise Adapter (L.N.A.) und einem selbstklebenden Noctua Case-Badge aus Metall aus. Der Kühler ist schon seit einiger Zeit am Markt. Ältere Kühler wurden noch nicht mit dem Montagematerial für jüngere CPU-Sockel ausgeliefert. Noctua bietet aber Nachrüstkits an. Aktuelle Chargen des NH-L9x65 unterstützen ab Werk sowohl AMD AM5 als auch Intel LGA1700.