KW24 / 2022: Unsere Artikel der letzten Woche

Freitag, 10. Juni 2022: Eingabegeräte-FAQ 2022: Was man über Mäuse, Tastaturen & Co. wissen sollte [Anzeige]

Im Eingabegeräte-Segment mag es nicht ganz so große Entwicklungssprünge wie z.B. bei Grafikkarten geben - aber auch Tastaturen, Mäuse und Co. entwickeln sich stetig weiter. In unserer FAQ klären wir deshalb über Tastaturen, Mäuse und Headsets für den Gaming-Einsatz auf und gehen dabei auch besonders auf aktuelle Entwicklungen ein

Samstag, 11. Juni 2022: Ausprobiert: Bessere Bildqualität für Gamer dank Kalibrierung

Mit der Veröffentlichung der Next-Gen-Konsolen erhalten alle Gamer nicht nur eine Vielzahl von neuen Titeln, sondern dürfen sich auch an einer verbesserten grafischen Darstellung der Spiele erfreuen. Insbesondere mit großen TV-Geräten, die über eine 4K Auflösung und HDR verfügen, wird der Spielspaß so deutlich gesteigert. Auch wenn bei manchen Fernsehern die werkseitigen Einstellungen bereits ansehnlich sind, ist bei einigen Displays definitiv noch Luft nach oben. Ob sich eine zusätzliche Kalibrierung des eigenen Gerätes lohnt und insbesondere für absolute Anfänger ohne Vorkenntnisse möglich ist, klären wir in diesem Artikel

Sonntag, 12. Juni 2022: Eine neue Kühler-Referenz: Die ASUS GeForce RTX 3080 Noctua OC Edition im Test

Mit der GeForce RTX 3070 Noctua OC Edition (Test) gingen ASUS und Noctua eine Zusammenarbeit ein, die zu überzeugen wusste. Die erste Karte war allerdings eher als Testballon zu verstehen, denn eigentlich ist die Kühlung in der Lage, auf deutlich leistungsstärkeren Karten eingesetzt zu werden. Heute schauen wir uns mit der ASUS GeForce RTX 3080 Noctua OC Edition das zweite Ergebnis dieser Zusammenarbeit an und sind gespannt, ob die Ergebnisse ebenfalls so positiv ausfallen, wie beim kleineren Modell

Montag, 13. Juni 2022: WD Red Pro 20 TB im Test: Mehr Kapazität durch NAND-Speicher

Der neueste Spross der WD-Red-Pro-Serie mit runden 20 TB darf in unserem Artikel zeigen, was die neue OptiNAND-Technologie zu leisten in der Lage ist. Auch wenn gegenwärtig ein Nachfolger mit 22 TB bereits angekündigt wurde, darf die WD201KFGX im Test nicht fehlen

Dienstag, 14. Juni 2022: Luft, AiO und Wasser: Was bringt ein CPU-Frame bei Alder Lake?

Der ungleichmäßige Anpressdruck des Kühlers auf den Heatspreader der Alder-Lake-Prozessoren ist ein heiß diskutiertes Thema. Zwar sollen sich die Werte noch alle innerhalb der von Intel vorgegebenen Toleranzen bewegen, Enthusiasten aber sind auf jedes Grad Celsius aus und hier kommt es auf jedes Detail an. Wir haben uns den Thermal Grizzly CPU Contact Frame zusammen mit zwei Wasserkühlern ausprobiert und vergleichen die Temperaturwerte mit und ohne Sockel-Rahmen

Mittwoch, 15. Juni 2022: Alienware m15 R7 im Test: Ein typischer Gaming-Bolide

Das Alienware m15 zeigt sich in seiner neusten Modellgeneration äußerst flexibel. So gibt es wahlweise einen AMD- oder Intel-Prozessor, der mit fast allen mobilen GeForce-RTX-30-Grafikkarten kombiniert werden kann, aber auch sonst so die neueste Technik bis hin zu DDR5, NVMe-SSD oder schnelle Display-Technik mit bis zu 360 Hz. Wie sich der neuste Serienvertreter in einer gut ausgestatteten High-End-Version in der Praxis schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben das Alienware m15 R7 mit Alder Lake-H und Ti-Grafik für fast 2.650 Euro auf den Prüfstand gestellt

Freitag, 17. Juni 2022: ASUS ROG Strix XG32VC im Test: 32-Zoll-Curved-Gamer mit 170 Hz

Gaming-Monitore im 32-Zoll-Format stehen aktuell in unseren Testräumen hoch im Kurs. Nach zuletzt mehreren Modellen von MSI und LG folgt nun der ASUS ROG Strix XG32VC, der mit einem Curved-Panel, maximal 170 Hz und natürlich einer Reaktionszeit von 1 ms aufwarten will. Darüber hinaus gibt es einen integrierten KVM-Switch und natürlich viele Gaming-Features. Wie gut der Monitor wirklich ist, klären wir in unserem Test