KW37 / 2022: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur die Cooler Master Mobius 120 getestet, oder das XMG NEO 17 (M22) samt der XMG OASIS auf den Prüfstand gestellt, sondern auch den ASUS ProArt PA348CGV, die Corsair H150u RGB Elite und die Crucial P3 sowie das Cooler Master HAF 700 auf Herz und Nieren getestet. Auch die 1More SonoFlow und Intels mobile Arc A730M standen während der letzten sieben Tage bei uns im Fokus.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 08. September 2022: Cooler Master Mobius 120 und Mobius 120P ARGB im Test: Performancelüfter mit Ring Blade Design

Cooler Masters neue Mobius-Serie tritt mit dem Anspruch an, für Innovation und Performance zu sorgen. Im Doppeltest von Mobius 120 und Mobius 120P ARGB klären wir, was die Lüfter von anderen unterscheiden soll - und natürlich auch, wie leistungsstark sie wirklich sind... [weiterlesen]

Freitag, 09. September 2022: XMG NEO 17: Die neue Generation mit optionaler Wasserkühlung im Test

Das XMG NEO 17 (M22) ist in vielen Belangen eine Besonderheit. So bietet es nicht nur mitunter die schnellsten Hardware-Komponenten an, sondern tut dies im Gegensatz zu vielen anderen Geräten seiner Klasse sogar ohne künstliche Drosselung, um Kühlung und Stromversorgung nicht zu überfordern. Aber auch die restliche Ausstattung kann mit 16:10-Display, mechanischen Cherry-MX-Switches, 2,5-GBit/s-Ethernet oder der Möglichkeit, eine externe Wasserkühlung anzuschließen, überzeugen. Wie sich der rund 4.000 Euro teure High-End-Gaming-Bolide im Alltag schlägt, das klären wir in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Sonntag, 11. September 2022: Schnelles WLAN zum Nachrüsten: Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675 im Test

Die WLAN-Technik hat in den vergangenen Monaten größere Sprünge gemacht. Das typische Henne-Ei-Problem gibt es natürlich auch hier mit jeder neuen Generation. Wi-Fi 6E ist dabei das große Schlagwort. Inzwischen sind zahlreiche Endgeräte, Smartphones, Tablets, Notebooks und auch Mainboards mit WLAN-Modul, mit diesem Standard ausgestattet. Bei den Routern ist die Auswahl zwar noch etwas eingeschränkt, aber auch hier geht es langsam voran... [weiterlesen]

Montag, 12. September 2022: ASUS ProArt PA348CGV im Test: Kreativ-Monitor mit 120 Hz

Der neue ASUS ProArt PA348CGV ist für Kreativ-Profis interessant, die gleichzeitig von hohen Hertz-Zahlen profitieren, denn mit seinen maximal 120 Hz setzt sich der neue 34-Zöller klar von den in dieser Klasse noch immer üblichen 60 Hz ab. Darüber hinaus soll der Monitor natürlich große Farbräume, niedrige DeltaE-Werte und viele Komfort-Features für den Content Creator bieten. Wir fühlen dem extrabreiten Kreativ-34-Zöller in diesem Testlauf auf den Zahn... [weiterlesen]

Dienstag, 13. September 2022: Corsair H150i RGB Elite im Test: AiO-Kühlung mit AF ELITE-Lüftern

Corsairs H1xxi RGB Elite-Serie kommt ohne Display und RGB-Lüfter aus, soll aber unabhängig davon durch ihre Performance überzeugen. Wir wollen im Test herausfinden, wie leistungsstark das 360-mm-Modells H150i RGB Elite wirklich ist... [weiterlesen]

Montag, 14. September 2022: Crucial P3 im Test: QLC-SSD überzeugt nur bedingt

Gleich zwei Modelle mit modernstem QLC-Speicher verbreitern das Portfolio von Speicherhersteller Crucial: Die P3 und die P3 Plus. Während letztere dabei auf das schnellere PCIe4-Interface setzt, muss unser heutiges Testmuster noch mit halber Datenübertragung auskommen. Zum Einsatz kommt dabei Microns neuester NAND in 176 Schichten, sodass die Crucial P3 aktuell sicherlich zu den modernsten QLC-SSDs gehört. Ob damit auch die Nachteile dieser Technik im Alltag entfallen, klären wir mit unserem Test... [weiterlesen]

Donnerstag, 15. September 2022: Cooler Master HAF 700 im Test: Der Airflow-Berserker

Mit dem HAF 700 bringt Cooler Master einen extremen Full-Tower auf der Markt. "The Berserker" soll sowohl extremes Luft- als auch Wasserkühlungspotenzial bieten. Schon ab Werk sorgen ganze fünf Lüfter für Kühlung - darunter auch zwei riesige 200-mm-Lüfter... [weiterlesen]

Donnerstag, 15. September 2022: 1More SonoFlow im Kurztest: bequemer ANC-Kopfhörer

1More hat zuletzt vermehrt drahtlose In-Ear-Lösungen an den Start gebracht – jetzt folgt der erste Bluetooth-Over-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung. Der 1More SonoFlow soll mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis und einem runden Klang auf Kundenfang gehen. Ob wir überzeugende Reisebegleiter in der Redaktion haben, klären wir in diesem Kurztest... [weiterlesen]

Freitag, 16. September 2022: Intels Arc A730M im Medion Erazer Major X10 im Test

Intels Strategie für die Präsentation und Marktveröffentlichung der ersten Arc-Generation darf durchaus als konfus bezeichnet werden. Mit der Arc A380 haben wir uns die kleinste Desktop-Umsetzung bereits angeschaut, eigentlich gestartet ist man aber im Notebook-Segment. Wir haben uns nun die dedizierte Lösung Arc A370M im Medion Erazer Major X10 einmal genauer angeschaut... [weiterlesen]