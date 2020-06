Seite 1: ASRock Z490 PG Velocita im Test - Gaming-Board mit runder Ausstattung

In unserem nächsten Z490-Test ist ASRock an der Reihe, die uns mit einem Mainboard im mittleren Preissegment versorgt haben. Das ASRock Z490 PG Velocita bietet nicht nur eine ausgewogene Ausstattung, sondern stellt auch beim Thema Overclocking eine gute Basis dar. Doch ob das ASRock Z490 PG Velocita uneingeschränkt zu empfehlen ist, wollen wir in diesem Test durchleuchten.

Mit elf Z490-Mainboards bietet ASRock ebenso viele, unterschiedliche Modelle wie MSI an. Dabei wird nicht nur das (E-)ATX-, sondern auch das Micro-ATX- und Mini-ITX-Format abgedeckt und man hat sowohl die Pro-, Phantom-Gaming als auch die Extreme-Produktreihe im Programm. Als Krönung gibt es zudem ein auf 999 Stück limitiertes Z490 Aqua mit einem Wasser-Monoblock für die CPU und für die Spannungswandler. Trotz der Mittelklasse-Ausstattung müssen für das ASRock Z490 PG Velocita um die 270 Euro eingeplant werden. Aber an dieses Preisgefüge werden wir uns 2020 wohl gewöhnen müssen.

Rein vom Kontrast her sieht das ASRock Z490 PG Velocita sehr interessant aus. Das PCB selbst ist schwarz mit roten und grauen Farbakzenten, während die Kühler und sonstigen Abdeckungen eine Mischung aus Schwarz und Silber erhalten haben. Von den PCB-Abmessungen her handelt es sich um das ATX-Format.

Das ASRock Z490 PG Velocita wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des ASRock Z490 PG Velocita in der Übersicht Mainboard-Format ATX Hersteller und

Bezeichnung ASRock

Z490 PG Velocita CPU-Sockel LGA1200 (für Comet Lake-S) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

Phasen/Spulen 16 Stück (14x für CPU, 2x für RAM) Preis ab 270 Euro

Webseite ASRock Southbridge-/CPU-Features Chipsatz Intel Z490 Express Chipsatz Speicherbänke und Typ 4x DDR4 (Dual-Channel), max. 4.666 MHz Speicherausbau max. 128 GB UDIMM Non-ECC (mit 32-GB-UDIMMs) SLI / CrossFire CrossFireX (2-Way) Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 3.0 x16 (elektrisch mit x16) über CPU

1x PCIe 3.0 x16 (elektrisch mit x4) über Intel Z490

3x PCIe 3.0 x1 über Intel Z490 PCI - SATA(e)-, SAS- und

M.2/U.2-Schnittstellen 6x SATA 6 GBit/s über Intel Z490

2x SATA 6 GBit/s über ASMedia ASM1061

1x M.2 mit PCIe 4.0 x4 über CPU (nur mit Rocket Lake-S!)

2x M.2 mit PCIe 3.0 x4 über Intel Z490 (M-Key, 32 GBit/s, 2x shared)

1x M.2 E-Key USB 2x USB 3.2 Gen2 (2x extern) über Intel Z490

9x USB 3.2 Gen1 (4x extern, 5x intern) 4x über ASMedia ASM1074, 5x über Intel Z490

4x USB 2.0 (4x intern) über Intel Z490 Grafikschnittstellen 1x DisplayPort 1.4

1x HDMI 1.4b WLAN / Bluetooth optional nachrüstbar (M.2 E-Key) Thunderbolt - LAN 1x 1 GBit/s LAN über Intel I219-V

1x 2,5 GBit/s LAN über Realtek RTL8125BG-CG Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC1220 Codec

TI NE5532 Kopfhörerverstärker

5x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink FAN-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header (regelbar)

1x 4-Pin CPU-FAN/WaKü-Pump-Header

5x 4-Pin Chassis-FAN-Header (regelbar)

LED-Beleuchtung 2x 4-Pin RGB-Header

1x 3-Pin RGB-Header (adressierbar) Onboard-Komfort Power-Button, Reset-Button, Debug-LED



Das mitgelieferte Zubehör

Mainboard-Handbuch inkl. Treiber- und Software-DVD

Software-Setup-Guide

vier SATA-Kabel

drei M.2-Schrauben und zwei Gewinde

zwei Kabelbinder

ASRock-Phantom-Gaming-Sticker

ASRock-Phantom-Gaming-Postkarte

Das mitgelieferte Zubehör beim ASRock Z490 PG Velocita fällt eher übersichtlich aus, denn neben dem Handbuch, einem Software-Setup-Guide und dem Support-Datenträger fanden wir in der Verpackung außerdem vier SATA-Kabel, drei M.2-Schrauben inkl. zwei Gewinden, zwei Kabelbinder und als kleiner Bonus auch diverse Phantom-Gaming-Sticker und eine Postkarte.