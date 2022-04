Seite 1: Corsair ML120 RGB Elite und ML 140 RGB Elite im Test: RGB-Lüfter für konzentrierten Airflow

Corsairs ML-RGB-Elite-Lüfter sollen nicht nur mit ihrer A-RGB-Beleuchtung glänzen, sondern dank AirGuide-Technologie und Magnetschwebelager auch eine hohe Performance bieten. Wir klären im Test, wie sich ML120 RGB Elite und ML 140 RGB Elite in verschiedenen Szenarien schlagen.

Ganz unbekannt sind uns die Lüfter aus der ML-RGB-Elite-Serie nicht mehr. Denn Corsair nutzt die 140-mm-Modelle bei der Flaggschiff-AiO-Kühlung iCUE H170i Elite LCD. Dabei haben sie bereits beweisen können, dass sie als Radiatorlüfter ihre Stärken haben. Doch Corsair bietet ML120 RGB Elite und ML 140 RGB Elite auch separat zum Kauf an. Das gibt uns die Gelegenheit, diese Lüfter nicht nur am Radiator, sondern auch in anderen Szenarien zu testen.

Auch bei dieser neuen Lüfterserie setzt Corsair wieder auf das Magnetlager (das "ML" im Produktnamen steht für "magnetic levitation"). Der Hersteller betont daneben aber auch besonders die AirGuide-Technologie. Wirbelbildungsverhindernde Flügel sollen den Luftstrom fokussieren und der Kühlleitung zugutekommen.

Die ML-RGB-Elite-Lüfter werden nicht nur in zwei Größen, sondern auch in zwei Farben und je zwei Abpackungen angeboten. Käufer haben die Wahl zwischen schwarzen und weißen Lüftern und zwischen einzelnen Lüftern bzw. Kombi-Packs aus drei 120-mm-Lüftern und einer Lighting Node CORE bzw. zwei 140-mm-Lüftern und einer Lighting Node CORE. Wir haben zum Test ein Dreierpack schwarzer ML120 RGB Elite, einen einzelnen weißen ML120 RGB Elite und einen einzelnen schwarzen ML140 RGB Elite erhalten.

Die wichtigsten Eckdaten in der Übersicht: