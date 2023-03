Werbung

Obwohl das MSI Titan GT77 HX 13V auf dem Vorgänger aufbaut und damit auf den ersten Blick nur wenige Neuerungen mit sich bringt, hat es der Gaming-Bolide richtig in sich. So verfügt er mit einem Intel Core i9-13980HX, einer NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop und 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher und einem schnellen SSD-RAID mit üppigen 4 TB Speicherplatz über die schnellsten Komponenten. Gleichzeitig trägt er auch bei der restlichen Ausstattung mit einem hochauflösenden Mini-LED-Bildschirm, mechanischen Cherry-Switches, einer RGB-Beleuchtung, Killer-Netzwerkchips, 99-Wh-Akku und vielen modernen Anschlüssen dick auf. Wir haben das fast 6.500 Euro teure Schlachtschiff ausführlich auf den Prüfstand gestellt.

MSI bewirbt sein neues Gaming-Flaggschiff unter dem Motto "Total Dominance". Zumindest auf dem Papier erscheint dies nicht übertrieben, denn das MSI Titan GT77 HX 13V setzt mitunter auf die schnellsten Komponenten, die derzeit für den Notebook-Markt zur Verfügung stehen. So kommt ein 24 Kerne starker Intel Core i9-13980HX zum Einsatz, der sich mit einem Takt von bis zu 5,6 GHz ans Werk machen darf und aufgrund seiner Konfiguration den Desktop-Chips leistungsmäßig in nichts nachsteht. Dazu gibt es je nach Geldbeutel wahlweise eine NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop oder gar eine GeForce RTX 4090 Laptop, mit welchen NVIDIA zu Beginn des Jahres die Messlatte in Sachen Performance und Effizienz, aber auch in Sachen Feature-Set weiter nach oben gesetzt hatte. Beide Komponenten befeuert MSI mit den jeweils höchsten TDP- und TGP-Werten, die Kühlung ist für über 250 W ausgelegt. Selbst 4K-Gaming wird damit zum Kinderspiel, wie unsere ersten Tests dazu eindrucksvoll bewiesen.

Dazu gibt es bis zu 128 GB DDR5-Arbeitsspeicher, wobei insgesamt vier SO-DIMM-Slots bereitstehen und Platz für bis zu drei M.2-SSDs, wovon eine sogar per PCI-Express 5.0 besonders schnell angebunden werden kann. Das Display ist zumindest in der deutschen Version ein hochauflösendes UHD-Panel mit Mini-LED-Technik, hoher Farbraumabdeckung und recht schnellen 144 Hz. Moderne Anschlüsse wie Thunderbolt 4, 2,5-GBit/s-Ethernet oder WiFi 6E mit DoubleShot Pro fehlen ebenso wenig wie kräftige Lautsprecher mit Dynaudio und Nahimic 3 Enhancer, aber auch eine mechanische Tastatur mit Cherry-MX-Schaltern sowie eine leistungsstarke Kühlung in einem für diese Leistungsklasse doch recht kompakten Gehäuse. Trotz der dicken Ausstattung bleibt das Gehäuse für ein Desktop-Replacement sehr kompakt. So kommt der 17-Zöller auf eine Bauhöhe von nur etwa 23 mm.

Es ist ein voll ausgestattetes Gaming-Notebook, das jedoch seinen Preis hat: Selbst für die günstigeren Ableger müssen deutlich über 5.000 Euro auf den Ladentisch gelegt werden. In der Spitze werden sogar 6.500 Euro dafür aufgerufen. Preise, an die wir uns in Zeiten von HX-CPUs, GeForce RTX 40 und natürlich der Inflation gewöhnen werden müssen.

Für unseren Test versorgte uns MSI mit seinem Spitzenmodell und damit mit dem Titan GT77 HX 13VI-044. Dieses verfügt über das oben genannte Mini-LED-Display mit UHD-Auflösung und wird von einem Intel Core i9-13980HX sowie einer NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop befeuert. Dazu gibt es üppige 64 GB DDR5-RAM und ein schnelles SSD-RAID mit insgesamt 4 TB Speicherplatz. Knapp 6.500 Euro werden dafür aufgerufen.

Ob sich das rentiert, wie sich das neue Gaming-Schlachtschiff von MSI im Arbeits- und Spielealltag schlägt und was es in Sachen Lautstärke- und Temperatur-Verhalten leistet, das klären wir in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten.