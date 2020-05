KW22 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während der vergangenen Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben pünktlich zum Launch der neuen Comet-Lake-S-Prozessoren nicht nur dem Intel Core i5-10600K und dem Intel Core i9-10900K ausführlich auf den Zahn gefühlt, sondern auch ein umfangreiches RAM-FAQ erstellt oder Maneater angespielt. Das Honor 9X Pro stand während der letzten Tage ebenso auf dem Testprogramm wie das QNAP TS-251D, das WD_Black P10 Game Drive oder die Gigabyte GeForce RTX 1650 mit GDDR6-Speicher. Zu guter Letzt prüften unsere kritischen Blicke das SilverStone Seta A1 auf seine Praxistauglichkeit.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Mittwoch, 20. Mai 2020: In Spielen König, sonst eher ein kleiner Prinz: Intel Core i5-10600K und Core i9-10900K im Test

Heute ist es soweit und wir dürfen die ersten Leistungsdaten des Core i5-10600K und des Core i9-10900K präsentieren. Damit öffnet Intel seine Comet-Lake-Prozessoren für den Markt, denn ab heute sind die ersten Modelle im Handel verfügbar. Die Kernkompetenzen der neuen Prozessoren liegen vor allem beim Spitzenmodell Core i9-10900K in den bis zu zehn Kernen, die vereinzelt einen Takt von 5,3 GHz erreichen sollen. Der Core i5-10600K deckt eher das Brot-und-Butter-Geschäft für Intels neue Serie ab... [weiterlesen]

Freitag, 22. Mai 2020: Minecraft RTX mit der MSI GeForce RTX 2060 Super Gaming X

Ab sofort können sich Besitzer der Windows-10-Edition von Minecraft auf die entsprechende Beta stürzen, die Microsoft zusammen mit dem Entwicklerstudio Mojang veröffentlicht hat. Besitzer einer GeForce-RTX-Grafikkarte können sich also an einem vollständigen Pathtracing der Klötzchenwelt erfreuen... [weiterlesen]

Freitag, 22. Mai 2020: Geheimtipp oder Trash? Das Killerhai-Action-RPG Maneater angespielt

Auch wenn Haie ihren Zenit in der heutige Popkultur bereits überschritten haben und die Veröffentlichungen der Klassiker "Der weiße Hai" oder "Deep Blue Sea" weit in der Vergangenheit zurückliegen, ganz verschwunden sind die "Killer-Haie" nie. Zwar verfolgen Filme wie Sharknado einen eher trashigen Ansatz, jedoch erfreuen sich Haie auch heute noch großer Beliebtheit. Dies hat sich wohl auch die US-amerikanische Spieleschmiede Tripwire Interactive gedacht und versucht, besagtem Thema in Form von Maneater wieder neues Leben einzuhauchen. Aus diesem Grund hat sich Hardwareluxx den Neoprenanzug geschnappt und sich in die wilden Gewässer der Golfküste der USA begeben, um dem Action-Rollenspiel in typischer HWL-Angespielt-Manier auf den Zahn zu fühlen... [weiterlesen]

Sonntag, 24. Mai 2020: RAM-FAQ: Was man über den Arbeitsspeicher wissen sollte

Egal ob Anwendungen oder zum Spielen: Genügend Arbeitsspeicher kann man im Computer nie haben. Was aber sind die wichtigsten Kennzahlen zum Speicher? Und auf was sollte man achten? In dieser FAQ dreht sich alles rund um das Thema Arbeitsspeicher und wir beantworten viele Fragen, die nicht nur für Anfänger, sondern auch für fortgeschrittene Anwender interessant sein dürften... [weiterlesen]

Montag, 25. Mai 2020: Honor 9X Pro im Test: Mittelklasse-Smartphone ohne Google Mobile Services

Das Honor 9X Pro soll als attraktives Mittelklasse-Smartphone punkten und viel für's Geld bieten. Allerdings gibt es ein Problem - die fehlenden Google Mobile Services. Im Test klären wir deshalb nicht nur, ob das Honor 9X Pro technisch überzeugt, sondern gehen auch auf die Software-Einschränkungen ein... [weiterlesen]

Dienstag, 26. Mai 2020: QNAP TS-251D im Test: Multimedia-NAS mit 10-GbE-Erweiterung

Die Firma QNAP bietet mit der TS-251D ein Multimedia-NAS an, welches über einen Intel-Celeron-Dual-Core-Prozessor und einen PCIe-Steckplatz zur Erweiterung der NAS-Funktionalitäten verfügt. Wie sich unser Testmuster mit der 10-GbE-Netzwerkkarte QNAP QXG-10G2T schlägt, wollen wir uns in diesem Test genauer anschauen... [weiterlesen]

Mittwoch, 27. Mai 2020: WD_Black P10 Game Drive im Test: Externe 5-TB-Festplatte für Gamer

Die Western Digital WD_Black P10 Game Drive in der 5-TB-Variante ist eine externe 2,5-Zoll-Festplatte im stoßgeschützten Gehäuse mit USB-Type-A Anschluss. Diese eignet sich nicht nur für den Betrieb am PC, sondern wird auch für PlayStation4 und Xbox vom Hersteller WD beworben. Ob sich diese als Game-Drive eignet und sie den WD_Black-Schriftzug zurecht trägt, erfahrt ihr in unserem Artikel... [weiterlesen]

Donnerstag, 28. Mai 2020: Jetzt mit GDDR6: Gigabyte GeForce GTX 1650 im Test

In einer Phase der weitestgehenden vollständigen Umstellung auf den GDDR6-Speicher switchen NVIDIA und einige Boardpartner auch die GeForce GTX 1650 auf den schnelleren Speicher. In diesem Jahr zog NVIDIA die mobilen Varianten der GeForce-Super-Karten nach. Wir haben uns nun die Gigabyte GeForce GTX 1650 D6 Windforce OC 4G einmal etwas genauer angeschaut, die einige von wenigen Modellen der GeForce GTX 1650 ist, die nun mit dem schnelleren Speicher angeboten wird... [weiterlesen]

Freitag, 29. Mai 2020: SilverStone Seta A1 im Test: Eleganz und Airflow

Elegantes Gehäusedesign und hoher Airflow sind nicht einfach zu kombinieren. SilverStone versucht es beim Seta A1 mit einem Mix aus einer massiven Aluminiumfront, unterschiedlichen Farbvarianten (darunter sogar Roségold auf Weiß) und zwei mächtigen 200-mm-Frontlüftern... [weiterlesen]