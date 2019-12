KW51 / 2019: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur das wavemaster Base oder das Chieftec Polaris 750W getestet, sondern auch unsere Kaufberatung zu aktuellen AMD- und Intel-Prozessoren veröffentlicht. Weiterhin standen das MSI Prestige P100, die 1More Quad-Driver E1010, die Enermax Liqmax III ARGB 360 und die Liqmax III RGB 240 von Enermax auf dem Prüfstand. Ansonsten haben wir noch das MSI Creator TRX40 und die beyerdynamic amiron wireless copper sowie das Sharkoon RGB Flow getestet.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 13. Dezember 2019: 2.0-Soundsystem ab 70 Euro: Das wavemaster Base im Videotest

Sound-Equipment kann schnell sehr teuer werden. Aber nicht immer muss der Anspruch sein, einen möglichst perfekten Sound in die eigenen vier Wände zu holen. Wer auf der Suche nach einer optisch ansprechenden und adäquat klingen Lösungen für den Schreibtisch ist, oder eine Möglichkeit sucht, Wohnzimmer oder Küche mit Hintergrundmusik zu beschallen, für den hat wavemaster die Base im Programm...

Freitag, 13. Dezember 2019: Prozessor-Kaufberatung: Diese Intel- und AMD-CPUs sind empfehlenswert

Das Jahr 2019 ist bei den Prozessoren ein spannendes gewesen. AMD hat mit der Zen-2-Architektur zu Intel aufgeschlossen und legt bei der Anzahl der Kerne noch einmal eine Schippe drauf. Inzwischen können auf der aktuellen Desktop-Plattform von AMD bis zu 16 Kerne angeboten werden. Intel punktet weiterhin über den Takt der einzelnen Kerne und hat in den meisten Spielen die Nase vorne. Wir geben euch die aktuellen Prozessor-Empfehlungen...

Sonntag, 15. Dezember 2019: Chieftec Polaris 750W im Test: solides Allround-Netzteil mit guter Technik

Chieftec hat mit der Polaris-Serie eine neue Reihe von Mittelklasse-Netzteilen im Programm, welche ein gutes Gesamtpaket aus Qualität, Ausstattung und Leistung bieten sollen. Die Polaris arbeiten mit 80-PLUS-Gold-Effizienz und bieten ein voll-modulares Kabelmanagement. Mit japanischen Kondensatoren und allen gängigen Schutzschaltungen an Bord sollte es auch im Bereich der Qualität punkten können. Wir haben uns daher mit dem Polaris 750W das Top-Modell dieser Reihe einmal näher angeschaut...

Montag, 16. Dezember 2019: MSI Prestige P100 9SF im Test: Ein Schönling mit viel Power für Kreative

Bei MSI rücken zunehmend die kreativen Köpfe der Film- und Foto-Industrie aber auch der Werbeagenturen in den Fokus. Während man sich bislang überwiegend auf die Gamer als Zielgruppe stürzte, versucht man mit seinen Prestige-Geräten das professionelle Umfeld mit leistungsstarken und vor allem edlen Produkten anzusprechen. Ein solches Gerät ist unser heutiger Testkandidat, das MSI Prestige P100 9SF – ein kompakter High-End-Rechner für rund 3.900 Euro. Wie sich der in der Praxis schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten...

Dienstag, 17. Dezember 2019: 1More Quad-Driver E1010 im Test: Ausgewogener Klang der Spaß macht

Mit den 1More Quad-Driver E1010 haben wir echte High-End-In-Ears im Test, die auf kleinstem Raum nicht nur einen 4-Wege-Aufbau bieten, sondern auch noch mit einer schicken und hochwertigen Verarbeitung aufwarten können. Wie sich diese Materialschlacht am Ende auf den Klang auswirkt, klären wir in unserem Test...

Dienstag, 17. Dezember 2019: Enermax Liqmax III ARGB 360 und Liqmax III RGB 240 im Doppeltest

Die neue Liqmax III-Serie von Enermax gibt es auch mit Beleuchtung - und zwar sowohl als Liqmax III RGB als auch als Liqmax III ARGB. Das nehmen wir zum Anlass, um sowohl ein RGB- als auch ein ARGB-Modell zu testen. Im Doppeltest zeigen Liqmax III RGB 240 und Liqmax III ARGB 360, was sie neben der Beleuchtung noch bieten können...

Mittwoch, 18. Dezember 2019: MSI Creator TRX40 im Test - Bis auf Thunderbolt luxuriös unterwegs

Erst vor wenigen Tagen hatten wir das MSI Creator X299 für Intels HEDT-Prozessoren im Test, heute folgt die TRX40-Variante für die dritte Threadripper-Generation, die mit bis zu 32 Kernen und 64 Threads wesentlich interessanter ist und die Content-Creation-Arbeit wesentlich beschleunigen kann. Hinzu kommt die offizielle Unterstützung für PCI-Express 4.0 mit einer deutlich höheren Lane-Anzahl...

Donnerstag, 19. Dezember 2019: beyerdynamic amiron wireless copper im Test: Luxus-Kopfhörer mit phänomenalem Klang

Darf's ein bisschen teurer sein? Der beyerdynamic amiron wireless copper ist mit einem Preis von 800 Euro einer der teuersten Kopfhörer, den wir bislang auf den Prüfstand stellen konnten. Ob er zu diesem Preis einfach nur verdammt schick aussieht, oder auch mit einem erstklassigen Klang verwöhnen kann, klären wir in unserem Test...

Freitag, 20. Dezember 2019: Sharkoon RGB Flow im Test: Farbfluss am Einsteigergehäuse

Günstig und trotzdem mit auffälligem Leuchtstreifen - das beschreibt das RGB Flow von Sharkoon. Im Test klären wir, wie effektvoll die adressierbare RGB-Beleuchtung ist und ob der Midi-Tower insgesamt überzeugen kann...