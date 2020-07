Seite 1: Corsair iCUE QL120 RGB im Kurztest: Rundum-Beleuchtung im 120-mm-Format

Corsairs iCUE QL RGB-Lüfter fallen durch eine besonders aufwändige Rundum-Beleuchtung auf. Das 140-mm-Modell iCUE QL140 RGB hatten wir bereits direkt zum Launch getestet (damals wurde der Lüfter noch kürzer als QL140 RGB bezeichnet). Doch noch nutzt nicht jeder Nutzer 140-mm-Lüfter. Deshalb reichen wir jetzt einen Kurztest vom iCUE QL120 RGB nach.

Mit zwei LED-Leuchtringen im Lüfterrahmen und in der Nabe, insgesamt 34 adressierbaren RGB-LEDs und vier Leuchtzonen sind die iCUE QL RGB-Lüfter ganz klar auf maximale Leuchtwirkung getrimmt - und zwar sowohl das 140-mm-Modell iCUE QL140 RGB als auch das 120-mm-Modell iCUE QL120 RGB. Corsair-typisch wird das eigene iCUE-Ökosystem genutzt. Zur Steuerung der Beleuchtung dient entsprechend die Corsair iCUE-Software. Im Kurztest soll es aber nicht um Beleuchtung und Beleuchtungssteuerung gehen (dazu verweisen wir auf den Test des 140-mm-Modells, in dem beides ausführlich thematisiert wurde). Stattdessen wollen wir herausfinden, wie sich die beiden Lüfter bei Kühlleistung und Lautstärke unterscheiden.

Während der iCUE QL140 RGB wahlweise einzeln oder im Double Pack mit Lighting Node Core angeboten wird, gibt es das 120-mm-Modell entweder einzeln oder im Triple Pack mit Lighting Node Core. Der einzelne iCUE QL120 RGB kostet im Handel aktuell knapp 32 Euro. Das Triple Pack ist für 112 Euro zu haben. Mittlerweile bietet Corsair die Lüfter nicht mehr nur in Schwarz, sondern auch in Weiß an.



Produktbezeichnung Corsair iCUE QL120 RGB Corsair iCUE QL140 RGB Geschwindigkeit 525 - 1.500 U/min 550 - 1.250 U/min Geräuschpegel laut Hersteller 18 - 26 dB(A) 18 - 26 dB(A) Luftstrom 13,17 - 41,8 CFM

22 - 71 m³/h 20,99 - 50,2 CFM

36 - 85 m³/h statischer Druck 0,22 - 1,55 mm H₂O 0,31 - 1,4 mm H₂O PWM-Unterstützung ja ja Beleuchtung 34 adressierbare RGB-LEDs 34 adressierbare RGB-LEDs Maße 120 x 120 x 25 mm 140 x 140 x 25 mm MTBF 40.000 Stunden (bei 25 Grad Celsius) 40.000 Stunden (bei 25 Grad Celsius) Preis (UVP) Single Pack: 32,90 Euro

Triple inkl. Lighting Node Core: 114,90 Euro Single Pack: 39,90 Euro

Double inkl. Lighting Node Core: 99,90 Euro

Wie effektvoll die Beleuchtung der iCUE QL RGB-Lüfter ausfällt, haben wir für das 140-mm-Modell bereits im Video gezeigt: