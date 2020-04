KW16 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während der letzten Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur das ASUS ROG Zephyrus G14 mit AMD Ryzen 9 4900HS ausführlich auf den Prüfstand gestellt, sondern auch das Gigabyte AORUS 15G XB mit Intel Core i7-10875H getestet. Das neue Need for Speed Heat haben wir ebenso angespielt, wie die Crucial Ballistix mit 32 GB und DDR4-3600 getestet, oder den Tesoro Alphaeon S1 und das SilentiumPC Astrum AT6V Evo TG ARGB auf Praxistauglichkeit hin überprüft. Ansonsten prüften unsere kritischen Blicke den AOC Agon AG353UCG, Minecraft mit RTX-Effekten und das HyperX Cloud Flight S.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 10. April 2020: Kompakt und schnell: ASUS ROG Zephyrus G14 mit AMD Ryzen 9 4900HS im Test

Das ASUS ROG Zephyrus G14 ist nicht nur eines der ersten Gaming-Notebooks, das auf den neuen AMD Ryzen 9 4900HS zurückgreift, sondern bietet obendrein zahlreiche weitere Besonderheiten, wie beispielsweise eine zusätzliche GeForce-Grafikkarte des eigentlichen AMD-Konkurrenten NVIDIA, eine für den Gaming-Markt eher untypische Bildschirm-Diagonale und ein kompaktes und vor allem schlichtes Gehäuse ohne viel Schnickschnack. Wie sich das rund 2.300 Euro Flaggschiff der Zephyrus-G14-Familie in der Praxis schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Samstag, 11. April 2020: Lachgaseinspritzung und qualmende Reifen: Need for Speed Heat angespielt

Mit Need for Speed Heat veröffentlicht der Publisher Electronic Arts den 25ten Teil der Autorennspiel-Serie. Seit dem ersten Teil der Serie "The Need for Speed" aus dem Jahre 1994 hat sich in gut 25 Jahren allerdings einiges geändert. Die Erwartungen waren groß, nicht zuletzt wurde die neueste Ausgabe des Franchises als inoffizieller Nachfolger von "NFS Underground 2" gehandelt. Aus diesem Grund hat sich Hardwareluxx hinter das Steuer gesetzt und die offene Welt von Palm City in diesem Angespielt näher unter die Lupe genommen... [weiterlesen]

Sonntag, 12. April 2020: Crucial Ballistix 32 GB DDR4-3600 im Test

Zwar hätten wir gern das Crucial-Ballistix-Kit mit im letzten Roundup verarbeitet, aber es sollte nicht sein. Darum wollen wir dies heute nachholen. Crucial ist eine Marke von Micron und Letzterer ist definitiv kein Unbekannter in der RAM-Branche, sondern gehört mit zu den größten DRAM-Herstellern. Wir haben uns von Crucial das Ballistix-Speicherkit in Rot mit 32-GB-Gesamtkapazität und effektiv 3.600 MHz näher angeschaut und natürlich getestet... [weiterlesen]

Montag, 13. April 2020: Nicht nur für Gamer: Der Tesoro Alphaeon S1 ausprobiert

Was in der 1990er Jahren noch belächelt und als Kinderkram abgestempelt wurde, hat sich mittlerweile zu einem riesigen Markt entwickelt. Allein im ersten Halbjahr 2019 wurden in der Gaming-Branche 2,8 Milliarden Euro umgesetzt. Aus diesem Grund bieten immer mehr Hersteller Gaming-Produkte an. Neben Tastaturen oder Mäusen, die speziell für Gamer entwickelt wurden, existieren noch zahlreiche weitere Produkte auf dem Gaming-Markt. Außer den erwähnten Eingabegeräten gibt es allerdings noch einen weiteren wichtigen Faktor, der nicht nur für Spieler unabdingbar ist: Der ideale Sitzplatz... [weiterlesen]

Dienstag, 14. April 2020: In der Redaktion eingetroffen: Das AORUS 15G mit Comet Lake und RTX Super

Heute dürfen die ersten Leistungswerte zu den neuen mobilen Super-Grafikkarten veröffentlicht werden, die NVIDIA erst zu Beginn des Monats offiziell ins Rennen geschickt hatte. Das Gigabyte AORUS 15G ist das erste Modell mit GeForce RTX Super und Comet-Lake-H-CPU, welches die Hardwareluxx-Redaktion erreicht hat. Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um einfache Modellpflege, bei der der Hersteller lediglich die Hardware auf den neusten Stand gebracht hat. Im Gegenteil: Der Gaming-Bolide ist eine komplette Neuentwicklung, die es richtig in sich hat. Bevor wir in Kürze unseren gewohnt umfangreichen Testbericht veröffentlichen werden, wollen wir pünktlich zum NDA-Fall das Notebook einmal ausführlich vorstellen und die ersten Vergleichs-Benchmarks liefern... [weiterlesen]

Mittwoch, 15. April 2020: SilentiumPC Astrum AT6V Evo TG ARGB im Test: Gehäuse mit Sternenhimmel

Ein großer Teil der aktuellen PC-Gehäuse macht mit einer RGB-Beleuchtung auf sich aufmerksam - doch wie kann man dafür sorgen, dass das eigene Gehäuse noch aus der Masse der RGB-Modelle heraussticht? SilentiumPC beantwortet diese Frage beim Astrum AT6V Evo TG ARGB mit einem glänzenden Sternenhimmel an der Front... [weiterlesen]

Donnerstag, 16. April 2020: AOC Agon AG353UCG im Test: Schnelles, helles aber lautes HDR-Display

Große, schnelle und teure Gaming-Monitore hatten wir in den letzten Wochen und Monaten häufig in der Redaktion. Ein Leuchtturmprodukt wie der AOC Agon AG353UCG ist aber dennoch nur selten dabei. Auf 35 Zoll wird die WQHD-Auflösung mit maximal 200 Hz, DisplayHDR 1000 und 512 Dimming-Zonen kombiniert. Unser Test zeigt, wie faszinierend diese Mischung ist, aber auch, dass es nicht ohne gewisse Einschränkungen geht... [weiterlesen]

Donnerstag, 16. April 2020: Minecraft RTX im Technik-Check: Pathtracing und PBR-Texturen

Vor zwei Tagen stellte NVIDIA zusammen mit Microsoft die RTX-Version bzw. die dazugehörige Beta vor. In den vergangenen Tagen konnten wir etwas Zeit in der Beta verbringen und haben uns die Technik dahinter angeschaut. Den Fokus legen wir also auf die neuen Effekten, deren Auswirkungen und die Leistung, denn natürlich haben wir auch ein paar Benchmarks angefertigt... [weiterlesen]

Freitag, 17. April 2020: HyperX Cloud Flight S im Test - Wirelessheadset mit QI-Ladefunktion

Kabellose Mäuse und Tastaturen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und auch Wireless-Headsets werden immer gefragter. Mit dem Cloud Flight S hat HyperX das ältere Modell neu aufgelegt und ein paar neue Features spendiert. In unserem Test klären wir, wie sich das beliebte Headset im Gaming-Alltag schlägt... [weiterlesen]



Samstag, 18. April 2020: Gigabyte AORUS 15G: Mit Core i7-10875H und GTX 2070 Super Max-Q weit nach vorne

Das Gigabyte AORUS 15G ist nicht nur eines der ersten Gaming-Notebooks, das auf die neuen Comet-Lake-H-Prozessoren und auf die ebenfalls noch taufrischen Super-Grafikkarten von NVIDIA setzt, sondern kann auch mit einer langen Featureliste punkten. Dazu zählen neben potenter Hardware eine mechanische Tastatur samt RGB-Einzeltasten-Beleuchtung, ein schnelles IPS-Display mit stolzen 240 Hz und ein stabiles, CNC-gefrästes Aluminiumgehäuse mit kompakter Bauweise. Wie sich der 15-Zöller mit Intel Core i7-10875H und NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q im Spiele-Alltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]