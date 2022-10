Werbung

Auch während dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur den ersten Raptor-Lake-Prozessoren von Intel auf den Zahn gefühlt, oder das Acer Swift 3 OLED getestet, sondern auch die Alphacool Core Oceaon T38 360mm, die TeamGroup T-Force Cardea A440 Pro Special und das NZXT H5 Flow auf den Prüfstand gestellt. Aber auch die Corsair Katar Elite Wireless und der Gigabyte M32UC standen in dieser Woche bei uns auf dem Prüfprogramm.

Donnerstag, 20.10.2022: Core i9-13900K und Core i5-13600K im Test

Nachdem AMD mit den Ryzen-7000-Prozessoren (Test) den ersten Aufschlag hatte, folgen von Intel nun die Raptor-Lake-Prozessoren der 13. Core-Generation. AMDs neueste Generation auf Basis von Zen 4 bietet ein ordentliches Single- und Multi-Threaded-Leistungsplus. Intel will mit den Raptor-Lake-Prozessoren ebenfalls in beiden Anwendungsbereichen die Führung übernehmen – der Kampf um die Vorherrschaft im Desktop-Segment ist also neu eröffnet... [weiterlesen]

Freitag, 21.10.2022: Acer Swift 3 OLED im Test

Seit Juli gibt es das Acer Swift 3 auch mit hochauflösendem OLED-Bildschirm und neuester Technik unter der Haube. Der schlanke und kompakte Evo-Laptop setzt auf einen Alder-Lake-Chip mit Intels integrierter Iris-Xe-Grafik und kann auf schnellen Speicher in Form von LPDDR5 und PCI-Express zurückgreifen. Highlight ist der 14 Zoll große OLED mit 2.880 x 1.800 Bildpunkten. Wie sich das kompakte Ultrabook im Praxisalltag schlägt, das klären wir in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Sonntag, 23.10.2022: Alphacool Core Ocean T38 360mm im Test

Alphacool will mit der Core-Ocean-T38-Serie Nutzer ansprechen, die nach einer geradlinigen und preisgünstigen AiO-Kühlung suchen. Mit der Core Ocean T38 360mm können wir die 360-mm-Option aus der neuen Serie testen... [weiterlesen]

Montag, 24.10.2022: TeamGroup T-Force Cardea A440 Pro Special Series im Kurztest

Mit der neuen T-Force Cardea A440 Pro Special Series stellt TeamGroup eine bekannte SSD in neuem Gewand vor, die wir bereits in unserem SSD-Testparcours auf Herz und Nieren getestet und für gut befunden haben. Doch während die A440 Pro aufgrund ihres riesigen Kühlkörpers bislang lediglich für PC-Gamer von Interesse war, sorgt die neue "Special Series" für einen sehr flachen Aufbau, sodass auch die Kompatibilität mit der Sony Playstation 5 gegeben ist. Ob dies den Massenspeicher aufgrund temperaturbedingter Drosselung ausbremst oder die SSD auch für Konsoleros eine Option ist, klären wir in unserem Kurztest... [weiterlesen]

Dienstag, 25.10.2022: NZXT H5 Flow im Test

NZXT will mit der H5-Serie kompakte Midi-Tower anbieten, die trotzdem vielseitig nutzbar sind. Mit dem H5 Flow testen wir die Variante, die besonders auf einen starken Luftstrom ausgelegt wurde. Dabei setzt NZXT nicht auf einen horizontalen oder vertikalen, sondern vielmehr auf einen diagonalen Luftstrom... [weiterlesen]

Donnerstag, 27.10.2022: Corsair Katar Elite Wireless im Test

Ein kabelloses Leichtgewicht mit hochauflösendem Sensor - so lässt sich Corsairs Gaming-Maus Katar Elite Wireless kurz beschreiben. Im Test fühlen wir nicht nur der Katar Elite Wireless auf den Zahn, sondern zeigen sie auch auf Corsairs neuer Riesen-Mausmatte MM700 RGB EXTENDED 3XL... [weiterlesen]

Freitag, 28.10.2022: Gigabyte M32UC im Test

Der Gigabyte M32UC hat viel zu bieten und ist laut Hersteller der erste Monitor, der eine Kombination aus 32 Zoll-Panel, einer Wiederholfrequenz von bis 160 Hz und einer Curved-Oberfläche bietet. Zudem sollen eine überzeugende Farbwiedergabe und ein KVM-Switch auf der Habenseite stehen. Wie gut das Gaming-Display wirklich ist, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]