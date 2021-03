Seite 1: IceGiant ProSiphon Elite im Test: Eine neue Ära für Luftkühler?

Der IceGiant ProSiphon Elite ist ein in jeder Hinsicht extremer Kühler. Der 2-kg-Koloss wird mit gleich vier 120-mm-Lüftern bestückt und soll dank des Thermosiphon-Effekts und einer besonders großen Bodenplatte auch HEDT-Prozessoren mit besonders hoher Abwärme effektiv kühlen. Wir testen den 185-Euro-Kühler deshalb sowohl auf unserem regulären Mainstream-Testsystem als auch auf einem AMD Ryzen Threadripper.

Bei klassischen Luftkühlern stagniert die Entwicklung seit einigen Jahren, klare Leistungssprünge waren schon länger nicht zu beobachten. Mit dem ProSiphon Elite will IceGiant jetzt für frischen Wind im High-End-Segment sorgen. Das Unternehmen aus Texas hat ursprünglich an Kühllösungen für Rechenzentren gearbeitet. Dabei sollte der Thermosiphon-Effekt für den effektiven Wärmetransport genutzt werden. Genau von diesem Effekt soll jetzt auch der ProSiphon Elite profitieren. Er ist der erste IceGiant-Kühler für den Endkundenmarkt. Weitere CPU-Kühler sollen in Zukunft folgen.

Der schwarze Karton mag unscheinbar wirken, fällt für eine Kühlerverpackung aber auffällig großzügig aus. Das gibt schon einen kleinen Vorgeschmack auf die Dimensionen des enthaltenen Kühlers. Denn IceGiant geht beim ProSiphon Elite in die Vollen und überbietet die meisten konventionellen Luftkühler bei Maßen und Gewicht deutlich. Gedacht ist der Kühler in erster Linie für HEDT-Systeme mit großer Kontaktfläche - beispielsweise AMDs Ryzen Threadripper-Prozessoren. Prinzipiell unterstützt er aber auch Mainstream-Sockel wie AMD AM4 und Intel LGA 1200.

Der Kaufpreis könnte wiederum kaum weniger Mainstream sein. 184,90 Euro liegen weit über dem, was selbst teure Premium-Luftkühler kosten. Für diesen Betrag erhält man auch so manche höherklassige AiO-Kühlung mit 360-mm-Radiator.

Im ausgepackt & angefasst-Video werfen wir einen ersten Blick auf den ProSiphon Elite:

