Seite 1: WD_Black P10 Game Drive im Test: Externe 5-TB-Festplatte für Gamer

Die Western Digital WD_Black P10 Game Drive in der 5-TB-Variante ist eine externe 2,5-Zoll-Festplatte im stoßgeschützten Gehäuse mit USB-Type-A Anschluss. Diese eignet sich nicht nur für den Betrieb am PC, sondern wird auch für PlayStation4 und Xbox vom Hersteller WD beworben. Ob sich diese als Game-Drive eignet und sie den WD_Black-Schriftzug zurecht trägt, erfahrt ihr in unserem Artikel.

Nachdem wir bereits die externe SSD WD_Black P50, 2 TB, von Western Digital im Test hatten, kommt heute das mechanische 2,5-Zoll-Flaggschiff der WD_Black unter die Lupe. Die Western Digital WD_Black P10 5 TB ist eine externe Festplatte im stoßgeschützten Gehäuse mit USB 3.2 Gen1-Anschluss, welcher das bei Western-Digital-übliche USB-Typ-A zu Micro-B-Kabel verwendet, das wir bereits aus den MyPassport Serien kennen. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt und im schwarzen Design der WD_Back-Serie gehalten. Neben der von uns getesteten Variante mit 5 TB, sind auch eine 2- und 4-TB-Variante verfügbar. Die WD_Black mit 2 TB verfügt über ein flacheres Gehäuse und ist um 90 g leichter. Für besonders erwähnenswert halten wir, dass WD nur einen Betriebstemperaturbereich von 5 - 35°C angibt. Gerade im Sommer kann es an oder um einen PC oder einer Konsole doch wärmer werden.



Die Bezeichnung WD_Black erinnert im ersten Moment an die WD-Black-Festplatten, welche die hochwertigsten Konsumenten Festplatten im Sortiment von WD darstellen. Die WD_Black-Serie unterscheidet sich aber von diesen Festplatten, da die Gamer klar im Fokus stehen. Aufgrund der Bauart, kommt in der P10 Game Drive eine Festplatte mit Shingled Magnetic Recording zum Einsatz. Diese hat nun mal ihre Einschränkungen beim Schreiben, was wir zeitnah in einem umfanfreichen Bericht beleuchten werden. Auf das Lesen, wenn z.B. die Konsolenspiele bereits auf der Festplatte installiert wurden, hat SMR keine negativen Auswirkungen und verhält sich wie jede Festplatte mit konventioneller Aufnahmemethode.