KW19 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur die Vorstellung der neuen Comet-Lake-S-Prozessoren ausführlich begleitet oder den mobilen Intel Core i7-10875H getestet, sondern pünktlich zum NDA-Fall auch die neuen Ryzen-3-Modelle von AMD, namentlich den Ryzen 3 3300X und Ryzen 3 3100 auf den Prüfstand gestellt. Unsere kritischen Blicke prüften außerdem die integrierte Grafikeinheit des Ryzen 9 4900HS auf Spieletauglichkeit und den Ryzen 5 3500X, die Corsair iCUE H115i RGB PRO XT sowie das Honor MagicBook 14.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 30. April 2020: Intel Comet Lake-S: Die wichtigsten Z490-Mainboards in der Übersicht

Mit der zehnten Core-Generation auf Basis von Comet Lake-S erhöht Intel abermals die maximale Kernanzahl und schickt die neue Plattform gegen AMDs AM4-Plattform ins Rennen. Hierfür setzt Intel zunächst ausschließlich auf den "neuen" Z490-Chipsatz, der die Grundlage für viele neue Mainboards von MSI, Gigabyte, ASUS, ASRock usw. bilden wird. Als Übersicht für alle neuen Mainboard-Modelle haben wir diese News ins Leben gerufen... [weiterlesen]

Freitag, 01. Mai 2020: Intel Core i7-10875H im Vergleichstest: Die Performance-Krone ist teilweise weg

Seit Anfang April hat Intel auch auf dem Notebook-Segment wieder mit einem starken Gegenspieler zu kämpfen und war daher gezwungen, fast zeitgleich auf AMDs neue Renoir-Prozessoren zu reagieren. Getan hat man dies mit den Comet-Lake-H-Prozessoren der zehnten Core-Generation, die bis zu acht Kerne mit einem Takt von bis zu 5,3 GHz bieten und damit mit aller Gewalt versuchen, den Thron zu sichern. Nachdem wir uns bereits den Konkurrenten in Form des AMD Ryzen 9 4900HS näher angeschaut haben, ist nun der Intel Core i7-10875H an der Reihe für einen separaten Test... [weiterlesen]

Sonntag, 03. Mai 2020: Die integrierte Vega-Grafik des AMD Ryzen 9 4900HS im Spieletest

Mit seinem neuen Ryzen 9 4900HS hat AMD bereits eindrucksvoll bewiesen, dass man vor allem bei der Multicore- und Render-Leistung auch im mobilen Sektor der Konkurrenz das Leben schwer machen kann. Doch auch die eigentliche Domäne der letzten Jahre will man im Generationsvergleich gehörig verbessert haben. Im Bereich der integrierten Grafiklösung verspricht die Chipschmiede einen Leistungssprung von bis zu 30 %. Ob man mit der Vega 8 im Ryzen 9 4900HS tatsächlich gut spielen kann, das wollen wir nun in diesem Hardwareluxx-Artikel überprüfen... [weiterlesen]

Montag, 04. Mai 2020: AMD Ryzen 5 3500X im Test: Sonderfall für Asien

Bevor Ende Mai die ersten Ryzen-3-Ableger der dritten Generation in den Handel kommen und das Produktportfolio von AMD damit weiter nach unten hin abgerundet wird, wollen wir noch einen echten Exoten unter die Lupe nehmen, der derzeit nicht in Deutschland erhältlich ist und den es hierzulande vermutlich auch nicht geben wird. Die Rede ist vom AMD Ryzen 5 3500X, der bisher nur in Asien erhältlich ist. Wie sich der Sechskerner ohne SMT-Unterstützung und vollem L3-Cache in der Praxis schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Dienstag, 05. Mai 2020: Corsair iCUE H115i RGB PRO XT im Test: Leistungsstark und leise?

Besonders leistungsstark und trotzdem auch leise - das soll Corsairs iCUE H115i RGB PRO XT sein. Wir klären, ob die 280-mm-AiO-Kühlung dieses Versprechen wirklich einhalten und die Konkurrenz in die Schranken verweisen kann... [weiterlesen]

Donnerstag, 07. Mai 2020: PCIe 4.0 nur über den Ryzen-Prozessor: Alle Details zum B550-Chipsatz

Zusammen mit den kleinen Quad-Core-Ryzen-Prozessoren stellt AMD auch den Mittelklasse-Chipsatz B550 vor. Auf diesen warten wir nun schon einige Zeit, denn Gerüchte und Meldungen dazu gibt es schon seit der Vorstellung der aktuellen Ryzen-Prozessoren. Warum es so lange gedauert hat eine günstigere Alternative zum X570 zu haben, dazu macht AMD keinerlei Angaben. Es wird auch noch etwas dauern, bis die entsprechenden Mainboards verfügbar sind. Heute stellt AMD den Chipsatz vor, verfügbar sein werden die Boards aber erst ab dem 16. Juni sein... [weiterlesen]

Donnerstag, 07. Mai 2020: AMD Ryzen 3 3300X und Ryzen 3 3100 im Test: Kleine Ryzen für Gamer ganz groß

Mit dem AMD Ryzen 3 3300X und dem Ryzen 3 3100 skaliert AMD seine aktuellen Ryzen-3000-Prozessoren weiter nach unten und drückt die Einstiegskosten seiner CPUs auf knapp 130 bis 110 Euro. Mit vier Kernen und SMT sowie weiterhin hohen Taktraten und allen Vorzügen der Zen-2-Architektur könnten sich die beiden zu neuen Preis-Leistungskrachern entwickeln. Ob sie das schaffen, erfährt man in unserem heutigen Vergleichs-Test pünktlich zum NDA-Fall... [weiterlesen]

Freitag, 08. Mai 2020: Honor MagicBook 14 im Test: Gute Mittelklasse zum günstigen Preis

Das MagicBook 14 ist das erste Notebook von Honor und soll wie die Smartphones des Herstellers mit einem vergleichsweise günstigen Preis auf die Mittelklasse abzielen. Für rund 600 Euro gibt es ein mattes 14-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung, einen AMD Ryzen 5 3500U mit integrierter Vega-8-Grafikeinheit, 8 GB an Arbeitsspeicher und eine 256 GB fassende SSD sowie viele weitere, kleinere Details wie eine LED-Hintergrundbeleuchtung, ein Fingerabdruck-Sensor oder eine Top-Up-Webcam, die direkt in der Tastatur versenkt werden kann. Wie sich das Gerät im Praxiseinsatz schlägt, klären wir in diesem Hardwareluxx-Artikel... [weiterlesen]