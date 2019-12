KW52 / 2019: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während der letzten Woche des Jahres ging auf Hardwareluxx.de der eine oder andere Artikel online. Wir haben uns nicht nur das Sharkoon RGB Flow näher angesehen, sondern auch die beyerdynamic amiron wireless copper, den Netgear Nighthawk AX12 und das ASRock TRX40 Taichi sowie das MSI Prestige 15 auf den Prüfstand gestellt.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 19. Dezember 2019: beyerdynamic amiron wireless copper im Test: Luxus-Kopfhörer mit phänomenalem Klang

Darf's ein bisschen teurer sein? Der beyerdynamic amiron wireless copper ist mit einem Preis von 800 Euro einer der teuersten Kopfhörer, den wir bislang auf den Prüfstand stellen konnten. Ob er zu diesem Preis einfach nur verdammt schick aussieht, oder auch mit einem erstklassigen Klang verwöhnen kann, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Freitag, 20. Dezember 2019: Sharkoon RGB Flow im Test: Farbfluss am Einsteigergehäuse

Günstig und trotzdem mit auffälligem Leuchtstreifen - das beschreibt das RGB Flow von Sharkoon. Im Test klären wir, wie effektvoll die adressierbare RGB-Beleuchtung ist und ob der Midi-Tower insgesamt überzeugen kann... [weiterlesen]

Sonntag, 22. Dezember 2019: Netgear Nighthawk AX12 mit Wi-Fi 6 und Multistream im Test

Die Hersteller aktueller WLAN-Router und Repeater überbieten sich aktuell mit Übertragungsraten und Multistream-Angaben. In diese Serie reiht sich auch Netgear immer wieder gerne ein. Mit dem Nighthawk AX12/12-Stream AX6000 schauen wir uns ein solches Modell an, das wie ein Rochen in den elektromagnetischen Wellen zu schwimmen scheint. Im Inneren steckt 802.11ax-Dualband-WLAN (Wi-Fi 6) und ein 12facher Multistream für höchste Datenübertragungen. Gleichzeitig soll eine große Fläche mit WLAN versorgt werden. Auch an anderer Stelle bietet der AX12 noch ein paar Besonderheiten, denen wir uns im Rahmen des Tests widmen wollen... [weiterlesen]

Dienstag, 24. Dezember 2019: ASRock TRX40 Taichi im Test - Für Overclocker eine gute Wahl

Wir nehmen nun etwas Abstand von den Creator-Mainboards und richten unseren Blick auf das ASRock TRX40 Taichi für Enthusiasten, das einerseits eine kräftige CPU-Spannungsversorgung als auch eine ansprechende Ausstattung bieten soll. Wir haben das ASRock TRX40 Taichi im Detail betrachtet und es gegen das ASUS ROG Zenith II Extreme und MSI Creator TRX40 antreten lassen... [weiterlesen]

Donnerstag, 26. Dezember 2019: MSI Prestige 15 im Test: Mit Comet Lake U und Max-Q zum Kreativ-Liebling

Das MSI Prestige 15 kombiniert einen Ultrabook-Prozessor der Comet-Lake-Generation mit einer Turing-Grafikkarte der Max-Q-Reihe und macht so Jagd auf die anspruchsvollen Content-Ersteller, die auch von unterwegs aus auf eine hohe Rechenleistung zugreifen wollen. Dazu kommen eine schnelle NVMe-SSD, massig Arbeitsspeicher und ein hochauflösendes IPS-Panel mit besonders schmalen Bildschirmrändern sowie natürlich ein schickes und edles Metallgehäuse. Wie sich das MSI Prestige 15 A10SC in der Vollausstattung schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]