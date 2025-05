Werbung

Auf der Computex 2025 in Taipeh stellt MSI eine Vielzahl an Komplettsystemen aus, die sich an die unterschiedlichsten Zielgruppen richten. So gibt es kompakte Mini-PCs für den Office-Einsatz, aber natürlich auch richtig schnelle Gaming-Boliden, die mitunter mit den leistungsstärksten Hardware-Komponenten bestückt sind.

Gänzlich neu ist der MSI MEG Vision X AI 2nd zwar nicht, er ist als Gewinner des European Hardware Awards in der Kategorie „Best Gaming Desktop System“ aber immer einen Blick wert. Hauptaugenmerk ist ein 13 Zoll großer Touchscreen in der Front, über den sich zahlreiche wichtige Systemparameter anzeigen oder KI-Funktionen ausführen lassen. Obendrein ist er als eigenständiger Monitor unter Windows konfigurierbar, was die Nutzungsmöglichkeiten schier unendlich macht. Mikrofon und Lautsprecher sind ebenfalls integriert.

Doch auch die technische Ausstattung kann sich sehen lassen: So lässt sich der MSI MEG Vision X AI 2nd mit einem Intel-Core-Ultra-Prozessor der Arrow-Lake-Generation bis hin zum Intel Core Ultra 9 285K bestücken, welcher mit den neusten GeForce-RTX-50-Grafikkarten bis hin zur NVIDIA GeForce RTX 5090 kombiniert werden kann. Dazu gibt es maximal 128 GB DDR5-Arbeitsspeicher und Platz für zwei NVMe-SSDs, zwei 2,5-Zoll-Laufwerke und eine 3,5-Zoll-HDD. Die Kühlung des Prozessors erfolgt über eine hauseigene Wasserkühlung, bei der Grafikkarte setzt man ohnehin auf die Custom-Designs der Ventus-Familie.

Mini-PC mit Copilot+

Deutlich kompakter und auf gerade einmal 0,826 Litern geht es beim MSI Cubi NUC AI+ zu. Der Mini-PC ist ein vollwertiger Copilot+-PC und verfügt somit über eine dedizierte NPU und eine eigenständige Copilot-Taste direkt im Gehäuse. Ein Fingerabdrucksensor ist im Einschaltknopf ebenfalls integriert – ob beides zweckdienlich ist, wagen wir zu bezweifeln.

Unter der Haube gibt es die aktuellen Lunar-Lake-Chips, wobei bei einem Intel Core Ultra 8 258V Schluss ist. Für die Grafikbeschleunigung zeichnet sich die intergierte Arc-Lösung verantwortlich. 32 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher und eine M.2-SSD runden das Gesamtpaket auf technischer Ebene ab. Der MSI Cubi NUC AI+ 2MG hat zwei Thunderbolt-4-Schnittstellen integriert, welche sich sehr flexibel in ihrer Nutzung zeigen und PowerDelivery für bis zu 100 W unterstützen. Zwei 2,5-GBit/s-Ethernet-Schnittstellen sind ebenso vorhanden wie Bluetooth und WiFi.

Die Cubi-Systeme lassen sich über eine Vesa-Halterung hinter einem Monitor montieren. Werden sie hinter ein kompatibles MSI-Gerät geschraubt, dann lassen sie sich bequem über den Netzschalter des Displays ein- und ausschalten, wobei dann das eingebaute Power Meter automatisch den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen schätzen kann. Die kompakten Gehäuse bestehen aus PCR-Recycling-Materialen, was den positiven Umweltaspekt der Modellreihe weiter unterstreichen soll.