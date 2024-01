Werbung

Manchmal kommt es eben doch auf die Größe an: Mit der Portable SSD T5 EVO bietet Samsung beeindruckende 8 TB in einem handlichen Format für unterwegs und die Hosentasche. Dabei geht der Speicherspezialist den sicherlich nicht unumstrittenen Weg und setzt trotz der EVO-Einordnung auf QLC-Speicher sowie die Geschwindigkeit des mSATA-Interfaces. Ob die T5 EVO dennoch ein gutes Gesamtpaket bietet oder schlicht Masse statt Klasse bietet, klären wir mit unserem Test.

Unser Testsample der Portable SSD T5 EVO, wie der vollständige Name lautet, tritt mit einer Kapazität von bis zu 8 TB die direkte Nachfolge der T5 ohne Namenszusatz an, die bereits seit 2017 verfügbar ist und grundsätzlich auf der internen Samsung SSD 850 EVO basierte. Das bedeutet zwar auch für die T5 EVO, dass grundsätzlich das identische mSATA-Interface hinter der ASMedia ASM235CM USB-Brücke werkelt, doch anders als vielleicht zunächst angenommen, befindet sich dahinter nicht die Technik der Samsung SSD 870 EVO, sondern viel eher der 870 QVO. Denn tatsächlich setzt Samsung den neusten 176-Layer V-NAND in siebter Generation als QLC-NAND ein - etwa im Gegensatz zum neuen externen HighEnd-Modell der Samsung Portable SSD T9.

Passend zur angestrebten Leistungseinordnung setzt die Samsung Portable SSD T5 EVO auch nur auf USB 3.2 Gen 1 über USB-C (Kabel im Lieferumfang enthalten), das mit 5 GBit/s keinerlei Flaschenhals darstellen sollte. Die SSD selbst ist mit 95 x 17 x 40 mm vergleichsweise groß für eine externe SSD dieser Art, zumindest innerhalb des herstellereigenen Portfolios ist die SSD damit nicht nur in Bezug auf die Kapazität das größte Modell - mit 102 g allerdings auch nicht die schwerste. Anders als bei der T9 vergibt Samsung bei der T5 EVO nur drei Jahre Garantie - schade.