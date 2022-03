Seite 1: Oberklasse mit Einschränkungen: Gigabyte B660 AORUS Master DDR4 im Test

Mit dem Gigabyte Z690 AORUS Master (Hardwareluxx-Test) haben wir unsere LGA1700-Mainboardtest-Reise begonnen, das für aktuell rund 440 Euro erhältlich ist. Nachdem Intel nun auch die kleineren Chipsätze freigegeben hat, wurden wir von Gigabyte mit dem B660 AORUS Master DDR4 versorgt, das wir in den Parcours geschickt haben. Ist es eine Empfehlung wert?

Genau wie das Z690-Modell möchte Gigabyte auch das B660 AORUS Master in der Oberklasse angesiedelt sehen, wenn man von der fehlenden CPU-Overclocking-Unterstützung absieht. Denn unter der Haube steckt Intels B660-Chipsatz, der offiziell lediglich die Übertaktung des Arbeitsspeichers erlaubt. In diesem Test werden wir nicht nur festhalten, welche technischen Eigenschaften Gigabyte vorgesehen hat, sondern ob es sich trotz kleinerem Chipsatz in der Tat um ein Oberklasse-Mainboard handelt.

Neben dem uns vorliegenden B660 AORUS Master DDR4 gibt es auch ein Pendant mit vier DDR5-Speichersteckplätzen, dessen Ausstattungsmarkmale davon abgesehen allerdings mit denen des DDR4-Modells übereinstimmen.

Das B660 AORUS Master DDR4 kommt auf die ATX-Abmessungen. Dabei ist die Farbe Schwarz generell auf der dominierenden Seite, doch einige Kühler sind dagegen in Grau gehalten.

Die technischen Eigenschaften

Das Gigabyte B660 AORUS Master DDR4 wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des Gigabyte B660 AORUS Master DDR4 in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung Gigabyte

B660 AORUS Master DDR4 Mainboard-Format ATX CPU-Sockel LGA1700 (Core i5/7/9-12000) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

1x 8-Pin EPS12V

1x 4-Pin +12V Phasen/MOSFETs 18 Phasen (16+1+1)

16x OnSemi NCP302155 (VCore, 55A)

1x OnSemi NCP302155 (GT, 90A)

2x OnSemi NTMFS4C06N (AUX, 69A)

1x OnSemi NTMFS4C10N (AUX, 46A)

Preis

ab 250 Euro

Webseite Gigabyte B660 AORUS Master DDR4

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung Intel B660 Chipsatz, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR4 (Dual-Channel), max. 5.333 MHz Speicherausbau max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs) SLI / CrossFire 2-Way-CrossFireX Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 4.0 x16 (x16) über CPU

1x PCIe 3.0 x16 (x4) über Intel B660

1x PCIe 3.0 x16 (x1) über Intel B660 SATA(e)-, SAS- und

M.2/U.2-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über Intel B660

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel B660

1x M.2 M-Key mit PCIe 3.0 x4 über Intel B660

USB Chipsatz: 1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern), 2x USB 3.2 Gen2 (1x extern, 1x intern), 4x USB 2.0 (4x intern)

2x Realtek RTS5411: 6x USB 3.2 Gen1 (4x extern, 2x intern)

Genesyslogix GL850G: 4x USB 2.0 (4x extern) Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1 Output

1x DisplayPort 1.2 Output WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6 AX201, Dual-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.2 Thunderbolt - LAN 1x Intel I225-V 2,5-GBit/s-LAN

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC1220 Codec

5x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung RGB-LEDs: I/O-Cover, rechte Unterseite

2x 4-Pin RGB-Header

2x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin CPU-OPT-Header

1x 4-Pin AIO-Pump-Header

4x 4-Pin Chassis-FAN-Header

2x 4-Pin Chassis-FAN/WaKü-Header

Onboard-Komfort Status-LEDs, Reset-Button, Flash-BIOS-Button (onboard) Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Mainboard-Handbuch

zwei SATA-Kabel

2T2R-WLAN-Antenne

drei M.2-Schrauben

Noise-Detection-Kabel

G-Connector

AORUS-Gehäusesticker

Abseits der Platine legt Gigabyte ein kleines Handbuch, zwei SATA-Kabel und auch eine 2T2R-WLAN-Antennen bei. Aber auch drei M.2-Schrauben, ein Noise-Detection-Kabel sowie der G-Connector und ein AORUS-Gehäusesticker konnten wir in der Verpackung auffinden. Ein Support-Datenträger fehlt hier also bewusst, aber diese Daten lassen sich ohne in teilweise aktuellerer Version auf Gigabytes Webseite beziehen.