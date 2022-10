Werbung

NZXT will mit der H5-Serie kompakte Midi-Tower anbieten, die trotzdem vielseitig nutzbar sind. Mit dem H5 Flow testen wir die Variante, die besonders auf einen starken Luftstrom ausgelegt wurde. Dabei setzt NZXT nicht auf einen horizontalen oder vertikalen, sondern vielmehr auf einen diagonalen Luftstrom.

Die H5-Serie wird von NZXT nicht nur nominell unter der H7-Serie (daraus haben wir das H7 Elite getestet) eingeordnet. Ihre Modelle sollen auch gezielt etwas kleiner ausfallen und damit die Nutzer ansprechen, die ein eher kompaktes ATX-Gehäuse suchen. Laut NZXT sollen aber auch die H5-Modelle gut für leistungsstarke Gaming-Hardware geeignet sein. Sie bieten so Platz für lange High-End-Grafikkarten. Ein schräg orientierter Lüfter soll Luft diagonal von unten in Richtung der Grafikkarte befördern und sie so effektiv kühlen. Alternativ können auch zwei Dual-Radiatorenplätze genutzt werden.

Innerhalb der Serie gibt es zwei Modelle: Das H5 Elite ist mit seiner Frontglasscheibe, den beiden F140-RGB-Lüftern dahinter und seinem RGB-Controller klar das auffälligere Modell. Wir testen aber das dezentere Geschwistermodell H5 Flow mit luftiger Meshfront. Beide Ausführungen bietet NZXT sowohl in Schwarz als auch in Weiß an.

Das H5 Flow ist das deutlich günstigere Modell innerhalb der Serie. NZXT ruft dafür eine UVP von 109,99 Euro auf und platziert es so in einem stark nachgefragten Preisbereich. Das H5 Elite wird mit 149,99 Euro deutlich teurer.

NZXT legt dem H5 Flow Montagematerial, Anleitung und einige schwarze Kabelbinder bei.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: