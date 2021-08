Seite 1: Thermaltake The Tower 100 Turquoise im Test: Panoramagehäuse mit ganz eigenem Stil

Thermaltakes The Tower 100 ist ein Mini-ITX-Gehäuse, das die Hardware wie in einer Vitrine zur Schau stellt. In der Turquoise-Variante ist das vertikal orientierte Modell aber auch selbst ein Hingucker: Es zeigt sich äußerlich in auffälligem Türkis.

Mit dem The Tower 900 hat Thermaltake vor fünf Jahren ein einzigartiges Extrem- und Showgehäuse auf den Markt gebracht. Mit seinen ausufernden Maßen von 423 x 752 x 483 mm (B x H x T) benötigt es aber auch extrem viel Platz. Das The Tower 100 orientiert sich zwar optisch am großen Vorbild, fällt als Mini-ITX-Gehäuse aber sehr viel kompakter und leichter aus. Dank der drei Glasseiten soll die verbaute Hardware aber auch in diesem Modell wieder bestens zur Geltung kommen.

Thermaltake lässt dem Nutzer zudem die Wahl zwischen verschiedenen und zum Teil aufsehenerregenden Farbvarianten. Neben einer unauffälligen schwarzen und einer weißen Snow-Variante gibt es auch die Varianten Turquoise (türkisfarben) und Racing Green.

Diese ungewöhnlichen Lackierungen sind allerdings auch mit einem gewissen Aufpreis verbunden. Während das schwarze The Tower 100 ab rund 90 Euro zu haben ist, kosten die Turquoise- und Racing-Green-Varianten rund 120 Euro.

Thermaltake liefert das Mini-ITX-Gehäuse mit Anleitung, Garantiebestimmungen, Montagematerial, einem System-Speaker, schwarzen Kabelbindern und zwei schwarzen Kunststoffblenden aus. Mit diesen Blenden kann die Grafikkartenöffnung in der Netzteilabdeckung verschlossen werden, wenn keine oder nur eine kürzere Grafikkarte genutzt wird.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: