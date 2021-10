Seite 1: ASUS TUF VG28UQL1A im Test: Eingangsstarkes Gaming-Display

Der ASUS TUF VG28UQL1A bietet neben der UHD-Auflösung, einer Wiederholfrequenz von 144 Hz und zahlreichen Gaming-Features ein besonders umfangreiches Anschluss-Portfolio samt HDMI 2.1. Ob es lohnenswert ist, den 28-Zöller mit zahlreichen Geräten zu verbinden, klären wir in unserem gewohnt umfangreichen Test.

Das ROG-Label ist aus dem Bereich der Gaming-Monitore nicht mehr wegzudenken. ASUS zweiter Gaming-Brand TUF ist hingegen noch nicht so verbreitet auf den Schreibtischen. Der neue ASUS TUF VG28UQL1A strengt sich nun an, als hochauflösender Gaming-Allrounder zu punkten. Im Fokus stehen nicht nur PC-Spieler, sondern auch Besitzer der aktuellen Next-Gen-Konsolen. Dank der UHD-Auflösung von 3.840 x 2.160 Bildpunkten und HDMI-2.1-Support können 120 Hz nativ in der vollen Auflösung angesprochen werden, ohne dass eine Art der Komprimierung wie Chroma Subsampling genutzt werden muss.

Auch darüber hinaus kann der ASUS TUF VG28UQL1A mit einer umfangreichen Ausstattung aufwarten. Das verbaute IPS-Panel ist mit einer Reaktionszeit von 1 ms angegeben und kann maximal mit 144 Hz arbeiten. Die integrierte ELMB-Technik soll Tearing und Ghosting verhindern - wie sich das auf die Bildqualität auswirkt, werden wir uns genauer ansehen. Alternativ kann Tearing auch durch FreeSync Premium oder die G-Sync-Kompatibilität vermieden werden.

HDR steht ebenfalls auf ASUS' Agenda, allerdings setzen die Taiwaner lediglich auf den kleinsten Standard in Form von DisplayHDR 400. Es muss also eine Peak-Helligkeit von 400 cd/m² geboten werden (alle Details erläutern wir in unserer Display-FAQ). Das Local Dimming fällt mit 8 Zonen zu grob aus, um einen wirklichen Effekt zu haben. Der DCI-P3-Farbraum soll zu 90 % abgedeckt werden.

Der ASUS TUF VG28UQL1A ist zu einem Preis von knapp 900 Euro im Preisvergleich gelistet - bislang allerdings lediglich bei einem einzigen Shop. Mit der größeren Markteinführung sollte hier noch etwas Bewegung ins Preisgefüge kommen.

Spezifikationen des ASUS TUF Gaming VG28UQl1A in der Übersicht Straßenpreis: ca. 900 Euro Garantie: 36 Monate Homepage: www.asus.com Diagonale: 28 Zoll Krümmung x Gehäusefarbe: Schwarz Format: 16:9 Panel: IPS-Panel Look up Table: 10 bit (8 bit + FRC) Glare-Optik: nein Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel Kontrastwert: 1.000:1 Helligkeit: max. 300 cd/m² Reaktionszeit: 1 ms Wiederholfrequenz: 144 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort

4x HDMI

3x USB 3.0 (1up, 2 down) HDCP: ja Gewicht: 6,89 kg Abmessungen (B x H x T): 639,5 x 539,8 x 213,8 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 120 mm

Neigung: -5° - 20°

Drehen: -15° - +15°

Kensington-Lock: nein Wandmontage: 100 x 100 mm integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: extern Sonstiges: G-Sync compatible, FreeSync Premium, DisplayHDR 400, ELMB Sync

